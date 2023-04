Muerte y misterio en Retiro. Qué declaró la amiga de la modelo brasileña a la que el imputado tiene prohibido acercarse

escuchar

Entre las medidas que Francisco Sáenz Valiente debe cumplir para seguir en libertad el proceso que lo tiene imputado por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la joven de 26 años que cayó al vacío desde el departamento del empresario, en el sexto piso del edificio de Libertad 1542, en Retiro, está la prohibición de acercarse a los padres de la víctima, a las tres mujeres que la madrugada del 30 de marzo pasado estuvieron en ese departamento y a una chica que, sin haber estado en la escena de los hechos, declaró ante la Justicia una inquietante teoría sobre el caso: que a la modelo brasileña, de la que dijo ser su “mejor amiga”, la drogaron para hacerle “algo”, y que cuando ella quiso irse del lugar, quienes estaban ahí intentaron evitar que se fuera y, en la refriega, se produjo el desenlace trágico.

La declaración de Brenda Laila Anton consta de nueve fojas, glosadas en la resolución por la que el juez Martín Del Viso decretó la falta de mérito de Sáenz Valiente. También consta que se dispusieron medidas de protección con respecto a la chica, que en su testimonial sostuvo que temía posibles represalias y pidió dejar sentado que si le pasaba algo o tenía “un accidente”, que se investigue al empresario y a Juliana Magalhaes Mourao, la mujer de 37 años que estaba en la escena cuando Emmily murió.

“Quiero dejar asentado que si a mí me pasa algo a partir de hoy, 4 de abril, 9 de la mañana, me mataron o me mandaron a matar Juli y Francis. Yo soy una chica que estudio arquitectura, una chica que no toma alcohol, una chica que no se droga, una chica que no conoce ese ambiente que están metidos Juli y Francis, una chica que jamás se quitaría la vida o se mataría. También quiero dejar declarado que si llegó a tener un accidente, quiero que se investigue también, porque es una manera inteligente de parte de ellos de hacerlo, también. Quiero decir que a Emmily la mataron, que ella no se mató”, dijo Anton en una parte de su extensa declaración.

En rigor, la mayoría de sus afirmaciones en torno al trágico hecho son interpretaciones de acontecimientos que ella no presenció. Anton no estuvo con Emmily ni a la noche, durante la cena, ni fue al departamento de Sáenz Valiente. Realizó una composición de situación a partir de su conocimiento estrecho de la víctima, de algunos de los participantes del encuentro y de comentarios que recibió a través de mensajes de WhatsApp y por Instagram.

Dijo que a las 17.30 del 29 de marzo su amiga le envió un mensaje de audio, que, según consta en el expediente, hizo escuchar a todas las partes que presenciaron su declaración; era la voz de Emmily que decía: “Escuchame, hoy voy a cenar a Gardiner, ¿querés venir?”. Ella le contestó que no. Fue todo lo que hablaron.

Brenda explicó que a través de una amiga de Emmily, Bruna, supo que la cena en Gardiner era una despedida de una joven brasileña. “Después de la cena un grupo de chicas que estaba en Gardiner van a tomar algo a Isabel, no sé cuántas chicas fueron exactamente. En ese grupo estaba Juli [Juliana Magalhaes], a quien tampoco conozco. A Juli le llega una llamada en un momento de la noche, de Francis [Sáenz Valiente], invitándola a Juli a su casa de after, y que llevara amigas”.

Emmily aceptó la invitación de Juliana. Así lo contó la testigo: “Juli le pregunta a este grupo de chicas quién quería ir de after a la casa de su novio. Emmily accede a ir porque ella y Juli se conocían desde antes, como hace cuatro o seis años atrás, en Brasil. Eran amigas, habían pasado navidades juntas en Brasil. Después las dos se mudaron a la Argentina, no sé cuándo, pero no sé si después de eso se veían acá en el país y no sabía cómo era el entorno de Juli. Yo a Emmily la conozco hace cinco años”.

Emmily condujo hasta Retiro una camioneta Jeep que es del padre de su novio, Manuel. ¿Qué pasó después? Esto es lo que supone Brenda que ocurrió: “Yo supongo que llegaron al departamento de Francis; Emmily que yo sabía que iba, y Juli. que yo sabía que iba por Bruna. El resto de las chicas que fueron a la casa de Francis no sé quiénes son. Llegaron a la casa de Francis, empiezan a tomar algo, capaz que le convida algo para tomar, alguna bebida como alcohol o agua, porque Emmily no era mucho de tomar alcohol. Para mí la drogaron, ella queda drogada, digamos, los que estaban ahí le intentaron hacer algo, no sé si llegaron o no, pero lo intentaron, y ella se despierta antes o durante esa situación. ¿Por qué digo esto? Porque en el informe médico y forense se dice que el cuerpo cayó desnudo y quiero que lo pongas. Que estoy cien por ciento segura que ella era una chica que jamás se sacaría la ropa en un after ni estaría con un hombre ni con una mujer aunque le pagaran o propusieran. Ella no se dedicaba a eso, es decir, a la prostitución, como dicen en la tele. Ni le gustaban los tipos grandes”.

