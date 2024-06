Personajes y escenas bizarras en una jornada de protesta y desmanes

Escuchar

Mientras en el Senado se definía el destino del paquete legislativo impulsado por el Gobierno, en el que, finalmente, la vicepresidenta Victoria Villarruel desempataría para cristalizar el 37 a 36 a favor de la Ley Bases, afuera cundió la violencia y el descontrol, con actos violentos y extremos protagonizados por manifestantes que destrozaron todo a su paso en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Muchos de ellos quedaron registrados en video y se hicieron virales en redes sociales.

Mientras los legisladores debatían, 35 personas fueron detenidas por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños y estragos e intento de robo; también hubo más de una docena de policías y gendarmes con heridas cortantes, politraumatismos y fracturas. Los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires registraron el ingreso de nueve personas con cortes y golpes.

Pareció el contexto de una guerra civil, en el que sobresalieron escenas y episodios lamentables y una galería de personajes grotescos.

El Nudista

El hombre que se desnudó en la Plaza de los dos Congresos Nicolás Suárez

Cerca de las 18, un hombre de unos 35 años trepó a una de las estatuas de bronce del Monumento a los Dos Congresos. Por la postura que asumió en la altura, parecía una gárgolas. El hombre se quedó un rato allí, tranquilo –por un momento pareció incluso dormido–, con una vista panorámica de los disturbios que se desarrollaban en la vía pública.

Tras una media hora, lo asistió una dotación de Bomberos de la Ciudad; le colocaron un arnés para ayudarlo a bajar. Aún se desconoce su nombre y si tiene alguna enfermedad mental o si estaba bajo el efecto del alcohol o de estupefacientes.

HAY UN TIPO DESNUDO EN UNA ESTATUA



ES UNA MARCHA DE PSIQUIÁTRICOS 😂#LeyBases pic.twitter.com/YgTQeGmbTQ — Javier Mileikovsky ᶠᵃⁿ (@JaviMileikovsky) June 12, 2024

El loco de la jabalina

A las 16.20, una cámara del canal de noticias TN registró una imagen propia de unos Juegos Olímpicos urbanos o de la escenificación de una ancestral cacería aborigen. Un hombre de unos 30 años, vestido con pantalón y buzo negro, pasó corriendo con una jabalina casera hecha con un palo de escoba, con la punta prendida fuego, y se la arrojó a la policía, que estaba parapetada detrás del vallado que separaba a la Infantería de los manifestantes. El hombre, que tenía puesta una máscara de gas y anteojos negros, aún permanece sin identificar, pero su imagen trajo a la memoria la imagen del “Gordo Mortero”, Sebastián Romero, tristemente inmortalizado en una protesta de 2017.

“Jabalina”



Porque un hombre practicó lanzamiento de jabalina con fuego en la punta durante las manifestaciones contra la Ley Bases. pic.twitter.com/o2Ch9q5zsZ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 12, 2024

Los quema-bicicletas

Pasadas las 17, al menos tres personas prendieron fuego un set de unas 25 bicicletas públicas de la Ciudad. Los pirómanos, aun sin identificar, dos mujeres y un hombre, habían rociado con combustible todas las unidades de un bicicletero y les dieron mecha para que ardan. Una tercera mujer, con abrigo naranja, apareció en la escena y les echó más combustible. Era Patricia Daniela Camargo, que quedó detenida. Mientras tanto, otro hombre mayor, en desacuerdo con el acto de violencia, hizo lo posible por apagar con el fuego a los zapatazos.

