La historia detrás de la investigación sobre el periodista partidario de Boca detenido en un hotel de Córdoba

Cuando los detectives de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos llegaron al country Parque Nuevo Carmencito, en Hudson, Sebastián Infanzón ya no estaba en su casa. Había viajado a Córdoba para cubrir como periodista partidario el encuentro entre Boca Juniors y Estudiantes de la Plata por la semifinal de la Copa de la Liga, que ganó el equipo de La Plata. Se había alojado en el Hotel Holiday Inn, donde también estuvo el conjunto Xeneize. Pagó con una tarjeta de crédito denunciada como robada. No pudo hacer el check out de la habitación. Fue detenido por personal policial acusado de estafa. Habría engañado a tres familias haciéndose pasar como representante de futbolistas a las que les habría solicitado una importante suma de dinero con la excusa de iniciar los trámites de los pasaportes para viajar a España.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. Infanzón fue detenido en Córdoba por personal de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos y detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y en las próximas horas será trasladado a la ciudad de Paraná para ser indagado por los fiscales Oscar Sobko y Cristian Giunta, a cargo de la investigación. En el expediente interviene el juez Pablo Zoff.

“Infanzón fue detenido por personal de la PFA cuando salía del hotel donde se había alojado en Córdoba para dirigirse a un restaurante”, explicaron fuentes del caso.

La Justicia de Entre Ríos ordenó su detención después de una investigación de tres meses. La causa comenzó cuando tres familias denunciaron que habían sido estafadas por Infanzón, quien se hizo pasar por representante de futbolistas y les pidió una suma de dólares para llevar a sus hijos a probarse al club Real Valladolid, que pelea por ascender a la primera categoría del fútbol español.

“Infanzón pidió dinero con la excusa de iniciar los trámites legales y para tramitar los pasaportes de los jóvenes futbolistas”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.

Hasta el momento Infanzón continúa detenido en Córdoba. Está alojado en la Unidad de Contención de Aprehendido (UCA) y en las próximas horas será trasladado a Entre Ríos.

“Infazón tiene unn frondoso prontuario en causas por estafas y tiene una condenada que ya cumplió”, explicaron fuentes policiales.

En el allanamiento donde fue detenido Infanzón y en el operativo hecho en su casa de Hudson, el personal policial secuestró seis teléfonos celulares, dos CPU, una notebook, sellos y documentación de importancia para la causa.

