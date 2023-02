Martínez: el relato del choque en cadena en la Panamericana por el que murió una joven de 25 años

escuchar

Bien temprano esta mañana, Néstor se dirigía a su lugar de trabajo en una confitería por la autopista Panamericana cuando uno de los neumáticos de su rodado se reventó y ya no pudo avanzar a la altura de Martínez. Pese a que, según su relato, hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar que lo chocaran, un vehículo lo colisionó. “Cuando le pregunté al joven qué pasó me di cuenta de que balbuceaba”, contó el hombre sobre el otro automovilista al que luego el test de alcoholemia daría positivo. La escena terminaría con un choque en cadena y una mujer fallecida.

Cuando el rodado de Néstor quedó detenido en el carril más rápido de la autopista, el hombre puso las balizas, descendió para colocar los triángulos de advertencia, levantó la tapa del baúl y comenzó a hacer señas con el celular. “Me esquivaban los autos normalmente hasta que un Fiat Cronos blanco se me vino encima, me chocó y tiró el coche para allá”, recordó la víctima a la prensa. “Loco, ¿no me viste?”, le dijo.

“De casualidad no me mató”, afirmó el hombre de 68 años. Néstor agregó que cuando le fue a preguntar al joven qué pasó notó que “balbuceaba. Ahí me di cuenta de que estaba borracho”. Finalmente, el test de alcoholemia ratificaría el conductor que provocó el choque múltiple tenía 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

El automovilista en infracción fue trasladado a una seccional policial y quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga el hecho como homicidio culposo, pena que podría oscilar entre 3 y 6 años.

Panamericana: una mujer murió por un choque múltiple en el kilómetro 17

El choque en cadena tuvo lugar a la altura de la localidad bonaerense de Martínez, lo que provocaba restricciones en la circulación sentido al norte, informaron fuentes viales. El siniestro se produjo alrededor de las 6.30 en el kilómetro 17 de la Panamericana, altura Fondo de la Legua, cuando el conductor de un Ford Fiesta detuvo su marcha debido a que se le reventó un neumático.

En uno de los cinco autos involucrados en el incidente vial viajaba, en el asiento trasero, una joven de 25 años que, herida de gravedad, fue trasladada al hospital de San Isidro, donde falleció minutos después, confirmaron a LA NACION las fuentes policiales.

Alcohol cero en la provincia de Buenos Aires

En diciembre del año pasado, la legislatura bonaerense aprobó una nueva ley: la de tolerancia 0 al volante. La medida, que empezó a regir una vez se publicó en el Boletín Oficial, es clara. Ya no se puede conducir con alcohol en sangre - antes, había un mínimo permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre-.

La nueva ley contempla penalidades como retención de la licencia e inhabilitación para manejar, arresto, multas y obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Las puniciones tienen diferentes grados de aplicación de acuerdo a los niveles de alcohol en sangre detectados.

Así, quienes conduzcan con valores de hasta 0,49 gramos recibirán tres meses de inhabilitación para manejar. Si el grado de alcoholemia se encuentra entre 0,50 y 0,99 gramos, la pena será de seis meses. En tanto, estarán inhabilitadas por 18 meses las personas que circulen con tasas entre 1 y 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Por último, quienes superen los 1,5 gramos no podrán conducir por el lapso de 18 meses.

Durante el primer año de vigencia de la ley, las personas que conduzcan con una tasa de hasta 0.49 gramos por litro de sangre serán sancionadas únicamente con la asistencia y aprobación de cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires se sumó así a Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán con Alcohol Cero al volante.

