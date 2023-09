escuchar

Sol, una de las hijas de Huguito Flores habló el jueves por la noche sobre el grave estado de salud de su hermana Catalina de tres años, que fue la única sobreviviente del trágico accidente en el que murió el cantante junto a su esposa y su hermano al chocar contra un camión en la ruta 34. Además, la joven contó cómo era la vida del hombre y reveló que “vivía a full” y que estaba “en su mejor momento” antes del accidente.

Desde la localidad de Ituzaingó, Sol explicó que en reiteradas ocasiones hablaron con su padre respecto de los continuos viajes que realizaba por las carreteras del país rumbo a sus shows y que era poco el tiempo que lo veían durante la semana. “Lo veíamos poco cuando venía para acá Ituzaingó, a veces venía un jueves o un lunes y lo veíamos una hora. Vivía a full. Era algo que todos teníamos miedo”, dijo en diálogo con Telenoche.

Contó que en los últimos tres días realizó más de una veintena de presentaciones en tres provincias distintas, y se prestaba para tocar en el teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires. “Le decíamos que se cuide, por más que no manejaba. Solo cuando venía de Buenos Aires manejaba. Es el miedo de las rutas. Pero no le daba el cuerpo ya”.

En ese sentido ahondó sobre las advertencias que le hacían a su padre: “Le hablamos con Carina [Soledad Enríquez], su mujer, de que no haga tantos bailes”. Allí, evitó polemizar con los contratos que le exigían los representantes de Flores, pero justificó el trabajo como algo que tenía que hacer. “No me quiere meter en el tema de los representantes. Vivía de eso y lo tenía que hacer sino no comía, era su trabajo”.

“Era lo que le gustaba. Desde que tengo memoria mi papá cantaba y siempre tenía un grupo. Vivió de eso y murió de eso. No puedo creer todos los mensajes que recibí de gente que no tenía idea que conocían a mi papá. Amaba venir acá y estar con la familia aunque sea un ratito”.

Por último pidió una cadena de oración por Catalina, la pequeña que viajaba con sus familiares en el auto al momento del trágico accidente y que se encuentra internada en la ciudad de Santiago del Estero en estado crítico. “Sean de la religión que sean, pido una cadena de oración para mi hermana, que la está peleando y evolucionando bien, pero está solita. Les pido que manden buenas energías para que salga”.

El accidente de Huguito Flores

El cantante santiagueño Huguito Flores, su esposa y un hermano de ella perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido en la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Garza.

El grupo viajaba en un Volkswagen Surán y se dirigía desde La Banda hacia la provincia de Buenos Aires, donde tenía prevista una serie de presentaciones que se extenderían hasta el próximo domingo. El artista sobrevivió al choque, pero falleció cuando lo trasladaban hacia el Hospital Regional.

El último mensaje de Huguito Flores, horas antes de su muerte: “Los espero” Instagram @huguitofloreselsuperoficial

De acuerdo a los primeros datos, la esposa de Flores, Carina, y su hermano Rubén sufrieron lesiones que le provocaron la muerte de forma inmediata. Mientras que al cantante y a su pequeña hija los trasladaron de urgencia al Centro de Salud Banda.

El representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que los cuerpos fueran trasladados a la morgue judicial para la correspondiente autopsia. Además, las autoridades solicitaron que les hicieran la prueba de alcoholemia a todos los conductores. El auto de Flores quedó completamente destruido.

La vida de Huguito Flores

Flores nació el 1 de noviembre de 1965 en Campo Gallo, Santiago del Estero, y comenzó sus primeros caminos en el rubro desde muy chico cuando se interesó por cantar folklore. Poco a poco, volcó todo su talento hasta que descubrió la guaracha, el género que se convirtió en su marca personal.

En la década del 80 se volvió reconocido en su provincia y se hizo de contactos para presentarse en shows de diversas partes del país. En los 90 creó el grupo “Fenyxs”, que tenía un estilo de cumbia norteña. En 2003 debutó con la banda “El Super Quinteto”, con quienes alcanzó la fama y se posicionaron como número uno del rubro.

Antes del accidente, Flores se preparaba para ofrecer un show en José C. Paz, Buenos Aires, que estaba previsto para este 21 de septiembre. Tras conocerse la noticia de su muerte, las plataformas virtuales se llenaron de conmovedores mensajes de despedida, imágenes y videos de fanáticos que lo recuerdan tal y como era en vida: familiero, alegre y un gran músico.

