Noche violenta en Fuerte Apache: dos muertos y varios heridos en un enfrentamiento armado entre bandas

Un enfrentamiento armado entre dos bandas que se disputan el territorio para el narcomenudeo en el Barrio Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte Apache”, en la localidad bonaerense de Ciudadela dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la balacera se produjo entre los nudos 3 y 6 del complejo habitacional, con especial intensidad en las inmediaciones del Nudo 6.

Las víctimas mortales fueron identificadas como T. G., de 17 años, y R. Quispe, de 36, quienes sufrieron múltiples heridas de arma de fuego. Hay un joven de 20 años con heridas en un brazo y una pierna; uno de 17 con un disparo en la pierna; una chica de 18 con un balazo en el tobillo, y una cuarta persona con heridas, aunque respecto de ella no se dio a conocer información filiatoria.

Según los primeros testimonios incorporados a la investigación, en la madrugada del sábado varias personas se encontraban en el Nudo 6 de Fuerte Apache cuando un vehículo pasó por el lugar y sus ocupantes comenzaron a disparar. Después, los atacantes escaparon. Hubo corridas y gritos, y un grupo de personas armadas intentó repeler el ataque.

Dos muertos y cuatro heridos en una balacera en Fuerte Apache

Uno de los heridos fue cargado en una moto y llevado al hospital, con otros dos ocupantes: uno manejaba y el otro lo sostenía durante el trayecto.

Mientras, según se vio en videos que circularon en las redes sociales, las detonaciones no cesaban y, mientras unas personas intentaban ponerse a resguardo, otras disparaban y buscaban cobertura detrás de vehículos estacionados.

La dimensión de la balacera quedó reflejada en varios videos que circularon en las redes sociales. En las imágenes se escuchan numerosas detonaciones y se observa a personas que corren para ponerse a resguardo, mientras hombres armados intercambian disparos y buscan cobertura detrás de vehículos estacionados.

En otra de las grabaciones aparecen cinco hombres encapuchados y armados que, aparentemente, custodian lo que sería un búnker. Allí se ve cómo disparan a quemarropa contra otros tres hombres, a quienes aparentemente apuntaban a las piernas.

La principal línea investigativa apunta a una posible disputa por el control del territorio entre una gavilla conocida como Los Fiolos y otra vinculada con Villa Matienzo . Por el momento, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían reportado detenciones.

Los investigadores intentan establecer si las distintas escenas registradas en los videos corresponden a una misma secuencia o a momentos diferentes de la violencia desatada en el barrio. También buscan identificar a quienes participaron de los ataques y determinar cómo comenzó el enfrentamiento.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de San Martín, dirigida por la fiscal Daniela D’Elía. Los expedientes fueron caratulados como averiguación de ilícito, en relación con los heridos, y averiguación causal de muerte, por los dos fallecimientos. Entre las medidas ordenadas figuran el análisis de las cámaras de seguridad, la búsqueda de testigos, la toma de declaraciones y las autopsias de las víctimas fatales.

Según se informó, uno de los muertos y uno de los heridos tenían antecedentes penales: Quispe tenía dos causas (2012 y 2014) por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras que el de 20 años enfrenta un expediente por drogas y otro por hurto, ambos de este año.

Megaoperativo

Los enfrentamientos vinculados con el narcotráfico no son una novedad en Fuerte Apache. El 29 de julio pasado más de 500 efectivos policiales, con apoyo de helicópteros y grupos especiales, realizaron un masivo operativo de seguridad en este complejo habitacional situado en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

El despliegue incluyó 24 allanamientos simultáneos, con el objetivo de capturar al autor del homicidio del oficial Alan Fabián Molina, que había sido acribillado cinco días antes durante un procedimiento de prevención.

El principal apuntado por ese homicidio, identificado con las iniciales J. S. M. y conocido por el apodo de “Mayonesa”, fue finalmente detenido. Las tareas investigativas permitieron establecer que el joven integraba una banda con fuerte presencia dentro de Fuerte Apache, dedicada al narcomenudeo y a otros delitos violentos.