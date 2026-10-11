Tras un acuerdo entre el Gobierno nacional y el porteño, este domingo comenzó el traslado gradual de los 1500 presos del penal de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. Durante esta jornada, 326 fueron los primeros internos mudados, según dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Así, comenzó a cerrarse un histórico reclamo de los vecinos de ese barrio porteño.

Los reos se alojarán a partir de ahora en cuatro unidades de máxima seguridad construidas en un terreno de 80 hectáreas, con capacidad para 2232 detenidos. “Histórico”, definió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La obra de la nueva cárcel estuvo interrumpida durante cinco años y fue reactivada en diciembre de 2024.

El Gobierno comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz

Una vez concluido el traslado de los presos de Devoto, se llevarán a Marcos Paz a unos 350 internos alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial de la Nación.

El Gobierno comenzó el traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. @AleMonteoliva

La ministra Monteoliva destacó que se trata de “un operativo histórico” coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales con el fin de garantizar la seguridad durante todo el traslado. “Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada”, dijo la funcionaria en sus redes sociales.

Esta semana, los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz para dar inicio al traslado de los presos que se encuentran en la cárcel de Devoto. Para llevar adelante el proceso, el Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha la creación de un Comando Unificado Federal que se encargará de planificar, coordinar y ejecutar el traslado.

La gran capacidad del nuevo presidio de Marcos Paz también permitirá desalojar la cárcel de Villa Devoto y descomprimir las comisarías y alcaidías de la Ciudad GCBA

La planificación, en tanto, incluyó el perfil de los internos, la prevención de riesgos durante los recorridos y los mecanismos de coordinación y respuesta ante posibles contingencias. El propósito es desarrollar el traslado con control y seguridad en cada una de sus etapas.

Una vez que no queden detenidos en el penal de Villa Devoto, la última cárcel federal en territorio porteño, el predio será urbanizado, con la obligación de que tenga espacios verdes y un sector destinado a la memoria por la masacre del Pabellón N.º 7, ocurrida en 1978, donde murieron 65 internos en un incendio.

El origen del penal de Devoto

El decreto que ordenó construir el penal de Devoto en el lugar donde se encuentra en estos días se firmó en 1923. Sin embargo, los problemas que llevaron a su creación se remontan a fines del siglo XIX y principios del XX.

El resultado de ello fue que las alcaldías policiales pronto se vieron desbordadas. Eso derivó en la necesidad de abrir nuevos predios para albergar presos. En especial, se buscaba realizar un gran edificio para llevar allí a los detenidos que estaban en proceso judicial, mejor conocidos entonces como “encausados”.

Primer edificio del complejo carcelario de Villa Devoto, inaugurado el 2 de mayo de 1927 como cárcel para encausados.

Norberto Malaguti, vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto, contó en el medio local Devoto Magazine cómo llegó la cárcel hasta su ubicación actual: “Surgió un terreno donado por la familia Visillac con el objetivo inicial de construir un hospital”. “Sin embargo, en abril de 1923, mediante un decreto oficial, se decidió destinar estas hectáreas al establecimiento de una cárcel”, añadió el historiador.

Reclamos de los vecinos de la cárcel

Allá por 2016, los vecinos de Villa Devoto volvían a escuchar del Gobierno una anhelada promesa. Que el penal se cerraría en 2019. “No hay nada concreto. Desde ya quiero que se avance, pero tantas veces escuchamos lo mismo que ahora solo lo podré creer cuando vea algo que me lo demuestre”, dijo entonces, en diálogo con este diario, uno de los vecinos que residía a metros del complejo penitenciario.

Reclamos de los vecinos de la cárcel. Ricardo Pristupluk

Reclamos de los vecinos de la cárcel. Ricardo Pristupluk

Era lógica la desconfianza. La iniciativa ya registraba antecedentes inconclusos. En 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el cierre del complejo penitenciario y la construcción de una nueva prisión en Agote, en el partido de Mercedes, a 120 kilómetros de la ciudad. Pero las obras de la nueva unidad penitenciaria solo avanzaron un 8% durante su gobierno.

Para muchos vecinos, que el penal estuviera activo era un padecimiento. De noche, los frentistas que residen del lado de Desaguadero solían quejarse de las fuertes exclamaciones que provenían del interior del penal.