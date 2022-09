Le rescindieron un contrato de alquiler al femicida Fabián Tablado y tampoco podrá vivir en Corrientes

La madre del femicida Fabián Tablado, quien en 1996 asesinó de 113 puñaladas en su casa del partido bonaerense de Tigre a su novia Carolina Aló, había firmado un contrato de alquiler de un departamento en la ciudad de Gobernador Virasoro, en Corrientes, para que pueda vivir allí su hijo. Sin embargo, según trascendió este miércoles, el acuerdo fue rescindido por el dueño del inmueble cuando se enteró que era él quien iba a vivir en su propiedad.

El intendente de esa localidad distante a 330 kilómetros al noreste de la capital provincial, Emiliano Fernández, precisó en declaraciones a Télam que el contrato del departamento ubicado en la zona céntrica, que había firmado la madre de Tablado, “fue rescindido”, por lo que se presume que tampoco podrá afincarse en esa ciudad tras la reacción de los vecinos, quienes se manifestaron en las redes sociales.

El jefe comunal explicó que Tablado “no fue visto en Virasoro” aunque admitió que la que sí estuvo fue su madre. Respecto de la información que daba cuenta de su residencia en Gobernador Virasoro, Fernández señaló que generó una importante interacción y manifestaciones en redes sociales, pero no se materializaron en marchas “porque no se tuvo la certeza ni confirmación oficial de su presencia aquí”, y agregó que tampoco tuvo información oficial del Juzgado sobre el nuevo domicilio de Tablado.

Días atrás, cuando trascendió la información respecto de que el femicida había informado su residencia en la mencionada ciudad correntina, el intendente Fernández había expresado que la situación generaba “preocupación en la comunidad” por la “reincidencia en su accionar”.

Finalmente, el jefe comunal mencionó que el departamento que había alquilado la madre de Fabián Tablado, “estaba sobre la Ruta 14, a cinco cuadras del centro”, pero “quedó sin efecto por decisión del propietario del inmueble”.

Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas, cumplió la pena y salió en libertad Enrique García Medina

En 1998, Tablado fue condenado por la justicia de San Isidro a 24 años de prisión por “homicidio simple” y evitó la prisión perpetua, y en 2013, sumó la segunda condena por amenazar a su exmujer -con quien se casó en la cárcel-, y su exsuegra, y se le unificó una pena única de 26 años y seis meses que debía agotarse a fines de 2022.

Por el beneficio de la derogada Ley del “2x1″ y los cursos que hizo en prisión como “estímulo educativo”, el cómputo de la condena se le redujo y la pena se le dio por concluida el 28 de febrero de 2020.

Desde su última salida de prisión -en diciembre de 2021 cuando terminó de cumplir un año de cárcel por violar perimetrales-, el femicida se había ido a vivir a la ciudad cordobesa de Bell Ville a la casa de una nueva novia. Pero el 29 de julio, Tablado fue denunciado en Bell Ville por sus vecinos, cuando escucharon una discusión que tuvo con quien era su pareja, que derivó en el arribo de la Policía al domicilio, la expulsión del denunciado del hogar, una perimetral y su mudanza a un hotel de la ciudad cordobesa.

Tras este episodio, Tablado le informó al juzgado su intención de mudarse a una vivienda de su familia en la ciudad de San Clemente del Tuyú, en el bonaerense Partido de la Costa, pero allí se hicieron marchas de repudio y fue declarado “persona no grata” por el Concejo Deliberante, por lo que nunca pudo viajar y se asentó hace unos días en un apart hotel de Cañada de Gómez, el cual debió dejar tras una nueva manifestación popular en su contra.

Tablado en Corrientes: “Es un psicópata irrecuperable que no tiene lugar en este país”

Luego de que trascendiera que Tablado se iba a establecer en Corrientes, Edgardo Aló, padre de Carolina, la joven asesinada de 113 puñaladas en 1996 expresó: “Esta persona no tiene lugar en este país. Es un psicópata perverso irrecuperable”.

En diálogo con Radio Dos, de Corrientes, Aló se refirió a las amenazas y denuncias de las exparejas de Tablado y sostuvo que la violencia “sigue siendo un modus operandi en su vida, ve a la mujer como un objeto”.

Edgardo Aló, padre de Carolina Aló Télam Agencia de noticias

También, criticó el accionar del Poder Judicial y afirmó: “La Justicia tiene que mantenerlo preso, no hay otra solución”. Por otra parte, el padre de la víctima aseguró no tener miedo. “En lo personal no. Pero uno tiene una familia y este psicópata pega donde a uno más le duele”, dijo.

Por último, Aló dirigió su mensaje a la comunidad de Gobernador Virasoro: “La vida es lo más importante, tienen que manifestarse, para que no haya una Carolina más, para que no vean que sus hijos se transformen en pancartas y para que estos asesinos no tengan lugar en este país”.

