escuchar

Un joven de 21 años y su novia fueron víctimas del ataque de cuatro motochorros que los abordaron cuando estaban cargando combustible a su moto en una estación de servicio en Lanús, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

El hecho, que quedó registrado en una cámara de seguridad privada, ocurrió el domingo a la noche cuando Kevin Ríos, de 21 años, llegó a la estación de la empresa Shell ubicada en la intersección de la Avenida José de San Martín y Remedios de Escalada, en Lanús oeste.

“ Estaba por arrancar la moto después de cargar nafta y ahí me encierran otras dos motos. A mí me apuntan en el pecho y a mi novia en la cabeza. No me quedó otra que darles la moto”, explicó la víctima al medio local, El Diario Sur.

Así robaron una moto en una estación de servicio en Lanús.

“Estaban con casco y cuello hasta arriba, por lo que no les pude ver las caras. Estaban en dos motos y una de ellas [Honda Tornado] era robada, porque el dueño me dijo por un mensaje que se la habían robado dos horas antes”, explicó Ríos que luego hizo la denuncia en la comisaría de la zona.

La secuencia completa duró menos de 30 segundos en los que se puede ver que ni Ríos, ni su pareja se resisten al robo. Además, otra moto que estaba por cargar combustible , al ver la situación se retira y lo mismo hace un hombre que se acababa de bajar de su auto.

Por otra parte, la víctima detalló que la moto robada es una MT 03 de color negro, patente A099EAG.

LA NACION