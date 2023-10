escuchar

El médico cirujano Aníbal Lotocki va camino a enfrentar un nuevo juicio oral. La Sala IV de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento que se había dictado por el delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de su paciente Rodolfo Zárate, fallecido en abril de 2021 a los 50 años después de haber sido sometido a una dermolipoctomía programada, una cirugía que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Concluimos este apartado poniendo de resalto los hallazgos cruciales del Cuerpo Médico Forense (CMF), que echan por tierra el argumento primordial de la defensa y sus especiales esfuerzos dirigidos a afirmar que la causa de la muerte no ha sido esclarecida. Los peritos oficiales dictaminaron que ´se realizó una autopsia sobre el cuerpo de una persona que fue sometida a un acto quirúrgico con múltiples vías de abordaje. La cirugía efectuada impone pérdida de líquidos, electrolitos, sangre (no especificada ni cuantificada) y voluminosa proporción de tejido graso. En este contexto, al que se adiciona antecedentes clínicos, metabólicos, reposición insuficiente de fluidos, ausencia de controles médicos y de laboratorio, enfermería y sin de correcciones ni controles de glucemia, electrolitos, fluidos y dolor postoperatorio se produce un desequilibrio hemodinámico que no logra ser compensado y es seguido de muerte´”, sostuvieron en su fallo firmado hoy los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán López.

Lotocki ya tiene una condena sobre sus espaldas. En febrero de 2022 recibió una pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina tras haber sido encontrado culpable del delito de lesiones graves, donde las víctimas fueron Silvina Luna, fallecida el 31 de agosto pasado; Estefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto pasado instagram.com/silvinalunaoficial/

El 6 de junio pasado, el juez en lo criminal y correccional porteño Luis Schelgel había procesado a Lotocki en el marco de la causa donde se investiga la muerte de Zárate.

“Está comprobado que Zárate no falleció por un problema estructural de salud previo, que no fue advertido en los escuetos exámenes pre quirúrgicos que le practicó Lotocki, ni por culpa de las ambulancias que tardaron en llegar a la clínica, ni porque estaba apurado por ser operado, ni porque intervino la mala fortuna, sino pura y exclusivamente porque, como bien propone el fiscal [por Recchini], el acusado se representó que el paciente podía morir y, aun así, nada hizo para evitarlo”, afirmó el magistrado en la resolución.

Cuando pidió que el facultativo sea indagado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, el fiscal Pablo Recchini sostuvo: “[El imputado] tomó una decisión voluntaria y consciente al llevar adelante la cirugía que desencadenó la muerte de Zárate, la cual incluyó los dos presupuestos que requiere el elemento subjetivo indicado, la representación seria y concreta del peligro de muerte, y su aceptación como un resultado posible. Se representó el alto riesgo de muerte, ya que conocía perfectamente los antecedentes clínicos del paciente”.

Como la condena del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°28 no está firme, Lotocki continúa libre, a pesar de los pedidos de las víctimas de que vaya a prisión.

