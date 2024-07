Caso Loan. Con dosis de histrionismo y vehemencia, el comisario Walter Maciel negó haber encubierto a los autores de la sustracción

Escuchar

Como si se tratase de una exposición en un examen oral o una especie performance de stand up teatral, el comisario Walter Maciel se mostró histriónico y vehemente ante las autoridades judiciales durante las más de seis horas que duró su indagatoria el viernes pasado en el juzgado federal de Goya que está a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, visto por última vez el 13 de junio a las 13.52.

LA NACION pudo reconstruir parte de las más de seis horas de la indagatoria de Maciel efectuada a puertas cerradas en el segundo piso del juzgado situado en frente de la Plaza Mitre, la principal de Goya.

Al hablar sobre otros dos de los imputados, Bernardino Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez, dos de las tres personas que fueron con Loan hasta el naranjal , dijo que en las horas posteriores a la desaparición “los notaba tartamudeando, decir las cosas entre dientes, la sudoración, la transpiración, la mirada al piso. Pero lo más llamativo fue un pequeño desmayo de ambos. Le digo eso [jueza] porque me voy acordando de cosas que no me quiero olvidar y si me tengo que quedar acá hasta la hora que sea, me quedo”.

“Otra de las cosas que decían, de las prendas del menor que encontraron y allanaron. No se olviden que el comisario [habla en tercera persona de él] fue detenido el 21 de junio de 2024 y mi última actuación fue el acto de odorología. Motivo por el cual, esas prendas, quedaron en la dependencia [policial] a disposición del fiscal [Juan Carlos Castillo] para que lo retire porque el comisario estaba detenido. Porque él me mandó a detener”, sumó Maciel.

En el fragmento, en el que se muestra parado, camina, gesticula y hace cambios en el tono de su voz y en la velocidad del relato, sumó: “Lo que pasó desde el día 21 de junio hasta la actualidad en mi dependencia, con las actuaciones, yo no lo sé. Digo eso porque se dijeron tantas cosas”.

Ante la pregunta de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sobre las “órdenes verbales” que se dieron durante los días de búsqueda, respondió: “Se fue perfeccionando. Pero nosotros qué nos vamos a imaginar que [un fiscal] puede sacar un teléfono, preguntar apellido y nombre, preguntar qué sabe y qué no sabe y que eso es un elemento de prueba”.

El escrito que se filtró ayer donde dice ser “un perejil”

No bien terminó la indagatoria del comisario Maciel, la jueza Pozzer Penzo reinstauró el secreto de sumario y la difusión del contenido de esa declaración a las partes se postergó hasta el 30 de julio. Sin embargo, algunas de las afirmaciones del policía se filtraron durante el fin de semana.

“Temo que me maten, porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador”, habría dicho Maciel en la sede del juzgado en el centro de Goya.

En su indagatoria, según los trascendidos, apuntó contra parte de la Justicia y la Policía de Corrientes. “Fue un mamarracho la investigación judicial. El fiscal [Juan Carlos Castillo] no actuó como debería haber actuado, siempre estaba pendiente de las autoridades. Muchas personas quisieron ayudar y no las dejaron”.

“Yo en este momento me siento el perejil más grande de la historia, el fusible de la historia, porque siempre vi que el fiscal ordinario quería pasar [el caso al fuero federal] porque no tenían absolutamente nada, no tenían elementos de prueba concretos. Y cuando digo nada, es nada. Solo tenían una zapatilla”, habría dicho Maciel en su indagatoria.

“Yo estoy más que tranquilo, porque todo lo que estoy diciendo es lo que pasó. La causa me quedó grande, bastante grande. Siempre hubo un interés en pasarlo a la Justicia federal”, sostuvo.

También habría apuntado contra Roque Báez, que hasta la semana pasada fue jefe de la Unidad Regional Goya, y dijo que a él, por ser su superior jerárquico, le consultaba todas las decisiones a tomar.

También calificó de “mitómana” a Laudelina Peña, a quien, aseguró, en más de una oportunidad le pidió al fiscal Castillo que detuviera a la tía de Loan por mentir.

Sobre el hallazgo del botín, recordó: “Me llama de nuevo Méndez, le digo que me marque el lugar, porque no conocía el monte, hacía cuatro meses que trabajaba en el lugar. Llegamos al lugar, era en el interior del monte, en un charco de barro, una parte seca y después otro charco de barro. En el primer charco había pisadas, me indicaba el pie de una persona humana. Me llamaba la atención el tamaño. En ese momento aparece Laudelina Peña, con dos o tres mujeres, dentro del monte. Llega de forma, no sé cómo describir, una persona mitómana, no tengo ningún tipo de dudas. Me pregunta dónde está la zapatilla. Le digo que se calme, yo personalmente me dispongo a sacar tomas fotográficas. Yo ya le había pasado la novedad a Báez. Las mujeres se metieron y sacan del fondo del barro un elemento, que era el botín. Laudelina tenía seguridad de que era el botín de Loan. El hallazgo lo hizo Laudelina o la hija, no sé, porque yo me había dado vuelta. Cuando me doy vuelta de nuevo, el botín lo tenía Laudelina”.

