Lo adoptó una familia. Se retiró Nerón, un ovejero alemán que cumplía tareas de custodia en una cárcel bonaerense

escuchar

Durante cinco años, Nerón, un ovejero alemán, cumplió funciones en la Unidad 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en San Martín. Colaboraba en las “tareas de recuento” de presos y custodia del perímetro carcelario. Su carrera terminó y pasó a retiro. Se muda a Campana, donde vivirá con una familia que lo adoptó. Su despedida no pasó inadvertida y recibió un emotivo homenaje.

“Hoy es un gran día para vos. Dejas de cumplir funciones en el SPB para ser parte de una nueva familia. Nunca me voy a olvidar aquel 18 de marzo del 2018 que llegaste a esta Unidad, desde ese día hemos formado un excelente vínculo, gracias al cual hemos podido lograr las diferentes tareas encomendadas con obediencia y lealtad. Agradezco ser parte del Grupo Cinotecnia de la Unidad 47 porque gracias a ello he podido conocerte, tenerte de compañero y principalmente de amigo fiel”, fueron las palabras del can guía Mauro Larroca, que tiene el rango de sargento, para despedir a Nerón.

La ceremonia para despedir al “agente canino” se hizo en la plaza de armas del establecimiento carcelario y tuvo la participación de autoridades y personal penitenciario y la nueva familia de Nerón.

“El perro está en buenas condiciones, se está adaptando bien a la nueva familia, es muy lindo, muy bueno, muy obediente, así que estamos muy contentos con este nuevo integrante de la familia y dándole todo el amor posible”, sostuvo Gustavo Lovera, tras la ceremonia.

La despedida de Nerón SPB

La familia que adoptó a Nerón vive en el barrio Otamendi de Campana y, por medio del guardia Nicolás Saleme, accedió al proceso de adopción impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense bajo el programa Viejos camaradas, que autoriza a pasar a retiro a los perros que dejan de ser operativos.

Los grupos de Cinotecnia funcionan en distintos establecimientos penitenciarios bonaerenses “con gran nivel de profesionalismo y capacitaciones continuas, ofrecen una mayor seguridad y una prevención y disminución de conflictos”, informaron desde el SPB.

Y agregaron: “Actualmente, la institución cuenta con 196 perros, en la base ubicada en Lisandro Olmos y en las unidades penitenciarias (120). Según las características de cada animal, cumplen funciones de custodia y seguridad en operativos como búsquedas de estupefacientes, personas y explosivos, requisas, recuentos, traslados, reyertas y cordones de seguridad”.

