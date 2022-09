“No tuve nada que ver”: la declaración de la madre del sindicado femicida de Campana

Liliana Sánchez, la madre del sindicado autor del femicidio de María Alejandra Abbondanza, la mujer que anteayer fue encontrada descuartizada y quemada en el interior de una casa de la ciudad de Campana, afirmó que no tuvo “nada que ver” con el crimen.

Sánchez, de 64 años, fue indagada por la fiscal de Ana Laura Brizuela, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Campana. La sospechosa, según la agencia de noticias Télam, dijo que recién se enteró del homicidio cuando llegó la policía al domicilio donde fue hallado el cuerpo mutilado y parcialmente quemado de la víctima.

los videos que complican al sospechoso del femicidio de Campana

Tras indagar a Sánchez, la fiscal Brizuela le tomará declaración al presunto homicida, Agustín Chiminelli, y a su padre, Carlos Chiminelli, de 69 años.

“Todavía la investigación está en un estadío bastante prematuro, eso dificulta determinar exactamente cuál fue el rol de cada uno. Son distintas las consecuencias si les imputamos (a los tres) el hecho o el encubrimiento, que en el caso de los padres no es punible. Hoy están los tres imputados”, explicó a Télam una fuente con acceso al expediente.

María Alejandra Abbondanza tenía 38 años. Facebook.com

El femicidio fue descubierto el pasado sábado por la mañana en una casa situada en Moreno y Alberdi, de Campana, en el marco de la búsqueda de Abbondanza, de 38 años, quien había sido vista con vida por última vez por su hija el día anterior, a las 17.30, cuando sacó a pasear a su perro.

La fiscal Brizuela dispuso revisar cámaras de seguridad privadas y una de ellas tomó el momento en el que Abbondanza ingresó por sus propios medios en la casa de la esquina, donde vive Agustín Chiminelli, de 24 años.

A las 4 del día siguiente, el joven salió con el perro de Abbondanza como si fuera a pasearlo y volvió a la casa. El can no ya no tenía el pretal puesto.

Las últimas imágenes de la víctima de femicidio en Campana

Personal policial encontró el pretal, la correa y la ropa de la mujer ensangrentada en un terreno baldío situado a dos cuadras del domicilio del sospechoso, mientras que el perro fue hallado suelto.

Los uniformados también revisaron los tachos de basura de la cuadra y hallaron una bolsa similar a las que había dentro del inmueble con una mancuerna, un buzo y una toalla, todo con sangre.Con esos datos, la fiscal dispuso un allanamiento de urgencia en la casa del sospechoso y fue allí cuando se hallaron los restos quemados de la mujer en la parrilla de la terraza.

Tras el hallazgo, los efectivos aprehendieron a Chimineli y a sus padres. La autopsia determinó que la víctima murió de un traumatismo cráneo encefálico severo, presuntamente provocado por el golpe con una mancuerna, y luego el cuerpo fue mutilado y quemado con la intención de hacerlo desaparecer.