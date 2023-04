Muerte y misterio en Retiro: “La chica estaba como el exorcista”, los momentos previos a la tragedia, según una testigo clave

escuchar

“La chica estaba como el exorcista. Me dio un remiedo [sic]. Pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos. Seguía con su cara transformada. Ya no era la chica hermosa que había llegado a la madrugada. No le tengo miedo a nada. Soy recreyente [sic]. Había algo medio oscuro, no sé cómo explicarlo”.

La chica que estaba como el exorcista, según una declaración testimonial, era Emmily Rodrigues Santos Gomes, la joven modelo brasileña de 26 años que murió al caer al vacío desde un sexto piso de un departamento de un edificio situado en Retiro.

Los textuales corresponden a la declaración de Lía Figueroa Alves, de 36 años, que estuvo con Rodriguez Santos Gomez y el empresario Francisco Sáenz Valiente, detenido e imputado de homicidio, hasta un rato antes que ocurriera la tragedia y que declaró como testigo ante el fiscal Santiago Vismara, funcionario que participa de la investigación.

Figueroa Alves fue la primera de las cuatro mujeres que la madrugada del 30 de marzo pasado llegó al departamento del empresario, situado en Libertad 1542, en Retiro, para compartir varias horas de música, alcohol y drogas.

Ella llegó a las 2.10. Sáez Valiente estaba solo. El empresario le pagó al chofer que llevó a Figueroa Alves. No se veían desde diciembre pasado. Él le ofreció prepararle unos tragos en la barra que tiene en el living de su departamento. Escucharon música.

Después de que pasaron entre 30 y 40 minutos, Sáenz Valiente le dijo a su acompañante que iba a llegar otra amiga. “Le dije que no tenía ganas de que viniera nadie. Yo recién había llegado y la verdad que no quería ver a gente. Él me contestó que iba a venir Juli, Juliana, que era buena onda y yo la había conocido en diciembre”, sostuvo Fugueroa Alves en su declaración testimonial, a la que tuvo acceso LA NACION.

Cuando la tetsigo se refería a “Juli” lo decía por Juliana Magalhaes Mourao, una mujer brasileña de 37 años, amiga del empresario. Pero no llegó sola. Estaba acompañada por Rodriguez Santos Gomez y una joven cubana de nombre Dafne.

