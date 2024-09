“Legítima defensa”. Sobreseyeron al comerciante que mató a un adolescente que quiso robar su comercio

Escuchar

A cinco meses de protagonizar un hecho de inseguridad, en el que mató a un delincuente adolescente, un comerciante fue sobreseído en la causa que se había iniciado a raíz del enfrentamiento que se dio en una distribuidora de alimentos en el partido bonaerense de La Plata.

Según la resolución, publicada por el diario El Día, la justicia bonaerense dispuso: “Sobreseer por petición del Ministerio Público Fiscal en orden al delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en relación a los delitos acontecidos el 19 de abril de este año en la ciudad de La Plata”.

Fue Alejandro Hortel, abogado defensor del comerciante, quien hizo el planteo ante Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata, que coincidió con lo planteado por la defensa y elevó el pedido al juez de garantías, Eduardo Silva Pelossi. A esta instancia, el comerciante había llegado en libertad.

El robo que terminó con el adolescente muerto

Un comerciante se defendió del asalto y mató a uno de los ladrones que había ingresado a mano armada en una distribuidora de lácteos ubicada en la localidad platense de Tolosa el 19 de abril pasado.

El delincuente abatido era un menor de 16 años, que cayó mortalmente herido en las inmediaciones del comercio, situado en 12 y 520. Los ladrones habían ingresado en el local y amenazado a los trabajadores, con la intención de apropiarse de las pertenencias de los empleados y la recaudación del local.

Uno de los trabajadores logró advertir al dueño del comercio, que estaba en la planta superior, que eran víctimas de un robo y bajó armado a enfrentar a los ladrones. En ese momento, el comerciante efectuó un disparo que impactó en el joven ladrón.

El fiscal Garganta se hizo cargo de la investigación desde el principio y decidió dejar en libertad al comerciante, ya que consideró que la muerte del ladrón se enmarca en un episodio de legítima defensa.

“Queda en libertad porque no se justifica la medida de cautela, ya que no hay riesgo procesales en esta instancia. Lo que no impide que pueda existir un principio de responsabilidad”, aseguró el fiscal en un contacto con periodistas en las horas posteriores a la muerte.

Y había agregado que las declaraciones de testigos confirmaron que el menor abatido portaba un arma. Esa pistola fue encontrada cerca del cuerpo y, según aclaró el fiscal Garganta, “la munición no salió”.

El comerciante, cuya identidad no trascendió, que mató al ladrón juvenil, tuvo custodia en su hogar por decisión de la fiscalía, que buscó evitar algún acto de venganza de allegados del delincuente abatido. La policía, en tanto, busca al ladrón que se escapó de la escena del robo.

