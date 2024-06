La muerte del exintendente de Pinamar: qué es la apnea deportiva y qué riesgo implica su práctica

Escuchar

El exintendente de Pinamar, Roberto Porretti, de 65 años de edad, falleció esta mañana mientras practicaba un ejercicio de apnea en una pileta, según la información preliminar que la Justicia obtuvo de los relatos de testigos. Fue socorrido por un guardavidas, pero las acciones no alcanzaron para salvarlo. Se realizará una autopsia para confirmar la causa del deceso.

Walter Munnich, instructor del Centro de Estudios de Buceo de Acassuso, San Isidro, explicó a LA NACION la forma en que se realiza esa actividad deportiva, la prevención necesaria para una práctica segura y los peligros que pueden presentarse: “Es una actividad de riesgo, es llevar al corazón a una situación extrema. Al revés que correr rápido, bajás la frecuencia cardíaca, y es más peligroso si no hay alguien que te supervise de cerca”, dijo respecto a la disciplina, que consiste en aguantar la respiración debajo del agua. Está la apnea deportiva que se hace en el buceo con equipo como actividad recreativa o de manera competitiva donde se puede apuntar a hacer profundidad o cubrir distancia.

“Como deporte se hacen salidas de apnea de 15-20 metros de profundidad a mirar corales. Un apneista promedio aguanta entre dos y tres minutos”, explicó Munnich.

El experto, de 55 años, amplió: “Nosotros respiramos aire y en función de un proceso de oxigenación en la sangre le damos oxígeno al cerebro y al corazón. Puede haber una restricción de aire, el cuerpo entiende que se está ahogando, lo primero que hace es restringir el oxígeno para el cerebro y prioriza enviándolo al corazón. El black out es una desconexión total, te desmayas y se cierra la glotis. Pero como no recibís oxígeno al cerebro, pasás de una hipoxia -poco oxígeno- a una anoxia que es falta completa de oxígeno”. Es en ese momento se necesita asistencia, reanimar a la persona que quedó inconsciente. Según el especialista, si en ese momento, por uno o dos minutos no se recibe asistencia, sucede el paro cardiorespiratorio.

Instructor de buceo hace 30 años y de apnea hace siete, Munnich agregó: “Cuando haces apnea, que es una sola respiración, el cuerpo pasa a generar contracciones en el abdomen para que respires, pero tu cabeza trabaja en contener el dióxido de carbono. Cuando tenés esa primera contracción abdominal, ese reflejo, se entiende que podés repetir el tiempo que pasó hasta ese momento bajo el agua”.

Roberto Porretti tenía 65 años GRACIELA CALABRESE

Según el especialista habrá que esperar a que se haga la autopsia para saber realmente que le pasó al exintendente de Pinamar: “En caso que se encuentre agua en el pulmón, es que se ahogó. En cambio, un pulmón sin líquido haría posible la hipótesis del black out y paro; en ese caso no te diste ni cuenta, seguiste de largo”, explicó. “No sabemos qué cantidad de tiempo o piletas hizo. Pero si lo hizo sin supervisión es posible que haya sucedido eso, es un segundo que te desconectás”.

Munnich, si bien aclaró que no es médico, deslizó la posibilidad de una falla cardíaca preexistente: “Pudo haber tenido una deficiencia en las válvulas del corazón, por una diferencia de presiones, que puede generar un infarto”.

Factores de riesgo de infarto en buceo en apnea

1. Edad y salud cardiovascular:

A los 65 años, la probabilidad de enfermedades cardiovasculares aumenta debido al envejecimiento natural del sistema cardiovascular.

Si la persona tiene antecedentes de hipertensión, arteriosclerosis, o enfermedad coronaria, el riesgo de un infarto es mayor.

2. Esfuerzo físico intenso:

El buceo en apnea puede ser físicamente demandante, especialmente si implica nadar en contra de corrientes o a profundidades significativas.

La retención prolongada de la respiración puede llevar a niveles bajos de oxígeno en la sangre (hipoxia), lo que puede poner estrés adicional en el corazón.

