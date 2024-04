“No tenía dónde esconderme”. Una niña de seis años escapó mientras asaltaban a su padre cerca de donde mataron a su abuelo

Escuchar

Hace menos de una semana, un chico de siete años vio cómo su padre, el abogado Gustavo Fernández, era asesinado por delincuentes que lo asaltaron en la puerta de su casa, en Monte Grande. Ahora, una chica de seis fue testigo directo del momento en que asaltantes sorprendieron a su padre para robarle la camioneta, en la localidad de Caseros. Para esa niña fue como un déjà vu: allí, prácticamente en el mismo lugar, hace dos años, asesinaron a su abuelo en otro hecho de inseguridad. Ese crimen la afectó profundamente y el nuevo hecho, que vivió en carne propia, echó sal en esa herida que no cierra.

El conmocionante caso fue registrado por la cámara de vigilancia de la casa del hombre asaltado, en Coronel Pringles y Guaminí, partido de Tres de Febrero. En menos de treinta segundos, tres ladrones sorprendieron al padre y a la abuela de la menor, que estaban en los asientos delanteros de una camioneta Volkswagen Amarok negra estacionada junto al cordón. Catalina, de seis años, y Ahinoa, su hermana de dos años, estaban sentadas atrás.

🗣️ “A mi hija le cuesta dormir, tiene miedo”



Una nena de 6 años presenció un violento robo en Caseros. La mamá de la menor aseguró que “todos los días pasa algo” y sostuvo que “es terrible vivir así”.



👉🏼 En #MásMañana con @lajeantonio. pic.twitter.com/yHnzBZzClK — La Nación Más (@lanacionmas) April 15, 2024

Fue el jueves pasado, casi a las seis de la tarde. A punta de pistola, los delincuentes exigieron la entrega de la camioneta. Mientras su padre y su abuela, Catalina se bajó y corrió en busca de auxilio y refugio; desesperadamente intentó abrir la puerta de su casa, mientras observaba todo con miedo e impotencia. Mientras, los adultos se resignaban al robo y bajaban a la niña más pequeña, y los asaltantes se llevaban la camioneta, no sin cierta dificultad en el manejo.

Para todos el hecho, traumático de por sí, significó revivir un momento de máximo dolor y dramatismo. A dos cuadras, en febrero de 2022, el abuelo de Catalina, Rolando Omar Villafañe, de 61 años, fue asesinado cuando cinco delincuentes lo abordaron en su fábrica de productos de algodón situada en Ángel Pini 5445, entre Martín de Álzaga y Spandonari.

El empresario asesinado Rolando Omar Villafañe.

“Mamá, hice lo que vos me enseñaste, bajarme enseguida”

Lorena, madre de Catalina, dijo al canal de noticias LN+: “Mi hija me dijo ‘mamá, hice lo que vos me enseñaste, bajarme enseguida’. Ella estaba muy asustada: ‘No tenía donde esconderme’, me dijo. Ella quería entrar a casa, pero estaba cerrado. Lo de mi papá le chocó y tuvimos que enseñarle a reaccionar ante un caso así’”, contó.

Con respecto a la constante inseguridad, la mujer manifestó: “Nuestro miedo es que nos maten. Nos matan a todos, a los laburantes, a los que tratamos de seguir adelante. A toda hora, no es como antes que solo era cuando estaba oscuro. Salimos a trabajar, nos matan, salimos a comprar, nos matan, llevamos a los chicos al colegio, nos matan. No podemos seguir así. A mi nena de seis años le tuve que enseñar qué hacer ante un robo. No puede dormir, está angustiada y con miedo de que vuelvan. Ya pasó con su abuelo, se lo mataron. Su miedo es que la maten a ella o a sus papás, perder otro integrante de la familia”.

La mujer pidió seguridad: “Necesitamos más móviles, no los veo últimamente. No se puede salir a la calle en ningún lugar de Tres de Febrero, con quien hables vio un robo, le robaron o lo lastimaron. El mismo día le robaron al hijo de un vecino su mochila. Las 24 horas roban, no podemos salir a comprar ni a trabajar, que es lo que hacemos la gente normal”.

Lorena contó también cómo instruyó a su hija: “‘Cata, si nos vienen a robar y nos cruzan un auto y están con armas tirate al piso’, le explicamos. Tuvimos que hacer un protocolo para salir y entrar a la casa. Te parte el alma. A diferencia de la infancia que tuve yo, ella no puede salir a andar en su bicicleta nueva, un regalo de Navidad, porque no sabemos adónde ir y que no nos roben, es terrible. Toda mi vida viví acá y tengo ganas de irme, aunque no sé a dónde porque la inseguridad está en todas partes. Desgraciadamente, este barrio está cada vez peor”, manifestó.

