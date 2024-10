La “fiebre trader” se expande y la Justicia imputó a dos responsables de las inversiones en San Pedro mientras busca definir el delito

Escuchar

La “fiebre trader” que invadió a casi un tercio de los 70 mil habitantes de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, no es un virus que se encapsuló en la tranquila ciudad costera del Río Paraná, sino que se expandió por diversas zonas del país, según pudo conocer LA NACION. En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro, entre otras, se detectaron casos de este tipo de presuntas estafas piramidales con criptomonedas, un negocio virtual que a pesar de que está en el radar de la Justicia Federal, hay pocas herramientas para investigarlo.

Por ahora, los investigadores solo pueden usar la figura de “intermediación financiera no autorizada” para perseguir este tipo de delitos, donde generalmente no se presentan damnificados. Es decir, que este tipo de trader no está autorizado para funcionar por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta situación se explica con una frase que ronda en San Pedro entre los inversores: “Sabíamos que el riesgo era alto, pero la ganancia también”.

La pregunta que aparece es si la expansión de este tipo de potenciales estafas piramidales, que tienen una fachada atractiva para captar inversores, puede detenerse, fagocitada por un contexto de recesión y crisis económica, en el que la posibilidad de obtener una jugosa rentabilidad del 4,5 por ciento mensual en dólares, en muchos casos, se transforma en una quimera. En San Pedro y en Casilda la “fiebre trader” llevó a varias personas a cambiar su vida. Dejaron su trabajo formal, porque -según creían- había perdido el sentido a partir de lo que ganaban con estas APK.

Una de las charlas en las que Peak Capital Team buscaba "inversores" en Casilda

RainbowEx, MGS, Peak Capital Team, Knight Consortium, son solo algunos de los nombres que se repiten en las diferentes burbujas que sobrevuelan el interior del país y también localidades del conurbano bonaerense que vio el rápido ascenso económico de algunos vecinos, en detrimento de otros.

“Me contactaron de San Juan, Córdoba capital, San Lorenzo y Rosario, Casilda, Bahía Blanca, Ibicuy, Gualeguaychú, Río Gallegos, Bariloche y también de Capital Federal, Hurlingham y la zona oeste del conurbano” , enumeró ante LA NACION Adolfo Suárez Erdaire, el abogado sampedrino que presentó una de las primeras denuncias en representación de cuatro de los inversores que se consideran damnificados porque no recuperaron el dinero que colocaron en RainbowEx.

“Estamos frente a un fraude masivo, con ejecución en la República Argentina, pero que no se limita a este país. Tenemos conocimiento de que hay ‘emprendimientos’ de RainbowEx en otros países latinoamericanos. De hecho, Knight Consortium fue creado orientado al mercado sudamericano, conforme mencionan en su página web. No obstante ello, nunca han creado ninguna compañía ni están autorizados para operar en dichos mercados. El motivo es simple: lo hacen en fraude a la ley, para no someterse a la jurisdicción local”, argumentó Mariano Moyano Rodríguez en la denuncia que presentó el martes en los tribunales federales de Comodoro Py y agregó: “Se trataría de un esquema ‘piramidal’ donde la captación de nuevos inversores pagarían ciertos rendimientos a los ‘viejos’ inversores. Además, de un esquema ‘Ponzi’ (le cobro a Juan para pagarle a Pedro), o ‘money in-money out’. El objeto final de toda esta estructura, es el beneficio económico de los perpetradores de este fraude masivo, que se encuentran ocultos en jurisdicciones de opacidad fiscal (Singapur y China), y donde la efectiva ejecución de las jurisdicciones locales, se encuentra con serios problemas de concreción”.

Según el letrado: “Nos encontramos frente a una estructura criminal integrada por varios sujetos, cuyos líderes aún no quedan claro, pero que claramente dividían sus tareas entre la supuesta ‘captación ' de inversores”. Son estos planteos que hizo Moyano Rodríguez los que se hacen, por estas horas, los investigadores que tratan de ponerle un rostro a los responsables.

En San Pedro este viernes una decisión judicial puso fin a la extraña burbuja trader que prometía exorbitantes ganancias diarias por inversiones en dólares. El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, “le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloquee de manera urgente el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero denominada RainbowEX y/o Knight Consortium, que está siendo investigada, en el fuero federal, por el posible delito de intermediación financiera no autorizada y, en el fuero penal provincial, por eventuales estafas de tipo piramidal, en la ciudad bonaerense de San Pedro”.

Esa medida fue pedida por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, a cargo de la fiscalía descentralizada de San Nicolás, y el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación. La investigación inicial de Di Lello derivó esta semana en el allanamiento de la financiera OverCash, ubicada en San Pedro y supuestamente vinculada con Rainbow Exchange.

Detrás de esta burbuja aparece el nombre de Luis Pardo, quien fue el que había armado el grupo inicial de inversores en San Pedro, a partir de sus excompañeros en la planta de Papel Prensa. La casa de Pardo, en el barrio El Escorial, un complejo nuevo ubicado en las afueras de San Pedro, fue allanada el pasado viernes. La Policía Federal Argentina también realizó un operativo similar en la residencia de Lucas Liberatti, quien aparece en la causa ligado a la financiera OverCash. Ambos fueron imputados por el fiscal Di Lello. Esta “cueva” está ligada a otra financiera que se llama Token Capital.

