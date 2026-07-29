Máxima tensión en Fuerte Apache: 500 policías, helicópteros y 24 allanamientos para capturar al asesino de un oficial

Más de 500 efectivos policiales, con apoyo de helicópteros y grupos especiales, participan este miércoles de un masivo operativo de seguridad en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

El despliegue incluye 24 allanamientos simultáneos y tiene como principal objetivo capturar al autor del crimen del oficial Alan Fabián Molina, asesinado el sábado pasado durante un procedimiento de prevención.

El operativo, similar al que se realizó en mayo pasado en ese barrio, también busca desarticular una organización criminal dedicada al narcomenudeo y a otros delitos violentos que, según los investigadores, tiene fuerte presencia dentro del barrio.

Joel Magallanes, el joven señalado como el asesino del oficial Alan Molina

El principal apuntado por el homicidio fue identificado como Joel Sebastián Magallanes, de 17 años, sobre quien pesa un pedido de captura. Los investigadores intentan localizarlo para concretar su detención y secuestrar el arma de fuego con la que, supuestamente, asesinó al policía. Además, procuran encontrar la ropa que habría utilizado al momento del ataque y otros elementos que permitan fortalecer con pruebas contundentes la causa judicial.

Las tareas investigativas permitieron establecer que Magallanes integraría una estructura delictiva vinculada a la venta de drogas y a diversos hechos de violencia cometidos dentro del barrio Ejército de los Andes.

Los pesquisas también lo relacionan con Guillermo Agustín Geréz, alias “Gordo Tilín”, un delincuente con pedido de captura vigente, señalado por los investigadores como uno de los principales referentes de las organizaciones criminales que operan en Fuerte Apache.

El impresionante despliegue incluye personal de distintas dependencias policiales de la bonaerense, grupos tácticos, unidades especiales y helicópteros que sobrevuelan permanentemente el barrio para brindar apoyo aéreo y monitorear los movimientos durante los procedimientos.

Mientras tanto, la jornada dentro de Fuerte Apache se vive con normalidad. “Estamos acostumbrados a estas cosas”, declaró un vecino ante los medios.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Juvenil del Departamento Judicial San Martín, cuya titular es la fiscal Paola Campos, quien ordenó los allanamientos tras reunir distintos elementos de prueba sobre los presuntos responsables del crimen.

El asesinato que desencadenó el operativo

El homicidio del oficial Alan Fabián Molina ocurrió durante la mañana del sábado, cuando dos efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) realizaban un operativo preventivo dentro del barrio Ejército de los Andes.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, los policías intentaron identificar a un sospechoso que se negó a detenerse y abrió fuego contra los uniformados. En medio del intercambio de disparos, Molina recibió un impacto de bala pese a llevar colocado el chaleco antibalas.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos intentaron salvarle la vida, aunque finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Desde entonces, la investigación se concentró en identificar al autor material del disparo y reconstruir la estructura criminal que lo habría protegido tras el ataque.