La fiebre de las inversiones con intereses exorbitantes ya preocupa a otra ciudad donde regalan televisores para atraer “socios”

ROSARIO.-La fiebre trader no sólo irradió en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Durante las últimas horas se conoció una historia similar en Casilda, en Santa Fe, donde hay unos 900 ahorristas que invirtieron en una APK (Android Application Package) que opera a través del nombre Peak Capital, que no está reconocida por la Comisión Nacional de Valores. En esta ciudad santafesina son unas 1000 personas las que reciben directivas por WhatsApp entre las 19 y las 20, y tienen siete minutos para definir su inversión en cripto. Prometen un interés de entre el 4,5 y 5 por ciento mensual. “Hay gente que fue a sacar créditos para invertir en algo que no tiene ningún respaldo legal”, afirmó el concejal Mauricio Maroevich, quien presentó una denuncia en la Fiscalía Regional.

Lo que despertó sospechas de que se estaba armando una especie de estafa al estilo Ponzi, fue que Peak Capital realizó hace dos semanas una reunión multitudinaria en el Circulo Deportivo de Casilda, donde, incluso, se regalaron televisores y electrodomésticos a los “inversores”, que en su mayoría, como ocurrió en el caso de San Pedro, son pequeños. La cara visible de Peak Capital en Casilda es Yamil Iván Santis, un joven que negó que se trate de una “estafa”. LA NACION contactó a esta persona que aparece en las redes sociales como representante de la firma. Santis aseguró que “las personas son libres de invertir, de entrar y salir cuando quieren”.

La fascinación por una rentabilidad exorbitante, como un 4,5 por ciento mensual, un porcentaje que en cualquier lugar del mundo es anual, atrajo a unas mil personas que apuestan sus ahorros en Peak Capital Team, que opera a través de una APK. Entre las 19 y 20 horas llega al WhatsApp de los inversores en base a un índice que se llama ASX 30. “Nosotros nos apalancamos en inversores profesionales”, indicó Santi a Radio Casilda hace unos días.

Santi envió a LA NACION una serie de documentos generados en Estados Unidos. Lo hizo para contrarrestar la principal sospecha que aparece ahora: la Comisión Nacional de Valores, órgano que regula este tipo de operadores, no tiene registro de que Peak Capital Team exista. En uno de los documentos remitidos por Santi figura que la empresa está inscripta en el estado de Colorado. “No estamos registrados en la CNV, pero sí en Estados Unidos”, afirmó el joven que vive en Casilda.

El 19 de septiembre pasado, el concejal de Unidos Mauricio Maroevich presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la actividad de esta empresa y si habrían cometido algún delito. “El problema es que aún no hay damnificados. Pero estos sistemas nunca terminan bien. Es una gran cantidad de gente que se involucró y si esta burbuja explota la economía de Casilda se va a ver afectada”, afirmó Maroevich en diálogo con LA NACION. El edil también hizo la denuncia ante la Comisión Nacional de Valores.

En Casilda ya tienen una experiencia traumática con este tipo de operaciones y supuestas estafas piramidales, como ocurrió con el famoso Leonardo Cositorto, que tuvo dos oficinas en esa localidad santafesina.

En septiembre de 2022 fueron imputadas tres personas y acusadas por 24 hechos de estafas que realizaban a través de la empresa Generación Zoe que lideraba Cositorto. La maniobra consistía en captar a las víctimas hacia las diferentes oficinas las cuales se encontraban ubicadas en Rosario y Casilda (una de ellas ubicada en Sarmiento al 2000), donde les ofrecían rentas mensuales realizando una inversión.

En Casilda piensan que lo de Peak Capital Team puede tener un destino similar. Ofrecen una rentabilidad altísima a partir de 30 dólares. La carnada es que si el ahorrista pone ese pequeño monto tiene una rentabilidad de un dólar por día. “Hay gente que dejó de trabajar, que sacó créditos, que vendió su auto para poner el dinero en esto”, admitió una mujer, que evitó revelar su nombre.

Algo que llama la atención es que cada vez que un inversor adquiere a través de la plataforma una cripto debe enviar sus datos. Eso es algo que le da temor a mucha gente. “No sabemos porqué lo hacen. Si es para cubrirse o para tener control de lo que hacemos”, afirmó un ahorrista.

En San Pedro, como retrató LA NACION este lunes, ocurre algo similar. Pero durante las últimas horas las luces de alarma comenzaron a encenderse, luego de que Rainbow Exchange, el trader con el que operan más de 20.000 sampedrinos, anunció a sus miles de inversores que los pagos o retiro de dinero se suspenderán por dos semanas.

El temor en Casilda es que lo que comenzó a estallar en San Pedro también detone allí. “Esto va a provocar un cimbronazo muy fuerte en la economía local si se cae”, reconoció el concejal Maroevich, que presentó la denuncia.

El abogado Adolfo Suárez Erdaire, que representa a más de 50 vecinos de San Pedro, señaló que la situación se volvió crítica: “El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro”. Lanzó fuertes cuestionamientos a la CNV por no haber tomado medidas preventivas, a pesar de las señales de alerta. “La página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista que es trucha,” advirtió Suárez Erdaire, quien tiene un cliente que invirtió aproximadamente 300.000 dólares.

