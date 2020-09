"La guita no alcanza". El disparador de la protesta de la policía bonaerense

Personal de la policía bonaerense exige una mejora salarial Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

"El problema es la plata. La guita no alcanza", repiten un comisario inspector retirado y un subteniente de una dependencia de la zona sur del conurbano. Ambos forman parte de la policía bonaerense, la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires que entre ayer y hoy salió a las calles para exigir un aumento salarial y pedir mejores equipamientos para recorrer las calles golpeadas por delito.

Los uniformados no solo se quejan del sueldo y de las malas condiciones de los patrulleros: también afirman que el Ministerio de Seguridad bonaerense, conducido por Sergio Berni, no les entrega insumos de bioseguridad básicos para prevenir el Covid-19, toda vez que la policía está en la primera línea de combate en la vía pública ante la pandemia desde hace cinco meses.

Los uniformados que salieron a las calles, muchos apoyados por sus familiares, que se pusieron al frente de las protestas, afirman que la decisión de manifestarse y de exigir un aumento de sueldo nació espontáneamente en grupos de Facebook y de WhatsApp.

"Llega un momento que no das más. Todos quiere tener la Policía de Nueva York, pero con el sueldo de la policía de la provincia de Buenos Aires", sostiene un jefe policial.

Uno de los efectivos que participó de las protestas de ayer y de hoy agrega: "Fue algo espontáneo. Existe un desgaste y un cansancio laboral. El cansancio viene desde hace tiempo", comenta.

Los uniformados exigen que el gobierno bonaerense anuncie cuál será el aumento de sueldo prometido 00:28

Video

El personal policial sostiene que existe una gran diferencia entre un lado y otro de la General Paz. Se quejan de que los patrulleros de la policía bonaerense están en pésimo estado mientras que los móviles de la Policía de la Ciudad están en óptimas condiciones.

"El problema es el dinero. Un comisario de la Policía de la Ciudad gana $145.000; un comisario de la Policía de Córdoba, $170.000, y uno de la bonaerense, solo $60.000. Además, un agente de la Policía Federal gana $50.000 y un oficial ayudante de la bonaerense, 32.000 pesos", explicó un comisario retirado de la policía bonaerense.

Un subteniente de un Comando de Patrullas de la zona sur del conurbano explica que existe un importante desgaste físico y mental desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). "Salvo las dos primeras semanas, después no nos entregaron más los elementos de bioseguridad. Tenemos que pagar de nuestro bolsillo el alcohol en gel, los guantes, las mascarillas y el tapabocas. Además, salimos a la calle con patrulleros sin frenos, sin balizas", dice el uniformado.

Una fuente del gobierno bonaerense sostiene que los uniformados, como consecuencia de la suspensión del fútbol y de los espectáculos masivos por el Covid-19, "sufrieron una baja considerable en las horas Cores (hora de compensación de recargo de servicio), cuando los adicionales representan un 30% de sus sueldos".

Las protestas de los policías bonaerenses para pedir un aumento de sueldo 00:33

Video

"El reclamo es salarial y para mejorar las condiciones de trabajo en medio de la pandemia de Covid-19. Por decisión de las autoridades no son aislados los contactos estrechos de los uniformados que tienen diagnóstico positivo de coronavirus. A nadie parece importarle", afirma a LA NACION Luis Tonil, presidente de la denominada Defensoría Policial de Buenos Aires.

Un exintegrante del gobierno de María Eugenia Vidal coincide con que el reclamo de la policías es "por dinero". "Es cierto que con la anterior gestión no recibieron el aumento que necesitaban, pero sintieron un mejor trato", explica la fuente.

Los uniformados más experimentados recuerdan que los últimos grandes aumentos que recibieron fueron después de protestas similares.

"La guita no alcanza. No alcanza. Nos preguntan por qué salimos ahora a la calle y no el año pasado o el anterior. Y la respuesta es fácil: la inflación y el cansancio terminaron de desgastar la situación. Además, Berni sube videos a sus redes sociales con intenciones de posicionarse políticamente y nosotros estamos cada vez peor", dice un veterano policía bonaerense.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció hoy que "está previsto hacer un anuncio del plan integral de seguridad para la provincia, que será de carácter operativo", y agregó que, cuando se realice esa presentación, también se anunciará una "mejora salarial importante para la fuerza".

Si bien no se especificó el monto del aumento que se les otorgará a los efectivos policiales, Bianco resaltó que esos agentes "deben recuperar lo perdido" entre 2016 y 2019 debido a que son quienes, junto a los médicos, "están haciendo un trabajo esencial, en la trinchera" en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sostuvo en declaraciones a radio 10: "No podría afirmar que son cuestiones políticas [las protestas]. Los reclamos son muy acotados, muy puntuales y creo que se producen también porque hay estrés y mucha demanda".