La madre de la chica ya no sabe qué hacer. Al borde del llanto, dijo: “Tuvimos charlas vecinales y con la policía, no sé de dónde tiene que venir la orden para que alguien haga algo, cada vez es peor. No sé ya con quién hablar. Amo mi país, pero me dan ganas de irme y no volver más, tengo mucho miedo. O irme a una provincia donde pueda estar tranquila. Un lugar donde pueda salir a la calle y no tener miedo, no tener que esconderme, es terrible”.

Lorena recordó el hecho en el que murió su padre: “Hace dos años y dos meses lo mataron mi papá cuando entraba a trabajar acá, a dos cuadras. Hacía pocos días había nacido mi segunda hija. Hoy soy el pilar de mi familia porque mi mamá perdió a su compañero de vida y cuesta un montón levantarla. Yo sigo por mis hijas, que me dan fuerza, y por mi marido, que me acompaña y gracias a él pudimos seguir con la fábrica de algodón de mi papá. Nos hicimos cargo”.

La ahora empresaria y docente expresó que sueña con un país “donde se pueda caminar libre, donde los laburantes podamos salir tranquilos y volver vivos”.

“Vivi toda mi vida acá y salía a jugar tranquila hasta la hora de la cena. Hoy mi hija no lo puede hacer, eso me da bronca e impotencia, no se puede vivir así. Hablábamos con mi marido de juntar lo que podamos para que el día de mañana mis hijas se puedan ir a vivir afuera tranquilas”.

Lorena pide justicia: “Hay que hacerles cumplir las penas. Si desde arriba no viene una orden de hacer cumplir las penas a los menores, que son los que principalmente arruinan vidas... ¡A mi papá lo mató un menor! Yo sé que en un par de años salen y vuelven a matar, porque no saben hacer nada, no van a salir a trabajar porque no tienen una familia como la mía que les enseñó desde siempre a salir a trabajar y ganarse el pan. Son todos iguales”, manifestó.

La mujer contó cuáles eran los deseos de su padre: “Mi papá era muy justiciero, se preocupaba por los demás. Estaba angustiado antes de que lo mataran porque unos días antes le habían robado el medidor de agua. A los días lo mataron. Es muy indignante. Quería dejarnos la fábrica a nosotros para él disfrutar de sus nietas como no había podido hacer con nosotras. Yendo al hospital, él lloraba por mis hijas. Había nacido su segunda nieta y quería disfrutarla y no iba a poder. Yo siempre tuve miedo cuando él iba a la madrugada a trabajar, pero nunca pensé que me iba a pasar de cerca. Uno ve la tele y sabe qué puede pasar, pero no se imagina que le va a pasar a uno. Ahora tengo el mismo miedo con mi marido”.

Pedido de justicia en el lugar donde fue asesinado el empresario Rolando Villafañe Gerardo Viercovich - LA NACION

“¿Y si vuelven y me hacen algo?”

La docente mira hacia adelante: “Mi hija me pregunta por qué salió en la tele y le digo que ahora gracias a ella vamos a ver si puede haber más seguridad. Ojalá sirva de algo. Se acercaron desde Asistencia a la Víctima de Tres de Febrero. Después de lo de mi papá nos robaron un montón de veces. A mi hermana le habían robado acá también. No vinieron a ofrecer ayuda desde provincia. Tenemos una psicóloga para la nena. Mi hija más chica, de dos años, no entendió nada. Escucha un patrullero y se asusta, la bajaron llorando del auto. Quiero un país libre, de nosotros, no de los delincuentes. Yo soy laburante, no tengo para irme a otro lado ahora y se complica vender. Seguridad privada no tengo y no la puedo pagar”, expresó.

Dijo a LN+: “Salgo a la calle con lo justo o ni siquiera llevo el celular porque sé que en la esquina me lo van a querer robar, así es siempre. Todos los días pasa algo. Mi hija se acostó a las tres de la mañana, le cuesta dormir, tiene miedo, duerme conmigo abrazada. Antes de que maten a su abuelo dormía sola. Ahora tuvo un retroceso. Está muy triste, con miedo de que vuelvan. ‘Mamá, no quiero que vuelvan. ¿Y si vuelven, y me hacen algo?’, me preguntó”.

