Una mujer vivió un momento de desesperación el martes por la noche en La Matanza cuando tres delincuentes la abordaron al llegar a su casa para robarle el auto y al hacerlo se llevaron a su beba de tres meses. Al darse cuenta de lo que ocurría la madre corrió hacia ellos a los gritos hasta que sacaron a la menor del auto y la dejaron en medio de la calle.

El hecho ocurrió pasadas las 22 horas en el barrio Villa Luzuriaga de esa localidad bonaerense. Lorena llegaba a su casa en su Peugeot 307, junto a su beba de tres meses, su hija de 12 años y su niño de 8, en la intersección de las calles Alicante y Garibaldi, y fue abordada por tres delincuentes que bajaron de un vehículo color blanco.

Como el niño de 8 años fue el primero que descendió, uno de los hombres apuntó su arma contra el pequeño y un segundo obligó a Lorena a bajar del auto. Desesperada pidió que le permitieran bajar también a sus dos hijas. Mientras la de 12 fue empujada hacia afuera por uno de los delincuentes, la beba quedó en el vehículo, sentada en su butaca.

Delincuentes armados, robaron a una familia un Peugeot 307 gris patente HGQ 945, donde luego los malvivientes se dieron cuenta que estaba a bordo un bebé que lo arrojaron en la calle.

Sucedió en Villa Luzuriaga. pic.twitter.com/hSl9xQP6Xx — enlatecla (@enlatecla247) January 3, 2024

Los hombres no se habrían percatado de que en el auto aún se encontraba la menor, por lo que arrancaron la marcha. La madre comenzó a gritarles y a perseguir el auto; los ladrones se detuvieron en la esquina y de manera brusca pusieron sobre el asfalto la butaca, que en esa acción se inclinó peligrosamente a un costado. Luego huyeron raudamente.

Según se ve en las cámaras de seguridad, gracias a que la bebé estaba sujeta con un cinturón y a que no pasó ningún auto, se mantuvo a salvo.

El testimonio de la madre

“Venía ingresando a mi hogar y la nena y la beba estaban dentro cuando [los delincuentes] me dicen ´dame el auto´”, explicó Lorena este jueves a LN+. Tras ello aclaró: “En ese momento yo lo que quería era que me bajaran a las dos nenas. La nena baja pero me faltaba la beba y era lo más importante en ese momento, no el auto, ella había quedado en su butaca, con su cinturón como corresponde”.

Luego Lorena contó que cuando los hombres se percataron de la presencia de la niña y la dejaron sobre el asfalto, le volvió “el alma al cuerpo”. En las imágenes, se ve cómo la mujer corre a ver si su hija estaba en buenas condiciones. “Por suerte la butaca cae bien porque tiene un hierro que hace que se afirme bien, yo corro porque veo que se iba a caer”.

A continuación la mujer indicó que minutos después los delincuentes volvieron a pasar. “No pude ver las caras, lo que menos hice fue mirarlos, el que estaba de mi lado apuntó a mi nene y a mí”.

Además del auto, los hombres se llevaron la documentación de la beba y el celular. “No me importa nada de eso, solo que los nenes estén bien”, dijo Lorena, quien ya declaró ante la Policía.

Sin embargo, ya pasados dos días del asalto, se mostró preocupada por su hijo varón: “El nene de 8 vio que lo apuntaron a él, la nena estaba medio dormida y ella está tranquila, pero el nene está más intranquilo”.

Luego, cerró: “Ahora tenemos que tener varios ojos al momento de salir, el día anterior [por el lunes 1 de enero] había puesto la cámara de seguridad. Siempre hay asaltos por la zona, hace unos días le robaron a mi vecino, ahora me tocó a mí”.

La investigación judicial del caso se encuentra a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Matanza.

LA NACION