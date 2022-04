Lomas de Zamora: dos falsos gasistas engañaron a una mujer y entraron a robar a su casa y golpearon a la familia

En Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora, dos hombres se hicieron pasar por gasistas e intentaron robar violentamente a una familia. El lunes a las 11, los falsos operarios se bajaron de una camioneta ploteada con el logo de la Metrogas, ingresaron al domicilio y los golpearon.

Todo fue premeditado y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se puede ver a los dos ladrones, disfrazados de gasistas, que ingresan a la casa de la pareja por la puerta principal. Con la excusa de la colocación de un medidor de gas, que casualmente (o no) le habían robado a esta familia, entraron a la propiedad.

Ya en el interior de la vivienda, uno de los sujetos sacó un arma, le apuntó a Verónica, una de las víctimas del asalto, la agarró del cuello y la golpeó contra la pared de la cocina. Lo mismo hizo el otro falso gasista con su padre.

“En la valija de herramientas tenían cintas y precintos para amordazarnos”, comentó la vecina de Villa Centenario, y reclamó: “Todavía Metrogas no apareció. Nadie me llamó de Metrogas para decirme algo”.

Falsos gasistas

“El robo este, que les salió mal, fue el lunes a las 11 de la mañana. Todo empieza el sábado a la noche, en la madrugada del domingo, cuando me roban el medidor de gas. Yo me levanto el domingo a la mañana para hacer el desayuno y no tenía gas. Verifico que me faltaba el medidor”, contó Verónica, en diálogo con LN+.

Cuando se dio cuenta del robo, la víctima se comunicó con la distribuidora: “Llamo a Metrogas y reclamo. Me dicen: ‘Tiene que hacer la denuncia en la comisaría, pero vuelva a llamar el lunes para hacer el reclamo’”. Entonces, ese mismo domingo, Verónica fue a la comisaría.

Al lunes siguiente, volvió a llamar a Metrogas: “Me dicen que de acá a 72 horas me van a enviar el medidor a colocar. El tema es que yo llamé a las 8.30 y a las 11 ya tenía a los operarios en la puerta con una camioneta blanca con el cartel de Metrogas. Estaban de arriba abajo con la vestimenta de Metrogas, con el medidor en la mano y me lo colocan ellos mismos”, explicó la mujer.

“¿Cómo voy a desconfiar de alguien que viene con la camioneta de Metrogas y toda la vestimenta? Vienen con un medidor de Metrogas, ¿qué más tengo que pedirles? Los dejé entrar porque tenían que verificar adentro de la casa si ya había vuelto el suministro de gas”, confesó.

“Cuando ellos entran al interior de mi casa, yo me quedo en el patio porque no quería entrar con ellos. Llamo a mi papá que vive arriba y ya éramos cuatro. En un momento, uno de ellos sale afuera para ver la ventilación. Yo, todo el tiempo afuera trataba de estar porque soy muy desconfiada. Cuando sale uno, en mi casa queda un delincuente en la cocina con mi papá”, detalló Verónica.

Y continuó: “En un momento, mi papá da vuelta la cabeza y el delincuente viene con un arma lo corre, y el que estaba afuera conmigo me agarra a mí. Ahí trato de escapar y me caigo, pero me levanto. El delincuente me agarra del cuello y me vuelve a tirar, me pega. Gritamos mucho mi papa y yo. La pareja de mi papá activó la alarma vecinal y se asustaron”.