Los piqueteros están quemando las bicicletas públicas del gobierno



Se supone que esta marcha era contra el ajuste a lo publico pero bueno jsjspic.twitter.com/pT46zQzd78 — ElBuni (@therealbuni) June 12, 2024

Aqui queimam pacificamente as bicicletas disponíveis para aluguer. pic.twitter.com/JYWOFMiNsv — Milei em PT (@averdadedomilei) June 12, 2024

Los lanza-molotov

Durante la jornada hubo varias personas que lanzaron bombas incendiarias a los efectivos de las fuerzas policiales. Un hecho quedó claramente grabado en la que se ve una molotov que pasa por encima del vallado policial que separaba a los efectivos de los manifestantes e impactó en el asfalto, al lado de un camión hidrante y unos 30 efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los efectivos se corrieron al ver las llamas a pocos metros y el camión hidrante fue parcialmente impactado. El vehículo procedió a reubicarse para apagar las llamas desde su chorro lateral y el principal. No se sabe con exactitud cuántas molotov explotaron ayer y tampoco están identificados los violentos. Estas bombas incendiarias y de fabricación artesanal son sumamente peligrosas y están hechas de botellas de vidrio con líquido inflamable en su interior y una mecha en el pico de tela o papel/cartón que se prende fuego antes de arrojarla. Al romperse, el combustible se derrama y prende fuego el lugar de impacto y sus alrededores.

Nunca ví que en una manifestación "pacífica" tirasen bombas Molotov.



Los mismos que hablan de la democracia son los que quieren prender fuego a los policías y después se quejan de que los reprimen.#LeyBases #Congreso pic.twitter.com/rIJSRnFuzW — Tato Peterson (@TaielVP2) June 12, 2024

El loco de la granada

Cristian Fernando Valiente, uno de los 35 detenidos de ayer, tenía consigo una granada de gas lacrimógeno vencida. Eso no impedía que pudiera utilizarla para prender fuego un objeto, afirmó la policía. La misma no es de uso policial en la actualidad. El hombre, con domicilio en el barrio porteño de San Nicolás, tiene antecedentes por robo, lesiones y violación de domicilio y por tenencia de drogas.

Los quema coches

Durante la sesión del Senado que trata los proyectos de Ley de Bases y Paquete Fiscal en las inmediaciones se sucedieron hechos violentos entre las fuerzas de seguridad y gente que no tenía que ver con los movimientos que se manifestaban. Muchos militantes trataron parar a los que arrojaban piedras y quienes fueron la excusa para las fuerzas que reprimieron a todos. Hernan Zenteno - La Nacion

Hubo dos autos incendiados en la jornada de ayer, y al menos otros dos vandalizados. Unas 15 personas participaron de estos hechos.

A las 16.30, un grupo de unas ocho personas que se encontraban en círculo encararon un móvil de radio Cadena 3; primero lo voltearon de costado y luego, con la ayuda de otro grupo de similar cantidad, lograron darlo vuelta y prenderlo fuego. La policía aún no determinó si se trató de un hecho espontáneo o planificado.

Luego, un Citroën C4 también fue tumbado en Virrey Cevallos e Hipólito Yrigoyen; al menos seis hombres lo giraron para que tapara la calle y lo prendieron fuego junto a un colchón que arrojaron en la calle.

#Caba EN UN DÍA DE TENSIÓN Y DESTROZOS LA POLICÍA DE LA CIUDAD DETUVO A 22 PERSONAS EN LAS INMEDIACIONES DEL CONGRESO



Dos estarían vinculados con el incendio del auto de Cadena 3. Otra fue sorprendida con una granada. Además cayó la mujer que incendió varias bicicletas. pic.twitter.com/SjhT7o4OLa — 24con (@24conurbano) June 13, 2024

Los que robaron el auto quemado

Como si fuera poco, en otra escena salvaje, el vehículo incendiado de Cadena 3 fue abordado por dos delincuentes que aprovecharon el desmadre para robar lo poco que podría haber quedado en su interior luego de que se consumieran las llamas. Dylan Gómez y Lucas Ezequiel Bálsamo fueron posteriormente identificados y aprehendidos por la policía. Se habían acercado al vehículo incendiado a bordo de un Chevrolet gris oscuro que tenía la patente NBD 056 dada vuelta, sin ningún tipo de pudor.