Prosiguió: “Para mí ellos le sacaron la ropa, los que estaban ahí, no sé quienes, pero supongo que Francis y Juli le sacaron la ropa con cuidado, sin romperla, sin nada, a propósito para luego de terminar hacer lo que querían o hicieron volverle a poner la ropa y hacer de cuenta que nada pasó. Emmily, para mí, se despierta antes o durante eso. Conociéndola como su mejor amiga, se ve ante esa situación y se quiere ir, les dice que va a hacer la denuncia, y ellos se ven en esa situación, no sé el nombre... de presión, y tratan de no dejarla ir, y ella insiste con que se quiere ir, con que llamen a la policía; la agarran, no la dejan ir, ella pide ayuda, que es cuando se acerca a la ventana, que dicen que pide ayuda”.

Anton opina que Emmily, en esa situación, salió al balcón a pedir ayuda , que alguien llamara al 911, que la querían matar. Una empleada doméstica de un departamento del edificio de Libertad 1542 escuchó esos gritos justo antes de ver caer el cuerpo de la chica, según consta en el expediente judicial.

Ella declaró que en el estudio del abogado de los padres de Emmily escuchó la llamada de Sáenz Valiente al 911. Así la interpretó: “Se escucha que Francis llama a la policía y dice que vayan a su domicilio, que hay una mujer que está loca, eso es lo que dice él, y de fondo se escucha a Emmily Rodrigues que grita y dice ‘ayuda, por favor, llamen a la policía’. Se escuchan los pasos de este hombre, como que se alejan de esos gritos, se escucha un silencio de unos dos segundos y de nuevo se escucha que Emmily corre hacia él y dice ‘por favor, ayuda, me quieren matar’. Y en ese momento se escucha como ella empieza a decir no, no por favor y se escuchan como unos golpes y se escucha que ella sigue diciendo ‘me van a matar, llamen a la policía’, con la voz como cuando una persona no da más, desgastada , y esa es la llamada”.

“Para mí ellos la tiraron, ella no se tiró. Conociéndola, jamás haría eso, ella amaba la vida”, declaró.

Brenda puso el acento en la indefinición sobre la identidad de Emmily en los momentos posteriores al hecho, con la primera intervención de los paramédicos y la policía. “Se dice en la tele... Juli, cuando llega la ambulancia y la policía, dice que no sabe el nombre de Emmily. Digo esto porque cuando yo me entero y voy a la policía y a preguntar, me lo dicen, y también me dicen que a Emmily la tuvieron que poner como NN porque Juli dijo que no conocía a Emmily Rodrigues. Yo misma, después de haber ido a la policía, tuve que ir hasta el Hospital Fernández a buscar heladera por heladera y ver los papeles pegados con la hora que me dijeron que había entrado el cuerpo y buscar NN para avisar en el hospital que ella no era NN, sino que era Emmily Rodrigues y yo junto con tres personas más nos tuvimos que quedar hasta las ocho y media de la mañana para poder reconocer el cuerpo, porque los padres de Emmily estaban en Brasil y aún no había llegado a la Argentina”.

Ella es una de las amigas que armó la cuenta de Instagram llamada Justicia por Emmily Rodrigues (desde la cual se convocó a una concentración para este viernes al mediodía, frente a la Embajada de Brasil). “A través de ese Instagram en una publicación pública yo recibí una amenaza de muerte por haber hecho todo lo que hice, ayudar a los padres y el Instagram para que se sepa la verdad de lo sucedido. Y también esa misma persona que comentó tuvo el derecho y el tupé de decir que yo desconocía lo que había pasado y que no me metiera en más líos, que mi amiga era una cualquiera y que se lo merecía”, afirmó. Aportó al tribunal las capturas de pantalla de las amenazas.

Luego, en respuesta a un requerimiento de la defensa relativa a las actividades de la víctima, afirmó: “Emmily estudiaba medicina, no trabajaba ni de escort ni de nada; a ella la mantenía el novio, Manuel, que es millonario y tiene 36 años, que estaban juntos hace aproximadamente un año y medio”; agregó que “Emmily entrenaba en el gimnasio de su edificio, tenía un personal training, se cuidaba mucho y tenía buen físico, le gustaba siempre lucir perfecta”.

También dijo que amigos de Sáenz Valiente y de Juliana Magalhaes le habían dicho que el empresario y la médica brasileña “eran novios” y que él “la bancaba”. Al respecto, aportó más capturas de unos audios y de un mensaje de una chica que dijo haber sufrido un abuso que “ella nunca denunció por miedo”. No aportó los nombres de las personas que le mandaron esos mensajes porque le “dijeron que tenían miedo y no querían aportar sus datos”.

