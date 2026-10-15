La sobrepoblación en las cárceles federales llegó al 6,6%, con un fuerte incremento de extranjeros detenidos

En medio de la histórica mudanza de reclusos de la cárcel de Villa Devoto a un nuevo complejo edificado en la localidad bonaerense de Marcos Paz, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, alertó sobre un crecimiento del 1,1% en la superpoblación en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en las cuales hay 12.301 personas detenidas hasta septiembre de 2026, una cifra que supera en 767 plazas la capacidad máxima informada por el organismo. El informe también puso de relieve el aumento de la población extranjera alojada en las unidades penales argentinas, que ya llegó al 16,3% del total.

El documento, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, relevó la evolución de la población penitenciaria durante los primeros nueve meses del año. Según los datos oficiales, el SPF informó una capacidad de alojamiento de 11.534 plazas, frente a las 12.301 ocupadas al cierre del mes pasado.

La evolución mensual muestra que la población carcelaria alcanzó su máximo del período en mayo, con 12.347 personas detenidas. Aunque desde entonces se produjo una reducción, septiembre terminó con 135 personas más que al cierre de 2025, lo que confirma que el sistema federal continúa por encima de su capacidad declarada, según informó el Ministerio Público en www.fiscales.gob.ar, su portal web institucional.

La distribución de la población penal presenta diferencias entre los establecimientos. El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza encabezaba la lista en septiembre, con 1916 personas alojadas, seguido por el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, con 1876. En tercer lugar se ubicaba el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Villa Devoto, con 1493 detenidos; el 60% de ellos ya habían sido trasladados a la nueva unidad de Marcos Paz desde la histórica mudanza que comenzó el domingo pasado.

Completan los cinco establecimientos con mayor población el Complejo Penitenciario Federal VI de Mendoza, con 858 personas, y el Complejo Penitenciario Federal III del NOA, en Salta, con 587.

El informe también identificó incrementos destacados en dos unidades. La Unidad 36 de Santa Fe, inaugurada en diciembre de 2024, pasó de 334 personas detenidas en diciembre de 2025 a 449 en septiembre de este año, un aumento de 115. La Unidad 6 de Rawson, por su parte, pasó de 441 a 489 internos, con 48 personas más en el período.

Seis de cada diez tienen condena firme

Uno de los principales indicadores del relevamiento es la situación procesal de las personas detenidas. En septiembre, 7946 tenían condena firme, lo que equivale al 64,6% de la población alojada en el SPF. Las otras 4354 personas (35,4%) estaban en la categoría de procesadas, sin sentencia firme.

La comparación con diciembre de 2025 muestra un incremento del 3,5% en la cantidad de personas condenadas, equivalente a 266 más. En sentido inverso, la población procesada se redujo un 2,9%, con 131 personas menos.

En cuanto a la jurisdicción que dispuso las detenciones, el 50,8% de la población —6255 personas— estaba a disposición de la Justicia Nacional; el 44,3% (5445) dependía de la Justicia Federal, y las 601 restantes, equivalentes al 4,9%, estaban bajo jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Celda en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa, en la provincia de Neuquén https://www.fiscales.gob.ar/

Durante los nueve meses relevados, la cantidad de personas detenidas a disposición de la Justicia Nacional aumentó un 5,1%, con 304 personas más. En cambio, las correspondientes a la Justicia Federal disminuyeron 0,5%, equivalente a 25 personas menos. En las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se registró una reducción de 144 detenidos respecto de diciembre de 2025.

La Procuvin señaló, además, que la Justicia Federal presentaba la mayor proporción de personas en prisión preventiva: el 39,5%, frente al 35,4% correspondiente al conjunto de la población alojada en establecimientos federales.

Mujeres y disidencias

Otro de los rubros analizados arrojó el dato de que en septiembre había 1052 mujeres y personas travestis-trans detenidas en cárceles federales, el 8,5% de la población total. El 91,5% restante correspondía a varones, con 11.249 personas.

Dentro del primer grupo, el relevamiento identificó a 33 personas trans. La Procuvin aclaró que los datos disponibles no permiten determinar si se trata de varones o mujeres trans y que no se publica información sobre sus lugares de alojamiento.

El informe identificó cinco establecimientos del SPF destinados a alojar mujeres y personas travesti-trans. Los complejos penitenciarios federales IV y VII de Ezeiza concentraban la mayor cantidad, con 532 y 171 personas, respectivamente. En conjunto, reunían el 66,8% de esa población.

Entre las situaciones específicas de vulnerabilidad, el relevamiento registró 18 mujeres detenidas junto con sus hijos o hijas, 18 niños y niñas que vivían con sus madres en establecimientos federales y seis mujeres embarazadas bajo custodia del SPF. Mientras la cantidad de mujeres alojadas con sus hijos se mantuvo relativamente estable, el número de embarazadas descendió de diez en diciembre de 2025 a seis en septiembre de 2026.

Otro dato destacado es que el 46,4% de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no tenían condena firme, una proporción superior a la registrada para el conjunto de la población carcelaria federal.

Jóvenes adultos

El relevamiento contabilizó 273 personas de entre 18 y 21 años alojadas en establecimientos federales, equivalentes al 2,2% de la población total. De ellas, 249 eran varones y 24 mujeres. La cifra representó una disminución del 1,4% respecto de diciembre de 2025, es decir, cuatro menos.

El dato que sobresale en este segmento es la situación procesal: el 66,7% de los detenidos de entre 18 y 21 años no tenía condena firme, casi el doble de la proporción registrada para el conjunto de la población del SPF. Además, el 86,1% de esos jóvenes se encontraba a disposición de la Justicia Nacional.

Aumentó la cantidad de extranjeros detenidos

La población extranjera fue otro de los indicadores que registraron un incremento durante el período. En septiembre había 2010 personas extranjeras detenidas en cárceles federales, el 16,3% del total. Entre enero y septiembre, esa cifra aumentó un 3,5%, equivalente a 68 personas más.

De acuerdo con la Procuvin, fue el aumento porcentual de mayor magnitud entre las categorías analizadas en el informe durante los nueve meses relevados.

El reporte se elaboró a partir de los datos publicados mensualmente por el Servicio Penitenciario Federal, que luego fueron sistematizados y procesados por el área de análisis de la procuraduría.

Su objetivo es actualizar la información sobre la cantidad, la distribución y la evolución de la población penal, además de describir su composición según variables sociodemográficas, procesales y jurisdiccionales.

La fiscalía aclaró que las cifras corresponden exclusivamente a personas alojadas en unidades y complejos del SPF. Por lo tanto, no representan el universo completo de detenidos bajo la órbita de la Justicia Nacional y Federal : quedan excluidas las personas alojadas en cárceles provinciales, institutos penales para menores de edad y dependencias de fuerzas federales, como Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal Argentina.