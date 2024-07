“¡No tenían nada!”. La metáfora futbolera que usó el comisario preso por el caso Loan para cuestionar al primer fiscal

Escuchar

Inquieto, movedizo y con una verborragia que no estuvo presente en las indagatorias de los otros detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el comisario Walter Maciel aseguró ante la jueza y los fiscales federales que cuando la justicia provincial estaba al frente de la investigación “no hicieron nada”.

En otro de los fragmentos, a los que accedió LA NACION, de las más de siete horas de indagatoria Maciel puso el foco sobre el fiscal Juan Carlos Castillo, a cargo de la Unidad Fiscal provincial de Goya, quien estuvo a cargo de la investigación los primeros 10 días antes que se declaró incompetente y giró la causa al fuero federal bajo el argumento de que la desaparición se enmarcaría en un caso de sustracción con fines de explotación.

Maciel, en su relato, dijo: “La fiscalía y el Poder Judicial, no tenían nada. Entonces era como [hacé] acá, allá, acá, ´hacé esto’, ‘averiguá', ‘fijate en redes sociales’, ‘intentate esto’... no había nada su señoría. No había nada”.

“Lo dije en mi declaración al empezar. Lo sentí, lo noté y me di cuenta desde los primeros días del hecho que iban a hacer esto”, siguió en su relato Maciel mientras caminaba por la sala situada en el segundo piso del juzgado federal de Goya.

Fuera de plano, el relato siguió: “Iban a buscar la única forma que había y pum [parece que hace como que patea una pelota] para que venga a parar con usted. Lo sentí y está requete contra mil comprobado. Yo no seré un abogado. No seré un experto de la ley, pero la experiencia como funcionario me hizo ver eso”.

En otro de los tramos de su indagatoria, como si se tratase de una exposición en un examen oral o una especie performance de stand up teatral, Maciel se mostró histriónico y vehemente ante las autoridades judiciales durante.

Al hablar sobre otros dos de los imputados, Bernardino Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez, dos de las tres personas mayores de edad que fueron con Loan hasta el naranjal, dijo que en las horas posteriores a la desaparición “los notaba tartamudeando, decir las cosas entre dientes, la sudoración, la transpiración, la mirada al piso. Pero lo más llamativo fue un pequeño desmayo de ambos. Le digo eso [jueza] porque me voy acordando de cosas que no me quiero olvidar y si me tengo que quedar acá hasta la hora que sea, me quedo”.

“Otra de las cosas que decían, de las prendas del menor que encontraron y allanaron. No se olviden que el comisario [habla en tercera persona de él] fue detenido el 21 de junio de 2024 y mi última actuación fue el acto de odorología . Motivo por el cual, esas prendas, quedaron en la dependencia [policial] a disposición del fiscal [Juan Carlos Castillo] para que lo retire porque el comisario estaba detenido. Porque él me mandó a detener”, dijo Maciel.

La mayor parte del tiempo Maciel estuvo parado, caminó, gesticuló e hizo cambios en el tono de su voz y en la velocidad del relato. En otro tramo, dijo: “Lo que pasó desde el día 21 de junio hasta la actualidad en mi dependencia, con las actuaciones, yo no lo sé. Digo eso porque se dijeron tantas cosas”.

Ante una pregunta de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sobre las “órdenes verbales” que se dieron durante los días de búsqueda, la respuesta fue: “Se fue perfeccionando. Pero nosotros qué nos vamos a imaginar que [un fiscal] puede sacar un teléfono, preguntar apellido y nombre, preguntar qué sabe y qué no sabe y que eso es un elemento de prueba”.

Maciel está en un nuevo lugar de detención

En tanto, este lunes, se conoció que Maciel fue trasladado de penal tras denunciar amenazas por la desaparición de Loan. Así lo confirmó su abogado, Miguel Ángel Pierri, quien indicó que su cliente fue enviado a otra cárcel, aunque no dio detalles del nuevo lugar de detención.

“Nosotros pedimos una serie de medidas que son las que indicó el psiquiatra y el médico que entrevistaron a Maciel en su lugar de detención luego de la declaración. Lo encontraron con un cuadro de gran tensión. Él pidió no volver al penal de Salta, por lo tanto, hubo un cambio de alojamiento dispuesto por la jueza con medidas de seguridad”, explicó el letrado.

Sobre la indagatoria de su defendido, dijo: “Para nosotros mintieron todos, sobre todo su círculo íntimo, hasta sus familiares. Maciel declaró durante 7 horas y 15 minutos, más una reunión previa de dos horas. Le dio el detalle pormenorizado a la jueza desde el primer momento en que tuvo contacto con las actuaciones”.

“Respondió más de 105 preguntas, dio citas que la jueza en este momento está evacuando, algunas fueron las diligencias de ayer. La jueza visitó a la abuela ayer para corroborar una serie de datos que tienen que ver con la declaración de Maciel”, aseguró Pierri.

Según el defensor: “El único que buscaba la verdad era Maciel y lo pusieron preso. Y hoy la única que está investigando verdaderamente es la jueza y está siendo investigada. Es una de las peores investigaciones que he visto en mucho tiempo”.

