Muerte y misterio en Retiro. Cuáles son las medidas de seguridad que deberá cumplir el empresario tras ser liberado

Después de 19 días, el empresario Francisco Sáenz Valiente fue excarcelado. Dejó atrás el anexo de la Alcaidía 4Bis de la Policía de la Ciudad, pero su libertad no es total. Se le dictó la falta de mérito para ser procesado o sobreseído, lo que implica que seguirá sometido a la causa que lo tuvo preso desde el 30 de marzo pasado, imputado por la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues Santos Gomes, que cayó del sexto piso del departamento de la calle Libertad 1542, en Retiro.

Aunque salió bajo caución juratoria, deberá cumplir una serie de medidas de conducta para garantizar que comparecerá ante la Justicia ante cada requerimiento y que no entorpecerá el avance de la investigación. De hecho, quedan pendientes varias medidas de prueba y, además, tanto el fiscal Santiago Vismara como su colega Mariela Labozzetta –de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM)– y el abogado de los padres de Emmily, Ignacio Trimarco, ya adelantaron que apelarán la resolución que dictó ayer, 21 minutos antes de la medianoche, el juez en lo criminal y correccional Martín Carlos Del Viso.

Mientras se da esa discusión y el expediente suma nuevos capítulos, Sáenz Valiente deberá fijar un domicilio distinto del de Libertad 1542 6° piso, que ahora es la escena de una muerte violenta cuya criminalidad es aún materia de evaluación judicial.

No podrá acercarse a los padres de Emmily –Arístides Da Silva Gomes y Catia Cilene Rodrigues Santos– ni a las tres mujeres que estuvieron en su casa junto a la víctima la madrugada de la tragedia (Juliana Magalhaes Mourao, Lía Alves y Dafne Santana) ni a Brenda Laila Anton, amiga de la modelo fallecida. La restricción tendrá un alcance de 500 metros e incluye sus domicilios, los lugares que frecuentes habitualmente o cualquier sitio donde circunstancialmente se encuentren. No podrá contactarlos por teléfono, mensaje de texto, e-mail o Internet, ni por sí ni a través de terceras personas, ni realizar “actividad que perturbe o afecte en modo alguno a las personas nombradas. Si no lo cumple, será detenido de nuevo.

Tiene, desde ahora, prohibida la salida del país. Para eso, tiene tiempo hasta hoy para entregar su pasaporte u otra documentación que posea para viajar. La medida fue notificada esta mañana a la Dirección Nacional de Migraciones.

Finalmente, deberá comparecer cada 15 días ante el Tribunal, sea de forma presencial o virtual. Hoy, además, tendrá que informar al juzgado cuál será su efectivo lugar de residencia mientras siga ligado al proceso como imputado.

Mientras, el juzgado se apresta a solicitar una serie de medidas de prueba para profundizar sobre las relaciones entre los protagonistas del hecho y, también, para reconstruir que pasó durante casi siete horas en el departamento de Sáenz Valiente, donde una velada de música, bebidas y drogas se torció irremediablemente hasta que una chica prácticamente desnuda cayó al vacío a través de una ventana del sexto piso hasta el pulmón del edificio de Retiro.

