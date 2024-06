Leonardo Cositorto dijo que aportó dinero en la campaña de La Libertad Avanza y que comparte ideas con Javier Milei: “Estamos los dos muy cerca de Alberdi”

Escuchar

Desde la cárcel de Bower en Córdoba, el exlíder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, rompió el silencio y declaró que está dispuesto a devolver la plata que le debe a sus clientes y con un plus. Además, manifestó que la causa es una mentira montada por la fiscal, Juliana Companys, y dijo que puso dinero en las campañas de La Libertad Avanza y de Martiniano Molina, exintendente de Quilmes y diputado provincial de PRO.

“Con Milei estamos los dos muy cerca de Alberdi. Yo con él no tengo trato directo, pero aporté dinero a gente de La Libertad Avanza. El león lo usamos nosotros hace siete años atrás”, afirmó en C5N. También dijo que tuvo relación con un sector de Juntos por el Cambio: “En política, yo abrí el partido Despierta Argentina y se nos infiltró el macrismo adentró de la empresa. A Martiniano Molina le he dado bastante dinero para la campaña y he participado, pero me hicieron una campaña sucia”.

Por otro lado, Cositorto apuntó contra la fiscal de la causa por la que él está preso, Juliana Companys, a quien tildó de “mentirosa”. “Nos allanaron todo mintiendo y extorsionando a una mujer policía para que denuncie, y así mandó 31 allanamientos y orden de detenciones internacionales”, expresó el detenido, quien se encuentra entre las rejas desde abril de 2022 por realizar estafas piramidales en todo el país a través del esquema Ponzi.

Noticia en desarrollo

