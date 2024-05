Línea San Martín: un hombre quiso escapar de la Policía, mordió a un efectivo y se tiró del tren en movimiento

Escuchar

Un insólito hecho tuvo lugar este martes por la tarde en la línea de tren San Martín, cuando un hombre discutió con otro pasajero y luego con efectivos de la Policía Federal, que quisieron arrestarlo. Al verse acorralado, agredió a los oficiales y se tiró por una de las ventanillas mientras el transporte estaba en movimiento.

La situación fue capturada en video por un testigo y rápidamente se volvió viral. Las imágenes muestran cómo los agentes se acercaron con esposas a los dos sujetos que intercambiaban insultos por motivos que se desconocen. Mientras trataban de separarlos, de fondo se escuchaban los gritos de una mujer que les imploraba se detuvieran.

En medio de los forcejeos, uno de los agresores mordió a un uniformado y escapó escabulléndose por la ventanilla, lo que dejó en estado de asombro al resto de los pasajeros que iban a bordo del tren. Como la formación se acercaba a la estación José C. Paz, la velocidad había descendido, lo que le permitió al fugitivo recuperar la estabilidad y huir.

Según fuentes policiales consultadas por LA NACION, una pasajera, que en un tramo del metraje intentó evitar que el ahora prófugo fuese arrestado, terminó siendo trasladada a la comisaría 1° de José C. Paz luego del incidente , mientras que un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que se acercó al lugar atendió al efectivo que había sido mordido por el hombre. Las autoridades iniciaron una investigación para lograr localizar al atacante, cuya identidad no ha sido establecida.

Antecedente en Morón: una hombre amenazó a un efectivo de la Policía con un cuchillo

El pasado noviembre, un momento de extrema tensión vivieron los pasajeros de una formación del tren Roca cuando un hombre vestido con la camiseta de Boca comenzó a hacer gestos amenazantes con un cuchillo. Tras dar aviso al Comando Trenes Seguros, un efectivo de la Policía Federal se enfrentó con el sujeto. Después de algunos minutos, finalmente el sospechoso fue reducido y detenido sin que hubiera personas heridas.

El violento hecho tuvo lugar a la altura de la estación Constitución, según contaron voceros de Trenes Argentinos al portal 0221.com.ar. Había finalizado el partido de la final de la Copa Libertadores, donde Fluminense se consagró por primera vez campeón de ese torneo tras ganarle por 2 a 1 al equipo xeneize en el estadio Maracaná, y varias personas vestidas con los colores azul y amarillo se habían subido a una formación del Roca.

De repente, por motivos que se desconocen, uno de los hinchas sacó un cuchillo de mango de madera de entre sus prendas y generó pánico entre los pasajeros. Tras ser alertado el Comando Trenes Seguros por disturbios dentro de una formación se dio aviso al personal de seguridad para que intervenga.

Cuando los efectivos lograron dar con el hombre fuera de sí, el hincha de Boca comenzó a amenazar a uno de los agentes, lo que obligó al policía a desenfundar su arma reglamentaria para persuadirlo que depusiera su actitud. Un testigo filmó el violento momento.

En el video se puede ver al hombre con la camiseta del xeneize mientras pasaba el cuchillo de mano en mano y le gritaba al policía que tenía enfrente. El efectivo de la Policía Federal, en tanto, lo apuntaba con su pistola mientras le insistía: “¡Bajá el arma!”. Finalmente, el agresor fue reducido y trasladado a la división Roca de la PFA.

Según pudo saber LA NACION, el detenido, un hombre argentino de 39 años, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 a cargo del Dr. Osvaldo Daniel Rappa en la causa caratulada averiguación de ilícito.

