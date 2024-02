escuchar

El juicio entró en su etapa final y el automovilista que en enero de 2022, arrolló y mató a la ciclista Marcela Bimonte cuando paseaba los Bosques de Palermo, decidió hablar. “No me acuerdo de lo que pasó el día del accidente. Me enteré cuando estaba detenido. Quiero decirle a la familia de la víctima que jamás salí con la intención de matar”, sostuvo José Carlos Olaya González ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño Tribunal Oral en lo Criminal N° 25, a cargo del debate.

Antes de terminar, Olaya González, de 34 años, afirmó: “Era una salida con amigos. Jamás he tenido antecedentes de homicidio, nunca se me pasó por la cabeza que pudiera pasar algo así. Pido disculpas”.

Olaya González es el principal acusado, pero en el debate hay otros tres imputados por encubrimiento agravado. El día que comenzó el juicio, el 15 de febrero pasado, los cuatro acusados se negaron a declarar.

Hoy, antes de Olaya González, declararon los hermanos Patricio y Lucio Valiente, dos de los imputados.

“Esto es muy doloroso para mí y para las víctimas. Acordé con Olaya para salir. Le dije a Olaya que me siguiera hacia Parque Norte, porque él no conocía el lugar. Siempre lo venía viendo. En Figueroa Alcorta lo perdí de vista. Paré e intenté llamarlo. Escucho que Patricio baja y sube de nuevo. Olaya lo sigue, y veo cómo le estaban pegando. Me empezaron a decir que arrancara y no sé por qué lo hice. La velocidad era normal. Nunca me resistí. En la comisaría nos enteramos de lo que pasó, no podía creer lo que había pasado. La Policía de la Ciudad nos dijo que los cuatro teníamos que declarar. Cuando me enteré de que había una fallecida, se me vino el mundo abajo. Yo no soy ningún delincuente. No puedo creer lo que pasó y no sé qué hago aquí”.

Camila Súnico Ainchil

Temas Inseguridad vial