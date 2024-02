escuchar

La persecución de un auto, con tres delincuentes a bordo, terminó en un impactante choque contra el frente de una casa. El hecho ocurrió ayer al mediodía en Gregorio Laferrere, partido de La Matanza, cuando los ladrones robaron un auto en Virrey del Pino, localidad del mismo partido del conurbano bonaerense.

Minutos después del robo, los ladrones fueron observados por efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires y se dio inicio a la persecución que terminó con la colisión del rodado, un Peugeot 208 blanco frente a la casa.

En una filmación se observa el final de la secuencia donde se ve cómo el auto se sale de la calle y sube el cordón. Luego impacta contra un poste de luz, un árbol y finalmente, tras cruzar la vereda, contra el muro perimetral de un chalet.

La colisión se dio a muy alta velocidad en Ruiz de los llanos al 4600 en Gregorio de Laferrere. El policía que conducía el patrullero que perseguía el auto, tras el impacto, bajó de la camioneta para perseguir y reducir a uno de los tres delincuentes que intentó huir a pie. En total dos de ellos fueron detenidos y uno escapó. La totalidad del momento quedó grabado con la cámara de seguridad de un taller mecánico que está en frente de la casa dañada.

Gabriel, el dueño del taller, dijo a LN+: “Estaba descansando, y escuché un impacto muy fuerte y muy violento que hizo vibrar toda mi casa, nos asustamos”.

“Tenía la persiana levantada, pensamos que se podía meter el delincuente en casa. Gracias a dios no estaban los chicos de esa casa en la vereda, todos los días juegan ahí”, precisó.

Respecto a la inseguridad, opinó: “La zona está picante, como en todos lados. Está bastante jodido, no hay cámaras por acá del municipio. No se acercó nadie del municipio a ofrecernos ayuda. Trabajamos encerrados con rejas. No me voy a ir del país por la inseguridad, soy argentino y apuesto a mi país”. Y continuó: “No podés salir ni a la esquina porque te roban, salís con celular, te roban. Te comprás un auto, te roban, te matan. No se puede vivir así, es horrible. No podemos hacer nada, estamos a las buenas de dios. El 90 o 100% de la gente piensa así, estamos cansados, queremos trabajar. Tiene que ser más riguroso el trabajo del municipio con la seguridad”

El hombre, también se descargó: “Si fuera una autoridad, aplicaría la pena de muerte. A estos hijos de puta hay que matarlos a todos. Yo sé que suena feo y me van a criticar, pero no se puede seguir viviendo así. Pido pena de muerte”.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano