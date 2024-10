Mientras los rugbiers franceses aguardan su sobreseimiento, la denunciante promete insistir con nuevas pruebas

Escuchar

MENDOZA.– La causa parece encaminarse hacia su cierre definitivo. Pero a la esperanza de los acusados se contrapone la insistencia de su acusadora, que promete presentar nuevas pruebas para mantener viva la imputación.

Por un lado, Oscar Jegou y Hugo Auradou, los dos rugbiers franceses acusados de haber violado a una mujer en un hotel cinco estrellas de esta ciudad, palpitan desde París –adonde fueron autorizados a regresar en pleno proceso y en libertad– la posibilidad de quedar exceptuados de culpa y cargo; la fiscalía ya postuló su sobreseimiento y los abogados defensores reclaman celeridad en la resolución definitiva.

Por el otro, la denunciante, quien asegura que fue sometida sexualmente, a los golpes, más allá de la difusión de mensajes de audio suyos que parecen desmentirla, afirma que está en condiciones de aportar nuevas pruebas para evitar que los deportistas sean sobreseídos; quiere que paguen con la cárcel.

La Justicia provincial fijó para el 18 de este mes la audiencia para resolver el pedido de sobreseimiento hecho por la defensa y sostenido por el Ministerio Público Fiscal en su dictamen. Y la parte querellante, que no desiste en el impulso de la acción penal contra Jegou y Auradou, hizo una solicitud formal ante la Legislatura provincial para hacer oír su reclamo de “verdad y justicia”.

Hay dos puntos que considera clave y que, según interpreta, podrían torcer el rumbo de la investigación: un nuevo peritaje psicológico de parte que indica que no mintió –en contraposición con el informe oficial– y los análisis de sangre que muestran que actualmente no padece de la enfermedad de Von Willebrand, afección en la coagulación de la sangre que hace que se le formen hematomas con facilidad, y que sí padeció en 2012, cuando estaba embarazada.

La denunciante durante la audiencia en la Legislatura de Mendoza

De hecho, esta condición de salud –que no reportó a las autoridades al principio de la pesquisa– y los audios de WhatsApp que intercambió con una amiga a quien le comentó que había disfrutado de la noche de sexo con los deportistas, fueron elementos centrales que citó la defensa para señalar eventuales “contradicciones e incoherencias” que podrían beneficiar a los imputados.

En diálogo con LA NACION, la mujer, de 39 años y madre de dos hijos, insistió con su relato y se mostró expectante sobre el impacto de los resultados de los estudios de laboratorio, aunque preocupada por la premura de las autoridades judiciales mendocinas para resolver el caso.

“Veo apuro en la Fiscalía para que no se incorporen más pruebas. No tengo esa enfermedad [de Von Willebrand]; los estudios me dan valores normales, así como vino desapareció, porque no es hereditaria, en mi familia no la tienen. Se tiene que conocer la verdad y que estos animales queden tras las rejas”, expresó la denunciante tras conocerse los resultados de los nuevos análisis, a los que accedió LA NACION.

El informe médico que difundió la denunciante

Asimismo, en los últimos días se conoció un informe de una perito de parte de la querella, la psicóloga Paola Legay, quien manifestó que la versión de la mujer es “fiable”, además de asegurar que presenta un cuadro psicoanímico compatible con “victimización por violencia sexual”. Esta opinión se contrapone a la del peritaje oficial, que determinó que el relato de la mujer es “incoherente, poco creíble y manipulado”.

Capítulo legislativo

A la espera de la resolución judicial, la denunciante ya encontró eco en la Legislatura provincial la semana pasada, en una audiencia en la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales que preside el diputado José Luis Ramón, del partido Protectora, que estuvo aliado al justicialismo.

“ Que se caiga el velo de la impunidad: la víctima no padece la enfermedad de Von Willebrand, tiene 15 lesiones constatadas por el cuerpo médico forense y un informe psicológico lapidario. Con todo esto, ¿los fiscales de Mendoza pretenden sobreseer a los abusadores? ”, arremetió el legislador. “Nadie consiente la violación. Ella estaba alcoholizada y con ganas de sexo; no de que la violaran dos monigotes”, agregó.

De hecho, la mujer, para preservar su identidad, estuvo presente a través de la plataforma Zoom, mientras que su padre y su hermano, ambos abogados, asistieron al encuentro con los legisladores reclamando que se avance penalmente contra los deportistas.

Durante el encuentro, según explicó Ramón, tres diputados del radicalismo y del partido verde “dejaron sin quorum la comisión para que no hubiera dictamen para avanzar con un pedido de información a la Justicia local”. El legislador fue más allá: “Acá hay algo que huele feo. Presenté una compulsa penal para la posible comisión de delitos de los fiscales que investigan. Quiero apretar el acelerador. Previo a la audiencia del 18 voy a pedir estar presente”.

La mujer que denunció a los rugbiers durante una de sus internaciones

Desde la defensa indicaron a LA NACION que solo esperan que la Justicia culmine el proceso y libere de manera total a los jugadores.

“Las cámaras de ingreso y egreso del hotel, los testigos del taxi, las cámaras de ingreso y egreso de la habitación, los audios de la denunciante, el testimonio del odontólogo, sumado al categórico examen psicológico dan cuenta de que hubo sexo consentido con dos jóvenes, que no existieron golpes de relevancia, solo hematomas o equimosis leves; jamás fue engañada, ya que es imposible engañar sin el mismo idioma; y se fue con una sonrisa saludando a otros franceses sin gritar o pedir ayuda”, indicó a LA NACION el abogado Rafael Cúneo Libarona, defensor de los rugbiers y hermano del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Agregó: “ Sobre la participación de la Legislatura habría que recordar a Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, sobre la división de poderes. La denunciante fue a la Legislatura, pero no fue al Cuerpo Médico a pesar de haber sido citada varias veces. Contradictorio ¿no? ”.

Desde la Justicia mendocina recalcaron a LA NACION que se ha cumplido con todo el proceso de evaluación de pruebas, lo que permitió que los rugbiers vuelvan a Francia, y que dependerán de la jueza del caso, Eleonora Arenas, las decisiones que se tomen en los próximos días, aunque entienden que todo se encamina al sobreseimiento. Solo resta esperar si la magistrada hace lugar a los nuevos requerimientos de la querella o si avanza en el cierre de la causa.

Por caso, este fin de semana, Auradou ya volvió a las verdes canchas galas, mientras la mujer no deja de acudir a hospitales, incluso con internaciones en salud mental, según contó a LA NACION.

Temas Mendoza