La furia de Gabriela Trenchi por la condena a Aníbal Lotocki: “Va a ser culpa del señor juez cuando alguien muera”

En el día de ayer, Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves en la causa de mala praxis y a cinco años de inhabilitación profesional para ejercer la medicina. Sin embargo, las denunciantes mostraron su descontento al escuchar el fallo y piden que el juez explique el motivo por el cual le concedió una pena menor a la pedida por el fiscal. Gabriela Trenchi, una de sus víctimas, habló al respecto.

“Como no está la condena firme porque fue en primera instancia ahora viene el momento de las apelaciones. Habrá que ver si la cámara corrobora y deja firme esta sentencia, cambia el fallo y dice que es inocente o aumenta la pena. Pero esto no va a ser inmediato, puede demorar hasta tres años. Y como no es sentencia firme, Lotocki hoy puede seguir atendiendo”, contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana explicando el motivo por el cual el cirujano no quedará inmediatamente detenido.

Quienes mostraron su descontento con esta resolución fueron sus víctimas, que esperaban una pena mucho mayor para el cirujano. “Yo inicié la causa y vengo luchando desde el 7 de agosto de 2015. Ayer estuve shockeada. Acá hay una persona que me arruinó la vida. No entiendo la decisión del señor juez, yo estoy esperando el escrito donde explique su resolución porque hay muchas cosas que no me cierran”, comentó Gabriela Trenchi, una de sus denunciantes.

“Primero, que lo absuelvan por estafa. No sé cómo se llama cuando alguien te coloca algo en el cuerpo que vos no pedís, si es estafa, abuso o qué. O no sé si lo absolvió para quitar años y achicar la pena. Yo tengo estudios hechos en el Hospital Italiano y en la clínica Favaloro donde los mismos médicos me dicen que da miedo lo que ven, que es una bomba de tiempo. Me dicen: ‘que Dios te ilumine hasta cuando puedas vivir porque ese material (en referencia al metacrilato) no se puede sacar’. Y resulta que yo ese material no se lo pedí”, relató angustiada.

Tras revivir todo su caso, Trenchi habló de las consecuencias que hoy en día sigue padeciendo. “El no me dio el alta, me lo dio una enfermera a las dos horas de haberme operado, descompuesta. Después lo llamé miles de veces porque vomitaba, me descompensaba, me tenía que poner pañales de todo el drenaje y la sangre que me salía y me decía que tome esto y lo otro. Él no me vio nunca más (…) El material hizo una ebullición en mi cuerpo y quedé descompensada en terapia intermedia”, recordó.

“En las cantidades que lo colocó es dañino para la salud. Yo no puedo caminar ni duermo de noche por el relleno que tengo en la pantorrilla. Por eso no entiendo la decisión del juez que de siete años y nueve meses que pide el fiscal lo haya bajado a cuatro; cómo lo absuelve de la estafa... Y no nombro la evasión fiscal de ahora a 10 años atrás. El señor trabaja en negro, cobra en dólares y vive como un rey”, agregó furiosa.

Sí bien Trenchi sabía que debido a los procesos judiciales Lotocki no iba a ser detenido inmediatamente, sí esperaba que se lo inhabilite profesionalmente de inmediato. “Ya sabíamos que no iba a ir preso hasta que apele a la Corte Suprema, que en este país son tres años más o menos, pero lo lógico y lo mínimo era inhabilitarlo provisoriamente porque hoy esa persona puede seguir dañando. Lamentablemente, va a ser culpa del señor juez cuando alguien muera”, remató tajante.