Motochorros asesinaron a quemarropa a un repartidor en Martín Coronado

Un repartidor de una reconocida empresa fue asesinado por motochorros que lo abordaron para robarle la motocicleta en el partido de Tres de Febrero, informaron fuentes policiales.

Emanuel Osvaldo López Ledesma, repartidor de Pedidos Ya, de 30 años, fue sorprendido anoche mientras esperaba a retirar un pedido de comida afuera de una pizzería de la localidad de Martín Coronado. Se habría resistido al robo y recibió tres disparos que segaron su vida.

No era una zona ajena a los delitos. Dos horas antes, a las 21, y en la misma cuadra, delincuentes habían asaltado a otro cadete y le robaron la mochila. Además, el dueño de la pizzería le dijo al canal de noticias C5N que era la tercera vez que le robaban a un repartidor en la puerta del local.

Pasadas las 23 de ayer, en la intersección de Claudio Castro y Campo de Mayo, al menos dos delincuentes a bordo de una motocicleta sorprendieron a la víctima para intentar sustraerle el rodado. El repartidor se resistió a entregar su Honda CG 150 Titán roja y, en consecuencia, recibió tres impactos de bala.

Los delincuentes, tras disparar, robaron el celular de López Ledesma, pero abandonaron la motocicleta y huyeron. La víctima, de 30 años, quedó tendida en el suelo de la vereda, al lado de la entrada de la pizzería.

Efectivos de la policía bonaerense arribaron a los pocos minutos al lugar en respuesta a un llamado al número de emergencias 911, y vecinos de la zona cargaron a la víctima al patrullero. López Ledesma fue trasladado aún con vida al Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, situado en Julio Besada 6969, a pocas cuadras del lugar del hecho. A pesar de los intentos de reanimarlo, murió en el shockroom.

La escena del crimen, con la motocicleta del repartidor de 30 años asesinado

M.L., un testigo directo del episodio, trabaja en la pizzería en la cual López Ledesma esperaba a retirar un pedido. Explicó a la policía que él se hallaba solo en la vereda cuando pasó por el frente del comercio una motocicleta tripulada por dos hombres que dieron la vuelta y regresaron para asaltar a la víctima. Dijo que el acompañante habría efectuado varios disparos para luego fugarse.

El testigo también declaró que la víctima fue asistida inmediatamente por vecinos, que notaron que faltaba su teléfono celular. La última señal que emitió el dispositivo fue en el partido de San Martín.

Intervinieron en el caso personal de la comisaría 5ª de Tres de Febrero, y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Sergio López. Aún continúan las investigaciones para dar con el paradero de los homicidas.

Un empleado de la pizzería relató al canal de noticias C5N: “Tratamos de ayudarlo. A las nueve tuvimos el primer intento de robo a un cadete que vino a retirar un pedido. Y como hemos tenido ya tres robos a cadetes, acá nos ocupábamos nosotros de la seguridad de nuestra casa y negocio; se quedaba uno de nosotros custodiando la puerta y a aquel muchacho pudimos salvarlo, lo hicimos saltar adentro y en ese caso solo le robaron la mochila”, explicó.

Y continuó: “A las dos horas pasó lo mismo, vino un chico a retirar un pedido y no llegamos a dárselo porque me metí para prepararlo y cuando salí ya había pasado todo; lo rodearon de atrás, se ve que se asustó, no sé qué pasó porque yo estaba adentro, pero cuando escuché los dos disparos llamé a la policía y al salir vi al chico tirado. La policía a los tres o cuatro minutos ya estaba acá y entre los vecinos lo cargamos al patrullero, porque el chico respiraba todavía, y lo llevaron a La Merced. Sabemos que falleció. Nosotros no pudimos hacer más nada”, lamentó.

LA NACION

