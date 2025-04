Los asaltaron motochorros, él corrió y dejó sola a su novia, que tuvo que entregar el celular

Una pareja fue interceptada por motochorros mientras caminaba por una vereda en Merlo, en el oeste del conurbano. El hecho fue cometido por dos motochorros que interceptaron a las víctimas y quedó registrado por una cámara de seguridad privada.

Según informó la policía bonaerense a LA NACION, el acompañante de la moto descendió, amenazó a los transeúntes y solo logró que la mujer le entregara su celular antes de huir. El novio de la víctima salió corriendo del lugar sin oponer resistencia.

El episodio fue difundido por redes sociales, donde generó una rápida reacción entre los usuarios . En las imágenes se ve a los dos jóvenes caminando por la vereda hasta que una moto se detiene junto a ellos. Apenas se aproxima el delincuente, el joven sale corriendo en dirección contraria al tránsito. La mujer permanece quieta frente al agresor y le entrega el celular sin ofrecer resistencia.

De acuerdo a las fuentes policiales, el asalto duró apenas unos segundos. El ladrón no usó armas visibles y escapó con el teléfono celular. No hubo heridos ni se registraron más robos en la zona en ese lapso. El hecho fue denunciado ante la comisaría 1ª de Merlo y se encuentra en investigación.

La pareja no realizó declaraciones públicas. En el video, una vez que el ladrón se aleja, la mujer corre por la vereda en dirección a su acompañante, que ya no aparece en el encuadre. Las imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad instalada sobre una vivienda particular y ya están en manos de los investigadores.

El video se viralizó en redes y fue compartido por cientos de usuarios. Algunos comentaron sobre las reacciones distintas de las víctimas. “Podemos reírnos del video, pero es una muestra más de la inseguridad que se vive a cualquier hora y en cualquier barrio. No se trata de quién corrió o no, sino de por qué pasan estas cosas”, escribió un usuario en X.

Otros, en cambio, remarcaron la forma en que el joven se alejó sin mirar atrás. “Ella se quedó frente al ladrón y resolvió todo en segundos. Él eligió correr. No sé si es cobardía o instinto de supervivencia, pero es impactante ver esa diferencia de reacción ”.

Según indicó la policía bonaerense a este medio, no hay detenidos por el hecho y se analizan las imágenes para intentar identificar a los responsables.

La fiscalía de turno interviene en la causa por robo simple y solicitó colaboración a los vecinos que puedan aportar información.