No es la primera vez que en San Pedro irradia este tipo de estafas al estilo Ponzi. Muchos recuerdan lo que sucedió con Intense Live en 2021, que era una supuesta empresa captaba inversores con la promesa de recibir altas tasas de rendimiento con poco riesgo para su inversión. Ofrecían que los inversores formaran parte de una nueva aplicación de viajes en automóviles, una “inversión colaborativa” con un “contrato certificado”. La renta que prometían era de un 20% mensual del capital invertido. Luego, tomaban las inversiones y las fugaban del país por medio de empresas financieras en línea, lo cual les permitía evadir impuestos.

En marzo de 2021, la División Investigación Antifraude de la Policía Federal allanó una serie de departamentos y oficinas vinculados a ocho personas de San Nicolás luego de una denuncia recibida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detallaba que la modalidad ya comenzaba los primeros estragos en Catamarca y, precisamente, en San Nicolás.

Allanamiento por posibles estafas piramidales en Casilda

En Santa Fe, el jueves pasado también se produjeron allanamientos en busca de la cara visible de Peak Capital Team Yamil Santis, quien quedó unas horas demorado por la policía y después recuperó la libertad.

Como lo hicieron los referentes de RainbowEx en el hotel Emperador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santis organizó eventos en Casilda, Santa Fe, para nuclear a los inversores y a atraer a más interesados. El anzuelo era que regalaban televisores y electrodomésticos. Santis aseguró a LA NACION que también operaban en Chubut y en la ciudad de Buenos Aires.

Peak Capital Team acaparó a unos 1000 inversores en Casilda, con un sistema similar al que se expandió en San Pedro. Esta APK también colapsó, según reconocen los ahorristas en esa ciudad de 40.000 habitantes, en su mayoría vinculados a la producción agropecuaria, luego de que en el grupo de WhatsApp por donde recibían las recomendaciones de “Wendy Lim”, un supuesto asesor financiero, informaran hace tres días que “la función de retiro iba a estar deshabilitada por diez días”.

Las fotos de Luis Pardo durante la cena que se hizo en un selecto hotel de Retiro el 21 de septiembre https://www.knightconsortium.com/

La “fiebre trader” también irradió en Entre Ríos, donde en Paraná se presentó una denuncia de una de las damnificadas por supuestos maniobras de negocios virtuales muy tentadores. Según versiones que circularon en la capital entrerriana, la APK habría operado unos 56 millones de dólares. En Gualeguaychú también se reportaron casos de este tipo de estas presuntas estafas piramidales, aunque el caso aún no llegó a la Justicia.

También se conoció la existencia de una situación similar en la provincia de Córdoba. En Alta Gracia estalló otra burbuja trader, aunque por ahora, como ocurre en Entre Ríos, no hay ninguna investigación judicial abierta.

En el caso de Alta Gracia estarían involucradas personas vinculadas con instituciones, personalidades reconocidas, pero también trabajadores y gente que utilizó sus ahorros para lo que parecía un sueño: invertir en pesos, que luego se convertirían en dólares, y que darían una ganancia diaria de 1%.

La casa de cambio Areco, de San Pedro, vinculada con la plataforma Rainbow Exchange o RainbowEx, que cuenta con mas de 20000 inversores Marcelo Manera - LA NACION

Según publicó La Voz del Interior, detrás de los presuntos integrantes del directorio de la Fundación Dream Team, asociada con Knight Consortium en San Pedro, Buenos Aires, están Pablo Díaz Mussi y Claudio Murúa.

¿Qué relaciona a las supuestas estafas de San Pedro con Alta Gracia? En los videos promocionales de Knight Consortium se puede ver a diferentes vecinos y vecinas de Alta Gracia con diplomas, participando en un evento muy particular.

En la actividad, alguien se presentaba como director de marketing de ese espacio, bajo el nombre de Timothy. Pero era en realidad un actor polaco contratado para esa presentación. La escena parecía digna de un capítulo de la serie Los Simuladores. Por su actuación, el intérprete polaco se llevó 1500 dólares.

Cuando comenzaron los rumores, se hablaba de más 1500 familias afectadas en la localidad cordobesa en esta presunta estafa piramidal, pero algunos medios locales ya hablan de tres mil.

En el caso de Tucumán, la historia fue similar. Aunque el riesgo es alto, la posibilidad de una rentabilidad muy por encima de las del mercado, sedujo a cientos de vecinos del interior y la capital provincial. “Estoy hace dos meses y medio. Se gana 12,5% cada siete días. La primera semana no saqué para generar un colchón mayor, pero desde la segunda semana saco la ganancia y dejo el capital inicial cada jueves, que es el último día que opero. Por eso, yo ya he recuperado lo que invertí inicialmente y hasta gané. Si perdía, sabía que eso podía pasar, pero no paso y no creo que se caiga estos días, aunque no podemos sacar plata la plataforma”, se sinceró ante LA NACION uno de los “inversores” de Tucumán al inicio de la semana cuando las plataformas aún funcionaban.

Sin embargo, agregó: “Yo siempre he sabido, de entrada, que esto se va a caer. Es algo lógico. No es posible que tanta gente puede ganar tanta plata junta y tan rápido. Pero hay mucha gente metida que sabe mucho. Incluso mostraron certificados de cómo están inscritos y tan autorizados en los Estados Unidos y en Australia. Yo pensé que hasta febrero, marzo, esto podía seguir tranquilo. Igual, mi idea era estar hasta fin de año y salir. Yo creo que el 90% de gente sabe que puede perder la plata, eso está clarito y aún así se arriesgan”.

La mujer conocida como "La China" en la plataforma RainbowEx es una actriz y locutora indonesia

