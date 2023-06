La madre del cordobés que se cayó de un acantilado en España pidió que se investigue con quién estaba

escuchar

La madre de Rodrigo López Besso, el cordobés que hace una semana cayó de un acantilado en la isla española de Tenerife, logró reencontrase con su hijo en ese país y contó que continúa internado en estado grave y en coma farmacológico. Además de decir en una entrevista que su hijo “lucha por su vida”, expresó que hay muchas dudas acerca de cómo se cayó y con quién estaba acompañado al momento del accidente.

López Besso, quien trabajaba en el rubro gastronómico en Tenerife, el 3 de junio se encontraba en la Costa de Abrigos a donde había ido a pescar con un amigo y cayó desde un acantilado, según supo Marcia, la madre del joven.

Ese día, una mujer que estaba en el lugar lo encontró alrededor de las 7 y media de la mañana y pidió ayuda. Tras la asistencia de efectivos de la policía, bomberos y una ambulancia, López Besso fue trasladado al Hospital Universitario Nuestras Hermanas de Las Candelarias con un traumatismo de cráneo severo y fue operado de urgencia.

Marcia, quien se encuentra en España gracias a la ayuda económica que recibió tras un pedido solidario que hizo en los medios de comunicación y redes sociales, explicó que la salud de su hijo es aún grave.

“Mi hijo empeoró, la situación es muy crítica. Le cuesta respirar”, dijo Marcia al ciclo cordobés El Show del Lagarto de El Doce TV.

Además, de explicar que está en coma farmacológico, Marcia contó que su hijo tiene varias fracturas en el cuerpo, está bajo diálisis, y que lo más grave que le aqueja es el traumatismo ocasionado en el cráneo.

“Tiene un daño en el cerebro que es irreversible. Se produjo un nuevo derrame el domingo y si llega a la médula ósea puede ser letal”, dijo acerca de lo que le informaron los médicos.

No obstante, Marcia tiene esperanzas y contó un hecho que ocurrió hoy lunes cuando lo fue a ver: “Le pedí que si me escuchaba que me diera una señal y él tiene una reacción como que se retuerce de dolor. Me apretó la mano como para que no me fuera de su lado”.

En cuanto a la investigación de lo sucedido, la mujer tiene serias dudas acerca de cómo se dio el accidente, ya que le habían dicho que su hijo había ido a pescar con un amigo, pero las cañas de pescar se encontraban en donde él vivía y aún no supo quién es ese amigo y por qué, si se encontró con él, no lo auxilió.

“La Guardia Civil está investigando. Más allá que yo pido un milagro, quiero saber qué sucedió, algo sucedió. Fue a pescar con un chico y las cañas aparecieron donde él vivía. No sabemos quién es ese amigo ni por qué no llamó a emergencias, todavía no nos podemos explicar eso”, dijo con preocupación.

La semana pasada, Marcia había explicado al diario cordobés La Voz que su hijo, en su día libre, había decidido ir a pescar en un lugar llamado la costa de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife, la isla más grande de las Canarias.

