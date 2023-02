Panamericana: una mujer de 25 años murió por un choque múltiple en el kilómetro 17

escuchar

Una mujer de 25 años murió luego de que cinco vehículos chocaran en la autopista Panamericana, sentido al norte. La víctima había sido trasladada a un centro de salud de San Isidro, pero falleció, según informaron fuentes policiales. El lugar del accidente es a la altura del kilómetro 17, a 500 metros de la salida a Thames, y hay cinco carriles cortados. Uno de los conductores involucrados dio positivo de alcoholemia con 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

Panamericana: una mujer murió por un choque múltiple en el kilómetro 17

Si bien la mayoría de los rodados quedó detenido sobre el carril rápido, gran parte de la autopista se encontraba afectada por los automóviles detenidos y restos de ellos esparcidos sobre la acera.

El accidente, ocurrió alrededor de las 6.30, se inició cuando a uno de los rodados, un Ford Fiesta, se le reventó una de las cubiertas y quedó frenado instantáneamente. Néstor, el conductor de ese auto, contó a los medios presentes en el lugar del siniestro que descendió del rodado y colocó la señalización correspondiente para advertir que estaba detenido.

“Puse las balizas, los triángulos y con la linterna del celular avisaba a los otros autos. Me esquivaban todos los coches, pero el del auto Fiat Cronos blanco se me vino encima y me chocó. Cuando le dije qué había hecho, si yo estaba haciendo señas, me di cuenta de que balbuceaba”, relató a la prensa el hombre de 68 años que se dirigía hacia su lugar de trabajo al momento del accidente.

Tras este primer choque, se sucedió la colisión de tres vehículos más. En uno de los autos chocados viajaba la mujer de 25 años que, debido a la gravedad de las heridas, debió ser trasladada al hospital de San Isidro, donde murió.

Las fuentes consultadas agregaron que los inspectores realizaron el test de alcoholemia a los cinco conductores y uno de ellos, el del Fiat Cronos, arrojó resultado positivo de 2.14 G/L, según pudo saber LA NACION.

Por el momento, hay un gran operativo de seguridad y de tránsito por parte de la Policía bonaerense y Autopistas del Sol debido a que aún no fueron retirados los autos que quedaron destruidos.

