Pequeño héroe. Un nene de 3 años mordió al ladrón en un brazo y evitó que le robaran el calular a su madre

escuchar

CÓRDOBA.- Un nene de 3 años mordió a un ladrón en el hombro cuando intentaba quitarle a su mamá el teléfono celular en una calle del barrio San Vicente, de esta ciudad; el delincuente –que tenía un cómplice— huyó sin poder llevarse el móvil. El video del episodio se convirtió en viral.

Sofía del Río había ido con su hijo a comprarle el guardapolvos para la guardería cuando en la esquina de López y Planes y Juan Rodríguez, dos hombres jóvenes la rodearon para robarle el celular que llevaba en la mano. Con la otra mano sostenía al nene.

Los delincuentes la tiraron al piso y ella empezó a gritar y a patear para defenderse, pero sin soltar a su hijo que, cuando la vio así, mordió en el antebrazo, cerca del hombro, al ladrón que le estaba sacando el teléfono.

Un nene de tres años mordió al ladrón que intentaba robarle el celular a su mamá, en Córdoba

“No llevaba nada, el móvil y las llaves, nada más –cuenta Del Río–. Los dos me aparecieron de la nada y me atacaron. Me desesperé por el nene y porque en el teléfono tenía todo. Está todo lo relacionado con mi casamiento, que es mañana”, contó la mujer a radio Suquía.

La joven insistió con que no se explica por qué ella reaccionó así, “no queriendo soltar el teléfono” pero reiteró que también pensaba en todo lo que perdería si se lo sacaban. “El nene me veía gritar y llorar, y mordió, sin saber lo que estaba pasando; fue como defendiéndome”, agregó.

En el video se ve a los dos delincuentes salir corriendo y dejar a la mujer en el piso. “Llegaron unos vecinos y nos ayudaron. Nos sentamos los dos en un cordón, nos dieron agua. Él temblaba como una hoja”.

Del Río terminó agradeciendo que no les hubieran hecho “nada” y subrayó que lo de defender su teléfono fue una “reacción instintiva”. Agregó: “Uno piensa ‘¿cómo se van a llevar lo que tengo, lo que conseguí con mi trabajo’'”.

También contó que por la “inseguridad” ya sale “sin nada” y “más” cuando va con el niño. “No llevó nada para no tener peligro. Nunca pensé que me podrían atacar así, con un nene de la mano, por un teléfono”, concluyó.

Temas CórdobaInseguridadActualidad