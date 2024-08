Manejaba un camión en la ruta y la alcoholemia le dio muy por encima de lo permitido por ley

Escuchar

Un hombre que manejaba un camión fue detenido para un control y la alcoholemia le dio 2.95, casi seis veces lo permitido por la ley . El hecho ocurrió en Campana, en la provincia de Buenos Aires. El hombre se encontraba manejando por la Ruta Nacional 9 cuando lo demoraron en el control del peaje Ramal Campana de Panamericana, en un punto de verificación vial.

Al bajar del camión, los efectivos presentes le realizaron la prueba de alcoholemia. Un video registra cómo el hombre presenta dificultades para soplar por el tiempo necesario en el test. El conductor comienza a fruncir el seño y le habla a la persona que lo somete a la prueba: “Es que no me da. Me duele la cabeza”. Aún así, al final, se ve cómo se registra un 2.95 g/l.

Para dimensionar, según el Ministerio de Salud, ese nivel de alcoholemia puede tener consecuencias como el grave deterioro sensorial y motor -con tambaleos o caídas frecuentes-, estado de estupor, anestesia comparable con una intervención quirúrgica y pérdida de la consciencia .

El hombre, que comenzó su viaje en la provincia de Córdoba fue demorado por los efectivos, quienes, además, le quitaron su licencia de conducir. Desde mayo de 2023 rige en la Argentina la Ley 27.714 de Alcohol Cero al volante a nivel nacional, lo que significa que en las rutas nacionales el nivel de alcoholemia no puede ser superior a cero miligramos por litro en sangre.

Actualmente, la tolerancia cero está vigente en 18 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán. También se incluyen 60 localidades.

Otro incidente con un conductor de un camión alcoholizado

A fines de mayo, un camión con acoplado chocó contra el guardarraíl de la Autopista 25 de Mayo a la altura del barrio porteño de San Telmo. El camión venía por el carril lento y, aunque primero fue hacia el centro de la autopista, luego se salió prácticamente por completo y la estructura del transporte quedó colgando.

El operativo incluyó cuatro grúas que trabajaron para levantar el vehículo y aflojar las barandas de la autopista y varios cortes de tránsito en la zona. Se reportaron largas filas y colapsos debido a la situación que se desarrolló en la autopista.

El hombre que manejaba presentaba 1.65 gramos de alcohol en sangre fue rescatado por la Policía de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Luego fue trasladado al Hospital Argerich en “estado de shock” y, más tarde, detenido por “estrago”.

