Mercado ilegal. La nueva camiseta de Messi, la “estrella” de la indumentaria deportiva falsificada que fue interceptada en un camión

La messimanía no se detiene. Todo lo contrario, aumenta con cada desafío del astro del fútbol mundial. Atrás quedó la camiseta del PSG. El objeto de deseo ya no es el azul francés, sino el rosa de Miami. La casaca con la que Lionel Messi no deja de hacer goles en una la liga norteamericana de las que pocos aquí conocían siquiera los colores de cada club. Pero ahora la 10 de Inter Miami es la elegida. Por los fanáticos y por los falsificadores. Así quedó expuesto cuando la Policía de la Ciudad interceptó a un camión y un colectivo fuera de línea. Más de 17.000 prendas deportivas fueron decomisadas.

Los investigadores avanzan en procura de identificar el origen de esa indumentaria. Y golpearon dos ejes de producción de ropa con marcas adulterada. Una fábrica ilegal instalada en la villa 31 producía miles de zapatillas hasta que ese lugar fue allanado por la Policía de la Ciudad, al igual que una propiedad ubicada en Chacarita, donde se confeccionaba gorras.

“Esto afecta intereses de gente honesta, comerciante que paga sus impuestos y al trabajador que tiene cargas sociales y nuestra labor es tratar de que ocurra esto en la Ciudad de Buenos Aires, por eso dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.Acá está la combinación de dos grandes procedimientos, uno que tuvo que ver con la desarticulación de dos fábricas, una de zapatillas y otra de gorras y luego con la detención de un camión y un colectivo fuera de línea cargado de prendas”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, al presentar en la sede de la Comisaría Comunal 1 de la Policía de la Ciudad el resultado de los operativos.

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, dio detalles de los operativos

Las camisetas y conjuntos deportivos decomisados en esos vehículos tienen un valor calculado por las autoridades porteñas en 140 millones de pesos. Ahí se encontraron cientos de camisetas falsas de Inter Miami, claro con la 10 de Messi, sin que se detectase de otro jugador del equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino, además de camisetas argentinas con las tres estrellas y, entre otras prendas, buzos con los colores de River y de Boca.

La policía porteña informó que durante el allanamiento en la fábrica situada en la villa 31 había un encargado y cinco operarios trabajando en la confección de zapatillas, en su mayoría con la marca Nike, hallándose en el interior telas, plantillas, estampillas, cueros y cordones, además de las máquinas. En total fueron secuestrados unos 2900 pares por valor de unos 40 millones de pesos.

“Así como en los casos anteriores fueron tareas de investigación, en estos dos fueron tareas preventivas que se hace en el sur de la Capital Federal, donde se identificaron dos vehículos, un camión y un colectivo, con confecciones hechas en la provincia de Buenos Aires, incautándose material y poniendo a disposición de la Justicia a las personas que los trasladaban”, explicó el el Comisario General Miguel Fornaro, superintendente de Investigaciones de la Policía de la Ciudad.

