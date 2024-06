La mentira duró poco. Negaron la existencia de un millonario contrato entre Meta y un preso de la cárcel de Piñero

Escuchar

SANTA FE.- Al final, Ángel Ochoa, el preso de 28 años alojado en la cárcel de Piñero, en el Gran Rosario, donde cumple una condena de 13 años por robo calificado de vehículos, y posteriormente acusado de encubrimiento por la compraventa de autos desde su celda, no tiene contrato para completar el supuesto desarrollo de una aplicación para celulares ni tampoco recibirá ningún beneficio para obtener salidas transitorias.

“Nosotros no estamos informados de esto. A esta persona se le había secuestrado un celular en 2023 y lo cierto es que aparentemente el abogado dijo que lo había hecho hace dos años. A nosotros, como autoridad administrativa, no nos consta absolutamente nada de todo esto, y a la Fiscalía, en principio, tampoco. Más allá de los dichos, no hay nada oficializado”, sostuvo este lunes la secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Lucía Masneri, en declaraciones formuladas en Rosario.

La funcionaria agregó: “Nosotros estamos a la espera de una intervención oficial. Esta persona no tiene cumplidos los plazos legales para ir a ningún lado, con lo cual, cualquier cosa que ocurriera o se solicitara, está muy por fuera de lo previsto legalmente”, subrayó.

Días atrás se conoció que los abogados de Ochoa gestionarían una salida especial por razones labores con el propósito de que el detenido pudiera completar los puntos que aún faltan para terminar el proyecto para entregárselo a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y dueño de Instagram y WhatsApp, quien le habría dado el visto bueno a un contrato por 900 mil dólares con la firma global Meta para desarrollar una aplicación que permitiría “combinar servicios y encontrar mejores precios”, algo que, prometía, iba a ser “mejor que WhatsApp”.

En declaraciones a LT8 de Rosario, Masneri afirmó que el planteo de la defensa tiene “algunos baches teóricos en cuanto a cómo se supone que se llevaría adelante la excarcelación del interno” y aseguró que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) “realizará su investigación pertinente con los oficios y consultas que correspondan”.

Desde la defensa de Ochoa, se había asegurado que el recluso está trabajando desde 2021 en el código de programación de una app dirigida a trabajar con inteligencia artificial para comparar precios, contando solo con un celular y con hojas de papel donde anota los códigos.

Por ese motivo, Alejandro Impallari y Damian Andrés Vicente, defensores de Ochoa, solicitaron que se le morigere la ejecución de pena a modo de prisión domiciliaria con fundamento laboral.

