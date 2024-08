Las reacciones de los ladrones del Robo del Siglo por el túnel hallado en San Isidro para entrar a un banco

Escuchar

Se generó conmoción en el municipio bonaerense de San Isidro por el hallazgo de un túnel que una banda criminal hizo en la calle Chacabuco al 500 con el objetivo de robar las cajas de seguridad de una sucursal del Banco Macro. Este caso recordó el Robo del Siglo, cuando en 2006, un grupo de ladrones tomó rehenes a clientes y empleados para llevarse el equivalente a US$19 millones del entonces Banco Río de Acassuso y escapo por un desagüe pluvial.

Rubén Alberto De La Torre fue uno de los partícipes de ese famoso robo por el que estuvo más de 12 años tras las rejas. Sobre este nuevo hallazgo -que fue casual-, De La Torre aseguró que el túnel que ayudó a cavar en 2006 con el de hoy “tienen algunas similitudes”. “Pero ellos hicieron un túnel horizontal y nosotros vertical a través de un caño maestro. La comparación es lógica, pero el de nosotros fue de forma ascendente y de 15 metros, y este tiene más de 150 metros”, indicó en diálogo con TN.

“La posibilidad de riesgo creo que era mayor la nuestra, muchas filtraciones de agua, humedad, pero no deja de ser un intento bastante osado. La diferencia fue que lo nuestro fue simular una toma de rehenes, esta gente pretendía hacer el ingreso y la salida y nosotros solo la salida”, argumentó luego.

Por otro lado, De La Torre marcó que “si bien fue un hecho delictivo”, el hecho le “abrió un montón de puertas”. Reveló asimismo que no puede hablar de arrepentimiento, pero que “no lo volvería a hacer” porque perdió “cosas y tiempo en el camino”.

“En parte me veo reflejado porque es un hecho delictivo que roza nuestra historia. Todo el mundo sueña con robar un banco. No me siento héroe”, sumó. Con respecto a su vida actual, tiene un emprendimiento textil y se dedica a la compra y venta de vehículos. Además, prepara un programa de televisión para debatir los temas de robos y marginalidad. De La Torre quedó acreditado en el juicio que fue quien entró en el banco vestido con un delantal como de médico y un estetoscopio en el cuello.

Luis Mario Vitette uno de los autores del Robo del siglo @luisvitette

Por otro lado, dejó algunos mensajes en sus redes sociales Luis Mario Vitette Sellanes, que fue la cara y la voz del robo, aunque no fue su ideólogo ni el único protagonista. “Exladrón”, se describe en su bio de la red social X. “Solo voy a decir que es más parecido al robo al Nación de la calle Cabildo que al del Banco Río de Acassuso, solo que un dato revelador los une. Fin”, publicó.

Solo voy a decir que es más parecido al robo al Nación de la calle Cabildo que al del Banco Rio de Acazusso solo que un dato revelador los une. Fin — Luis Mario Vitette 👌 (@luisvitette) August 8, 2024

Tras ello, agregó: “Los actos preparatorios son acciones que se llevan a cabo antes de la ejecución de un delito y que están destinadas a facilitarlo. En principio, los actos preparatorios no son punibles, salvo cuando constituyen un delito por sí mismos”.

Los actos preparatorios son acciones que se llevan a cabo antes de la ejecución de un delito y que están destinadas a facilitarlo. En principio, los actos preparatorios no son punibles, salvo cuando constituyen un delito por sí mismos. — Luis Mario Vitette 👌 (@luisvitette) August 8, 2024

“Los investigadores tienen un dato revelador e indicador, ¿Cuál es? Mucho cabo suelto, mucho”, escribió además.

“Marito” o “el Uruguyo”, como se lo conoce en el ambiente criminal, después de su expulsión en 2013 a Uruguay, tiene prohibido ingresar a la Argentina. En un juicio abreviado, tras admitir su participación en el Robo del Siglo y otros hurtos, Vitette Sellane recibió una pena única de 21 años y seis meses de prisión.

A “Marito” se lo conoció, en el momento del hecho, como “el hombre del traje gris”. Fue el encargado de negociar con un especialista en situaciones con toma de rehenes de la policía bonaerense mientras sus cómplices abrían y vaciaban las cajas de seguridad. Supo llevar adelante el plan para que los uniformados no sospecharan que, en realidad, todo era una puesta en escena para ganar tiempo.

“La planificación para hacer el túnel que tenía la intención de llegar hasta la sucursal del Banco Macro fue superior a la que llevaron adelante los delincuentes que protagonizaron el denominado Robo del Siglo”, dijo a LA NACION una fuente de la investigación por el túnel descubierto este jueves.

LA NACION