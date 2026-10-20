Masacre en Santa Fe: sobreseyeron al adolescente que disparó a mansalva en la escuela, mató a un compañero e hirió a otros

SANTA FE.- La Justicia provincial sobreseyó a Gino C., el adolescente de 15 años que el 30 de marzo pasado disparó a mansalva dentro de la Escuela N° 40 de la localidad de San Cristóbal y provocó la muerte de Ian Cabrera, un compañero de 13 años, y heridas a otros seis alumnos.

La medida se funda en el hecho de que en el momento del letal tiroteo el piso de punibilidad era de 16 años; el nuevo régimen penal juvenil que estableció el límite en 14 años comenzó a regir el 5 de septiembre pasado. En consecuencia, se declaró la inimputabilidad.

En tanto, el chico sigue alojado en un centro de asistencia especial para menores de la ciudad de Santa Fe y se evalúa un eventual “egreso progresivo y controlado”, aunque ello dependerá de los informes específicos que brinden los especialistas que lo atienden.

El 30 de marzo a la mañana, Gino C. ingresó a la Escuela Mariano Moreno, armó la escopeta calibre 12/70 que había llevado en un estuche (y que previamente había tomado de un ropero de la casa de su abuelo), y a la salida del sector de sanitarios disparó contra el alumnado que llegaba para la primera hora de clases. El primer disparo segó la vida de Ian Cabrera, de 13 años.

La investigación posterior reveló que Gino C. había planificado el ataque. Desde hacía tiempo navegaba en las oscuras aguas de la True Crime Community, una comunidad global de jóvenes adoradores de los tiroteos masivos y las masacres escolares e imbuidos en la cultura “incel”, por “célibes involuntarios”: jóvenes heterosexuales que odian a las mujeres y a los “varones que tienen relaciones sentimentales felices”.

El juez penal José Boaglio dictó el sobreseimiento del adolescente a partir de un planteo de la defensa, a cargo de Mariana Oroño y Federico Kiener, quienes solicitaron desvincularlo del proceso penal porque, debido a su edad al momento del hecho, no podía recibir una condena.

El magistrado hizo lugar al planteo y resolvió el sobreseimiento, aunque se aclaró que “la resolución no implica que se haya desconocido la participación del joven en el ataque, sino que no puede ser condenado penalmente por el hecho debido a su edad y al régimen legal aplicable cuando ocurrió” .

Sin embargo, pese al sobreseimiento, se dispusieron medidas de seguimiento y resguardo con intervención estatal.

Como se recordará, el caso conmocionó a Santa Fe y al país y reabrió el debate sobre la responsabilidad penal juvenil, la prevención de la violencia y los mecanismos de protección dentro de las instituciones educativas.

En ese momento no estaba vigente el nuevo régimen penal juvenil que estableció la baja de imputabilidad de menores a 14 años.

El ataque en la escuela de San Cristóbal marcó un antes y un después en la comunidad educativa y generó preocupación por la seguridad en las escuelas.

El caso expuso así una problemática que excede el ámbito escolar y que involucra la circulación de contenidos violentos en internet, la radicalización de adolescentes y las dificultades para detectar y prevenir conductas de riesgo.