3. Presión ambiental:

Al bucear a mayores profundidades, la presión del agua aumenta, lo que puede afectar la circulación sanguínea y la función cardíaca.

Si el buceador asciende demasiado rápido, puede sufrir descompresión, lo que también puede afectar al corazón.

4. Respuesta del sistema nervioso autónomo:

La inmersión en agua fría y la respuesta al estrés pueden desencadenar la liberación de adrenalina y otras hormonas del estrés, lo que puede aumentar la carga de trabajo del corazón y potencialmente desencadenar un infarto.

Consecuencias de un blackout en buceo en apnea

1. Ahogamiento: Pérdida de conciencia bajo el agua: Si el buceador pierde la conciencia bajo el agua, es probable que inhale agua, lo que puede llevar al ahogamiento si no es rescatado rápidamente.

2. Daño cerebral: Falta de oxígeno al cerebro: La hipoxia prolongada puede causar daño cerebral permanente. Cuanto más tiempo esté el cerebro sin oxígeno, mayor será el riesgo de daño neurológico.

3. Incapacidad de rescate: Si no hay un compañero cercano o una respuesta rápida al rescate, la falta de oxígeno y el ahogamiento pueden ser fatales.

Prevención

1. Nunca bucear solo.

2. Evitar la hiperventilación antes de la inmersión para mantener las señales de advertencia naturales del cuerpo.

3. Participar en un entrenamiento adecuado y conocer los propios límites físicos. No intentar romper récords personales sin la supervisión adecuada.

4. Tener siempre alguien en la superficie para monitorear al buceador y dar respuesta a una emergencia.

5. Mantener una revisión medica períodica y especializada

Disciplinas del buceo en apnea

1. Apnea Estática: consiste en mantener la respiración mientras se permanece inmóvil en la superficie del agua. El objetivo es alcanzar el mayor tiempo posible sin respirar. Se centra en la relajación y el control mental para maximizar el tiempo de apnea.

2. Apnea dinámica con aletas: el buzo nada horizontalmente bajo el agua en una piscina, utilizando aletas o una monoaleta para recorrer la mayor distancia posible. Requiere una combinación de técnica de natación eficiente y capacidad de retención de la respiración.

3. Apnea Dinámica sin Aletas: similar a la apnea dinámica con aletas, pero el buzo nada sin la ayuda de aletas. Se basa en la técnica de natación con braza subacuática. Enfatiza la eficiencia de la técnica de natación y el control del consumo de oxígeno.

4. Inmersión Libre: el buzo desciende y asciende a lo largo de una cuerda sin utilizar aletas, solo tirando de la cuerda con las manos. Se centra en la técnica de tirarse de la cuerda y la capacidad de compensación de la presión.

Roberto Porretti falleció durante una práctica deportiva en una piscina GRACIELA CALABRESE

5. Peso Constante con Aletas: el buzo desciende y asciende utilizando aletas o una monoaleta, sin cambios en el lastre durante la inmersión. Combina fuerza, técnica de natación y habilidad para compensar la presión a profundidades mayores.

6. Peso Constante sin Aletas: el buzo desciende y asciende sin el uso de aletas ni ayuda de la cuerda. Se basa completamente en la técnica de natación subacuática. Requiere una gran técnica de natación, fuerza y eficiencia en el uso del oxígeno.

7. Peso Variable: el buzo desciende con la ayuda de un lastre que se deja caer en el fondo y asciende utilizando aletas o tirando de la cuerda. Permite alcanzar mayores profundidades aprovechando la gravedad durante el descenso.

8. Sin Límite: el buzo desciende con la ayuda de un lastre y asciende utilizando un globo de elevación o un dispositivo similar. Se pueden alcanzar profundidades extremas debido a la asistencia mecánica en el ascenso.

9. Jump Blue: una disciplina en la que el buzo recorre una distancia horizontal determinada a una profundidad fija en el mar, alrededor de un cuadrado de 15 metros de lado. Combina la técnica de natación subacuática con la orientación y la resistencia.

Matías Bianchi

