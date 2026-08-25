Mientras siguen siendo juzgados por la sustracción y ocultamiento de Loan, sobreseen a los ocho acusados por el delito de trata

CORRIENTES. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, cerró uno de los expedientes abiertos tras la desaparición de Loan Peña, una causa que se tramitaba en paralelo con la investigación principal que se encuentra en la etapa de juicio oral, con siete acusados por la sustracción y ocultamiento del menor, que tenía cinco años en el momento en que fue visto por última vez, luego de un almuerzo en la casa de su abuela, en la localidad correntina de 9 de Julio. Frente al tribunal nada cambió para los imputados, pero en la causa que se mantenía abierta por trata de personas obtuvieron el sobreseimiento.

La magistrada dictó esa medida en favor del comisario Walter Maciel, el capitán de navío retirado Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Laudelina Peña (tía del menor), Bernardino Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi

La desaparición de Loan estuvo desde el comienzo ligada a polémicas judiciales. La magistrada federal de Goya se hizo cargo de la pesquisa tras declararse incompetente la justicia provincial al tenerse como hipótesis central de la existencia de una red de trata de personas, delito que pertenece al área de investigación exclusiva de la Justicia Federal. El juzgado de Goya, finalmente, elevó a juicio solo un tramo de la investigación, referido a la sustracción y ocultamiento de Loan, sin definirse el objetivo de esa desaparición. Y mantuvo la investigación sobre la red de trata, con los mismos nombres involucrados.

Como se consignó, el Juzgado Federal de Goya sobreseyó este martes por el delito de trata de personas con fines de explotación a ocho acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, mientras continúa el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento del menor en la provincia de Corrientes.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo dictó la medida en favor de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; Antonio Bernardino Benítez; Daniel “Fierrito” Ramírez; Mónica Del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez.

Alerta Sofía por la desaparición de Loan Danilo Peña

Conforme a la resolución de 104 páginas, que fuentes calificadas del caso le proporcionaron a la agencia Noticias Argentinas, se dictó la falta de mérito para todos los implicados, al tiempo que en el caso de Millapi, Benítez y Ramírez se tomó la misma determinación por “abandono de personas” ya que venció “holgadamente el plazo desde entonces, hasta la actualidad sin que se incorporen elementos que modifiquen el dictado del decisorio”.

A su vez, se dispuso la continuidad de la búsqueda de Loan y la vigencia de las “alertas internacionales de INTERPOL, las publicaciones y búsquedas del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de personas) y el Legajo delrgado al Ministerio Público Fiscal a partir de las nuevas informaciones, denuncias que son recepcionadas por diferentes vías tal como se dispusiera por decreto”, como así también “insistir en la publicación de la foto del menor y de la recompensa vigente dispuesta por el Ministerio de Seguridad en todas las plataformas disponibles”.

María Belén Russo Cornara, una de las abogadas de la querella, dialogó con NA y se mostró conforme con el fallo: “Era algo que podía pasar. De hecho, cuando se descartó la hipótesis de trata, ya se había pedido el apartamiento de la PROTEX”.

En este sentido, subrayó que “de todas manera”, la medida “no afecta la acusación principal” porque el debate oral y público continúa en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.