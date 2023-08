escuchar

Dos argentinos oriundos de la ciudad de Mar del Plata son buscados desde ayer en las costas de la Málaga, España, luego de que el domingo ingresaran al mar con una tabla inflable, de stand-up paddle (SUP) surf, y no regresaran, informó la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española.

Emmanuel Soria, de 34 años y Maximiliano Ludvik, de 29, viven en la ciudad andaluza y el último domingo a las 7.30 fueron a la playa Hauelín “para ver el amanecer tomando mates arriba de la tabla y luego volver a casa”, según detallaron sus familiares desde un posteo en redes sociales en el que difundieron la búsqueda de ambos amigos.

La publicación de los familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos en Málaga, España Captura

Los familiares de los jóvenes en la ciudad denunciaron su desaparición cerca de las 16, cuando Ludvik no se presentó a trabajar en la heladería “El Barrio”. Sus jefes lo llamaron con insistencia al celular, pero no lo tenía consigo, informó La Capital de Mar del Plata. Por su parte, la hermana de Soria hizo la denuncia de la desaparición de Emmanuel esa misma tarde.

Tras buscar por tierra, ayer a la madrugada se puso en marcha un operativo de búsqueda al que se sumaron profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el Ejército del Aire español.

A la tarde del lunes, la Agencia de Salvamento Marítimo informó en su cuenta de X, exTwitter, que la tabla inflable de SUP que los hombres utilizaban fue encontrada a más de 25 kilómetros al sureste de Málaga.

Ese elemento fue hallado después de las 18 (hora española) por los tripulantes de un velero que navegaba por la zona, informó ayer el diario de Málaga La Opinión. Fue entonces que el área de búsqueda se extendió desde Málaga capital hacia el este, hasta el meridiano de Nerja, y casi 30 kilómetros mar adentro.

Desde la asociación SOS Desaparecidos explicaron a ese medio que al salir al mar, los amigos no tomaron en cuenta la alerta amarilla por fuertes vientos del norte que ocasionaron numerosos inconvenientes en la provincia malagueña durante el domingo.

La deseseperación de la familia y amigos

“No sabemos nada de ellos desde el momento que salieron de casa. Se fueron a las 7.30 a ver el amanecer arriba de la tabla inflable y luego volver a casa. Ya se iban, el 20 de septiembre se volvía uno y el otro se iba diciembre”, explicó Santiago Soria, hermano de Emmanuel, en diálogo con Radio Ser, de Málaga.

Además, dijo que es raro lo que sucedió, y destacó: “Había un viento fuerte, que en Málaga no suele haber, y con ráfagas de 50 kilómetros no sale cualquiera con esas tablas, y menos ellos que no eran expertos”.

Santiago contó que su hermano hacía ocho meses que estaba en España, que había ido “de vacaciones y a trabajar, ya estaba pegando la vuelta porque el 20 de septiembre se iba”.

Los familiares de los jóvenes decidieron hacer publicaciones en las redes sociales para alertar a quienes los hayan visto.

Además, el grupo Marplatenses en Málaga dejó un teléfono de contacto, el 34655728623, para que las personas se comuniquen ante cualquier información que puedan dar.

Según informó La Capital, Emmanuel Soria jugó desde pequeño en Argentinos del Sud como marcador de punta y llegó a ser el capitán de la Primera División. Luego de dejar de jugar dirigió divisiones menores y fue ayudante de campo del entrenador Cristian Suárez cuando el club ganó su única estrella en la Liga Marplatense 2021.

Así la tabla de padel surf* en las que Emmanuel Soria y Maxi Ludvik, salieron de su casa el 27/8 a las 7.30 am con... Posted by Argentinos en Málaga on Monday, August 28, 2023

El padre de Emmanuel, Carlos “Charlie” Soria (quien murió en 2016, a los 53 años), fue entrenador de inferiores, coordinador general del fútbol y directivo. Los hermanos de Emmanuel, Ignacio y Francisco, también hicieron todo el recorrido hasta la máxima categoría.

Desde Argentinos del Sud también se sumaron a la campaña en las redes sociales y compartieron la publicación de búsqueda Soria y Ludvik.

