Macarena contó quién fue la persona que sobornó a Laudelina para que mienta y defendió a su madre

La hija de Laudelina Peña, Macarena, habló con la prensa luego de declarar en el Juzgado de Goya y contó quién fue la persona que sobornó a su madre para que mienta y diga que Loan había muerto en un accidente tras ser atropellado por el matrimonio de Pérez y Caillava, ambos detenidos.

“ Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a [Carlos] Pérez y [María Victoria] Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, explicó la joven de 21 años.

Además, relató cómo cuál habría sido el accionar del abogado Codazzi: “Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira”.

“No es cierto lo que contó mi mamá. No hubo un accidente. Dijo eso porque fuimos amenazadas para decir eso. Vino el abogado [Fernando Codazzi] y nos dijo que [Patricia] Bullrich venía por nosotras dos. Fue una amenaza muy fuerte. Dijo que habían encontrado cosas en mi teléfono y después supe que era mentira. Nos dijo que nosotras dos éramos las dos próximas en caer”, dijo la joven de 21 años.

Sobre la noche en la que su madre declaró ante la justicia correntina, la madrugada del sábado 29 de junio, contó: “Primero nos llevó a una estación de servicio y luego nos cambiaron de auto y nos llevaron a Corrientes”.

También reiteró que a su madre le ofrecieron un soborno para que inventara la hipótesis del accidente: “[Codazzi] Nos dijo que nos iban a dar una casa y una moto. Eso nos dijo el abogado. No dijo quién nos iba a dar esa casa. Lo que dijo mi mamá era más por miedo de que nos lleven presa a las dos que por el dinero. Teníamos miedo porque no tenemos nada que ver”.

Con respecto a la zapatilla de Loan, Macarena enfatizó: “Él [Codazzi] quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no la plantó. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia. El abogado todavía no apareció, lo están buscando”.

“Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia”, pidió.

Según Macarena, el abogado grabó a su madre mientras practicaba el relato del accidente. “Después que mi mamá fue llevada a Ezeiza, Codazzi desapareció”, contó. Además, dijo que pudo hablar con su madre, que está en Ezeiza y que aceptó una abogada ella consiguió. “Me dijo que va a contar la verdad”, aseguró.

“No aportó nada para encontrar a Loan”

Tras la declaración de Macarena, fuentes que presenciaron la testimonial contaron a LA NACION que la prima de Loan no aportó datos importantes que pudieran orientar a los detectives a saber dónde está el pequeño desaparecido hace 24 días.

“Vino a decir que su mamá había declarado lo del accidente porque los abogados le dijeron que tenía que decir eso. No resultó creíble. Pareció que solo buscaba defender a su mamá”, explicaron los investigadores y detallaron que “no fue muy clara” al hablar de las supuestas amenazas que habría recibido a la madrugada.

Lo que sí declaró es que a su madre le ofrecieron un soborno para que se presentara la madrugada del sábado 29 de junio a declarar ante la justicia provincial de Corrientes y dijera que fueron el marino retirado Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, quienes atropellaron a Loan, se llevaron el cuerpo, la amenazaron para que no dijese nada y la obligaron a plantar un botín como pista falsa.

Sobre el botín en cuestión, Macarena aseguró que fue ella quien lo encontró y que, en el momento del hallazgo, en la misma zona estaba el titular de la comisaría de Nueve de Julio, Walter Maciel, quien está detenido acusado de encubrimiento.

