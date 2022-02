Leonardo Cositorto insultó a quien lo denunció ante la Justicia: “Es una rata humana”

En un video que circuló en las redes sociales se ve cómo Leonardo Cositorto, el CEO del holding Generación Zoe prófugo de la Justicia e investigado por presunta estafa y defraudación, amenaza y trata de “rata humana” a uno de sus denunciantes, Pablo Salum y lo culpa de generar “pruebas” falsas y amenazas de muerte contra sus inversores y empleados.

“Este señor (...) Pablo Salum, al cual lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias hasta que esté detenido por generar no solamente una caída brutal en la Argentina, de pérdidas, sino por el ataques y amenazas de gente armada [contra sus empleados e inversionistas] por culpa de toda su campaña nefasta y los personajes que lo siguen”, comienza Cositorto en el video registrado en un Zoom que realizó con los seguidores de su empresa.

Cositorto afirma que la denuncia de Salum es una “campaña” que generó que quienes adhieren a su esquema de ventas, denunciado como piramidal, recibiera amenazas de quienes habrían sido estafados. “El otro día entraron con cuchillos y armas (en la empresa) y la policía de Buenos Aires, estando a una cuadra no intervino en la compañía y esto es un anticipo de lo que va a pasar a nivel mundial porque personas como Pablo Salum, que es una rata humana, cuando le ves la cara y por la voz que tiene que parece un chico de siete años que no tiene pruebas de nada, que junto con un gordo nefasto que se metía en empresa volteándolas, él mismo generó las prueba porque no tiene pruebas de nada”, afirmó Cositorto.

La amenaza del fundador de Generación Zoe a la persona que lo denunció ante la Justicia

Además, dijo que junto a “un par de abogados nefastos han convencido a líderes para cerrar empresas, robando gente de la compañía, colgando carteles para que la gente denuncie a la misma empresa”.

Por otra parte, apuntó a la historia personal de Salum, quien escapó de una secta a los 14 años que lo raptó de pequeño, según él mismo explica desde su cuenta de Twitter en un posteo fijo. “Lo denuncio, se nota que tiene un trauma no superado de chico y tiene que estar descargando la bronca generando amenazas [de terceros] contra mujeres embarazas, o con gente que manda balas”.

Luego de escaparme con 14 años del infierno de esta organización coercitiva #Secta Tratante y pederasta, no daban 2 pesos por mi. El líder decía q seria un delincuente y que me moriría pronto... aquí estoy "Maestro" mas fuerte que nunca, ahí te deje pegados unos lindos carteles pic.twitter.com/SSAwMF8zKa — Pablo G. Salum (@LEYANTISECTAS) September 16, 2021

El video del CEO prófugo fue difundido por el experto en Seguridad Informática y consultor Javier Smaldone, quien realizó la denuncia junto a Salum.

Por su parte, Salum contestó desde sus redes sociales que se están dando a conocer testimonios falsos de personas que apoyan al CEO y que incluso él está recibiendo amenazas de seguidores del hombre prófugo.

Muchas gracias a todos por el apoyo, ya estamos hablando con los abogados y seguramente en estos dias estaremos haciendo una presentación judicial contra Leonardo Cositorto por las amenazas, injurias, difamaciones e intimidaciones. — Pablo G. Salum (@LEYANTISECTAS) February 21, 2022

Según sus dichos @marcos_galperin y @pbarbieri estarían detrás de mis denuncias por temas financieros, además afirma que comando grupos armados que están intimidando a sus victimas. Todo muy grave. — Pablo G. Salum (@LEYANTISECTAS) February 21, 2022

Salum, indica además que en el video, Cositorto afirma que él se escuda en un usuario ficticio de Twitter, Osvaldo “Beto Mendeleiev” (cuya imagen de perfil es el de un personaje de Diego Capusotto con ese nombre), para realizar varias denuncias en su contra y retuitear la información de la causa que surge desde los medios.

“Dentro de su teoría conspiranoica [de Cositorto], indica que el usuario @BetoMendeleiev_ y yo, seriamos la misma persona. Cuando todos aquí saben que puse mi nombre y apellido en las denuncias y publique muchísima información aquí, ¿Por qué replicaría todo esto con un usuario anónimo?”, replicó Salum desde un tuit.

Dentro de su teoría conspiranoica, indica que el usuario @BetoMendeleiev_ y yo, seriamos la misma persona. Cuando todos aquí saben que puse mi nombre y apellido en las denuncias y publique muchísima información aquí, ¿Porque replicaría todo esto con un usuario anónimo? — Pablo G. Salum (@LEYANTISECTAS) February 21, 2022

La causa

El 11 de febrero, la Fiscalía de la Nación solicitó a la Justicia una acción penal contra Generación Zoe, la organización liderada por Cositorto, por presunta estafa y defraudación en el marco de una causa es impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional número 3.

El viernes pasado, la fiscalía de Villa María allanó las oficinas del holding en Córdoba y pidió la captura internacional del empresario imputado por supuestas maniobras de estafa por la justicia federal porteña y fue considerado prófugo por la fiscal Juliana Compañys.

Ese día, se detuvo a un directivo y se emitió orden de captura contra otros siete, además de Cositorto, por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa, mientras centenares de ahorristas en Buenos Aires se agolparon en la casa central de la organización para reclamar los fondos invertidos.

Hasta esa imputación se conocían dos denuncias contra Generación Zoe y su presidente que habían recaído en la Procelac. La primera fue efectuada por Salum, que pertenece a la Red LibreMentes, y la segunda por la ONG Bitcoin Argentina.

Según la ONG Bitcoin Argentina, “hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”.

Por otro lado, la CNV había informado la semana pasada que inició un sumario administrativo por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales a Generación Zoe. Además, emitió una alerta en el portal de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y comunicaciones a los entes reguladores de Colombia, España y Paraguay -países en donde se detectó actividad del grupo– para informar la apertura del sumario y avisar al público inversor en general sobre los hallazgos de la investigación.

Mañana habrá una audiencia preliminar en la que el sumariado puede hacer descargos y presentar pruebas.

Por su parte, Cositorto argumentaba ante las primeras denuncias: “Es mentira que sea una estafa. Una persona que estafa se va. Nosotros abrimos 79 sucursales y no tenemos un modelo piramidal porque esa clase de modelos no duran más que seis meses o un año. Están buscando voltearnos”.

Generación Zoe además brinda diferentes talleres para sus inversores, como Neuroventas, Coaching Ontológico, así como asistencia espiritual ya que el holding tiene su propia iglesia: AVIVA ZOE. En estos días, desde videos que sube a YouTube, el CEO agradece las oraciones que sus seguidores le dedican mientras informa sobre qué ocurrirá con quienes se quieran quedar en la compañía y quienes prefieran abrirse.