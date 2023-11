escuchar

Como sucedió en el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, la pelea comenzó en un boliche y terminó en la calle, con un crimen. En esta ocasión, la primera escena sucedió dentro de Cyrux, un local bailable de Gregorio de Laferrere, La Matanza, donde dos grupos de jóvenes tuvieron una discusión que terminó con la intervención de los encargados de la seguridad del lugar. El enfrentamiento continuó en una plaza cercana, donde Lautaro Diego Emanuel Alvarado, de 19 años, fue golpeado y, cuando estaba tirado en el suelo, recibió una brutal patada en la cabeza. Después de 48 horas de agonía, la víctima quedó con muerte cerebral y se la mantuvo conectada a equipos médicos a los fines de prolongar artificialmente algunas funciones vitales para poder realizar la ablación de órganos para posteriores trasplantes. En este contexto, la Justicia decretó la muerte de Alvarado y, en consecuencia, ya investiga el caso como un homicidio . Y ahora la policía bonaerense está embarcada en una búsqueda frenética del autor del traicionero puntapié, que ya está identificado.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Los investigadores consultados no descartaron que se ordene la detención de un segundo sospechoso que habría participado de la paliza letal.

“Me lo mataron, creo que es la tercera o cuarta vez que salía a bailar, no más que eso. Me lo mataron igual, la ambulancia no venía, un patrullero no lo quería llevar”, dijo Diego Alvarado, padre de la víctima, en declaraciones al canal de noticias TN. El último mensaje que recibió de su hijo fue a las 3.30, cuando le dijo que todo estaba bien.

Lautaro Alvarado, la víctima

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que Alvarado, clínicamente, está con muerte cerebral, pero “jurídicamente se decretó su muerte”.

El hecho se produjo poco antes de las 6 de anteayer en el interior del boliche situado en Luro 5777, donde Alvarado había ido a bailar con un grupo de amigos.

“En el boliche, un amigo de Alvarado le habría dicho algo a una chica que estaba con su novio. En ese momento comenzó una pelea entre los dos grupos de jóvenes. Tuvieron que intervenir los encargados de seguridad del local bailable”, explicaron las fuentes consultadas.

En cambio, uno de los amigos que estaba con la víctima en el momento de la pelea declaró que el hecho se inició cuando un joven se tomó a golpes de puño con uno los integrantes de su grupo porque le habían roto los lentes mientras estaban dentro del boliche.

Los “patovicas” echaron al novio de la chica y a sus amigos. “El grupo que fue sacado del boliche se quedó en las cercanías para esperar a los jóvenes con los que se habían peleado”, sostuvo un investigador del ataque.

La discusión continuó en la plaza Ejército de los Andes, situada a unos 100 metros del local nocturno. Según se advierte en una filmación de una cámara de seguridad que ya está en poder del fiscal Matías Folino –de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza–, la pelea se produjo a las 6.01 del lunes.

“En principio, fue una pelea de cuatro contra cuatro. En un momento, Alvarado recibió un golpe que lo hizo caer en el piso y fue entonces que uno de los agresores le pegó una patada en la cabeza”, afirmó una calificada fuente de la investigación.

Fuentes judiciales explicaron que habría otro joven que le habría pegado a la víctima cuando ya no podía defenderse y que el fiscal Folino continuaba esta tarde tomando declaraciones testimoniales para reconstruir el ataque y decidir si pedía la detención de ese otro sospechoso.

El padre de la víctima, en cambio, afirma que no se trató de una refriega equivalente y que a su hijo “no lo ayudó nadie” y le pegaron “entre varios”.

“No fue una pelea mano a mano. Alguno fue el que le pegó una patada de atrás en la nuca y le quebró el cráneo. De una forma lo agarraron y lo tiraron al piso y otro le pegó”, dijo a Crónica HD Diego Alvarado, que agregó que su hijo Lautaro “era todo un ejemplo y ayudaba a su madre, salía poco y jugaba a la pelota”.

Conmocionado, recordó: “El último mensaje con él fue a las 3.30 y me dijo que me quedara tranquilo, que todo estaba bien. Después, a las siete de la mañana, vinieron a mi casa a decirme que mi hijo estaba convulsionando porque le habían pegado a la salida del boliche. Yo llegué a estar con él, estaba consciente, pero se me dormía en los brazos. Lo querían trasladar a un hospital para atender a pacientes con mayor complejidad, pero no venía la ambulancia. Tardó 14 horas en venir”, relató el padre de la víctima a la prensa.

Alvarado fue llevado primero al Hospital Germani, de Gregorio Laferrere, y luego derivado a la Clínica Mariano Moreno, de Moreno, donde quedó internado y se rubricó el diagnóstico de muerte cerebral, agregaron los voceros.

Según el parte médico de la clínica Mariano Moreno, dado a conocer por el médico Alejandro Cilento, el joven llegó derivado en ambulancia y en el traslado “presentó varios episodios convulsivos que fueron tratados”, aunque “ingresó con un deterioro de la conciencia profundo” que derivó en el cuadro irreversible.

“Pasamos a hacerle las imágenes, tomografías de tórax y de cerebro, donde se observaron múltiples contusiones a nivel torácico, con una contusión pulmonar derecha muy grave y una contusión cerebral grave”, agregaron desde el centro asistencial, al tiempo que explicaron que se había tratado de “mantener la función de los órganos vitales”, según informó la agencia de noticias Télam.

Si bien se estima que la causa de la muerte fue el golpe en la cabeza, en concreto se va a determinar con la autopsia, que se realizará una vez que terminen todos los procedimientos de ablación de órganos para eventuales trasplantes posteriores.