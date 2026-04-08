Masacre escolar: en los últimos dos años hubo en el país 15 casos de violencia de grupos de veneración de tiradores masivos

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que en los últimos años se registraron 15 hechos de violencia vinculados con adolescentes relacionados con la True Crime Community (TCC), una comunidad global de jóvenes adoradores de los tiroteos masivos y las masacres escolares como la que ocurrió en la localidad santafesina de San Cristóbal el 30 de marzo pasado.

También sostuvo que hay otros cuatro casos en análisis que responden a las características del ataque ejecutado por Gino C., de 15 años, que a las 7.12 del lunes de la semana pasada abrió fuego a mansalva con una escopeta calibre 12/70 y mató a un compañero de 13 e hirió a otros dos.

Además, relacionó a los autores de estos hechos con la cultura “incel”, de “célibes involuntarios”: Jóvenes heterosexuales odian a las mujeres y a los “varones que obtienen relaciones sentimentales felices”.

Monteoliva y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer pistas sobre el avance de la causa del tiroteo mortal en San Cristóbal y, en especial, sobre la motivación del autor de la masacre: su participación en TCC, una subcultura digital con comunidades virtuales que se centran en las masacres e idolatran a los autores de los asesinatos extremos, tal como publicó LA NACION.

“Este caso pone en evidencia que no se trata de un caso aislado, que no fue un caso de bullying: estamos frente a la presencia de subculturas digitales en las que muchas veces integran jóvenes o niños, comunidades virtuales que se centran en el estudio y la fascinación por los asesinatos y los tiroteos masivos. Jóvenes con pautas de conductas nihilistas y misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y a ejecutar actos de violencia. Con este caso tenemos un indicio en nuestro país, pero es un fenómeno global por definición”, sostuvo Monteoliva en la conferencia de prensa a la que también asistieron el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

“En los últimos dos años, con la Policía Federal y la colaboración del FBI hemos registrado 15 casos y cuatro más en análisis que hacen referencia a la presencia a este tipo de culturas violencias con integrantes en el país de esos grupos transnacionales. Tenemos la obligación de poner la evidencia sobre la mesa y a partir de eso, la definición de respuestas”, agregó la ministra nacional.

A su turno, el gobernador Pullaro sostuvo: “En un principio pareció un brote psicótico; posteriormente se habló de una motivación de bullying sobre algunos alumnos de la escuela, pero el Ministerio Público de la Acusación llevó adelante una profunda investigación con la PDI [Policía de Investigaciones de Santa Fe] y la DUIA [Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA], y eso nos hizo avanzar de manera muy veloz”.

Luego habló de la clave para ese avance: el descubrimiento de lo que contenían teléfonos y computadoras de Gino C., el autor material de la masacre, y del adolescente de 16 años detenido posteriormente en relación con el mismo caso.

“La información extraída de elementos digitales nos dio un panorama más claro de lo que está sucediendo en esa localidad [San Cristóbal]. Este adolescente participaba de una red internacional, de una subcultura digital que se denomina TCC y que desde ese lugar parten de la veneración de delitos violentos y, en algunos casos, llegan a la imitación de este tipo de delitos. Eso nos ubica en otro lugar y ubica la investigación en otro lugar. No tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, una escuela, una provincia o un país: esto tiene que ver con la pertenencia a una subcultura internacional que encuentra ámbitos de socialización a través de estas comunidades digitales", añadió Pullaro.

Finalmente, el comisario inspector Guillermo Díaz, jefe de la DUIA, reveló que la investigación sobre los grupos locales de la TCC les había permitido establecer “la vinculación del tirador con otro menor”. Una vez que establecieron quién era ese usuario y le pusieron nombre y apellido, obtuvieron una dirección y aconsejaron montar una vigilancia discreta, pero activa, que tuvo su fruto con la detención del adolescente cuando estaba con sus padres.

En los allanamientos posteriores, agregó el comisario inspector Díaz, se secuestró, además de dispositivos electrónicos, “simbología temática” de los temas de interés de los usuarios activos de TCC.