VANDALIZAN EL AUTO QUEMADO DE CADENA 3 🚨 Hombres no identificados, que se trasladan en un auto con la patente dada vuelta, robaron cables del móvil incendiado de la radio ⚠️https://t.co/O972XKE5dG pic.twitter.com/4RGvpRV7p0 — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) June 12, 2024

La mujer que se tiró al piso para frenar el avance policial

A las 13.25, antes de que todo se desmadrara, pero cuando los manifestantes ya intentaban ocupar posiciones cerca del Congreso de la Nación, una manifestante se acostó en la calle para intentar impedir el avance de la policía. Su estrategia no funcionó: los efectivos de la Prefectura avanzaron igual, haciendo todo lo posible por no pisarla.

“Piquete”



Porque una mujer se tiró al piso para frenar a la policía pero la pasaron por arriba. pic.twitter.com/N73bZWP8AF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 12, 2024

La mujer que pidió al policía que abandone su cargo

A las 14.05, las cámaras de TN transmitieron la escena en la que se vio a una mujer joven que se acercó al cordón policial; le pidió a un efectivo de la Federal que dejara su rol de policía y se uniera a los manifestantes: “Sacate el casco, estás a tiempo boludo, venite a este lado”, le dijo para intentar persuadirlo. “ Acá no te vamos a empujar para que a vos te peguen y des la jeta, el pueblo no hace eso, el pueblo te respalda, te defiende, loco. Se te caen las lágrimas [dijo al verlo llorar] , no seas así, acá pueden estar tus hijos, tus nietos, tu mamá, no seas boludo ”, le dijo al efectivo, que finalmente dejó su posición dando un paso atrás –no se sabe si por voluntad propia o por decisión de un superior– siendo reemplazado por otro policía.

POLICÍA LLORANDO EN LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA LEY BASES. “ ESTAS A TIEMPO SÁCATE EL CASCO Y VENI DE ESTE LADO”. pic.twitter.com/bsVAyE3nOT — Peronismo 4.0 (@peronismo4_0) June 12, 2024

La jubilada rociada con gas lacrimógeno

También a eso de las 14, una mujer mayor de edad, presumiblemente jubilada, denunció ante la cámara del canal de noticias C5N que mientras estaba sentada en la vereda contra la persiana de un comercio cerrado fue empujada y rociada con gas pimienta por la policía. Relató que se le había caído el celular al piso tras haber sido empujada por los efectivos y una agente habría querido ayudarla, pero otro uniformado avanzó con el gas y se lo accionó frente al rostro, irritando sus ojos y vía respiratoria.

"Se me cayó el celular y, cuando me lo iban a alcanzar, me tiraron gas a los ojos"



⚠️ Una jubilada recibió un ataque de gas pimienta de las fuerzas de seguridad



🔴 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/JiVrSgiSFA — C5N (@C5N) June 12, 2024

Los clientes de La Americana que impidieron el ingreso de dos policías

Un grupo de manifestantes y clientes de la cafetería La Americana, a una cuadra del Congreso, echó a los gritos, cánticos y empujones a dos mujeres de la policía que habrían querido entrar para usar el baño. Las agentes de la Policía Federal que ingresaron al local de Callao 83 fueron amedrentadas, empujadas y arrinconadas contra una pared por un grupo de clientes que no las dejaron pasar. Las uniformadas forcejearon con los clientes y, posteriormente, otros policías las sacaron del lugar.

🔵 ESCÁNDALO I Dos mujeres policías querían ingresar al baño del restaurante “La Americana” en medio de la manifestación por la Ley Bases y la gente no las dejó pasar.#leyBases #congreso #manifestacion pic.twitter.com/uVdQRByScV — Mundo Poder (@MundoPoder_) June 13, 2024

La policía a la que le tiraron una maceta desde un balcón

Una agente de la Policía de la Ciudad sufrió un traumatismo de cráneo luego de que le arrojaran una maceta desde un balcón. Tras la confusión inicial por el ataque a traición desde lo alto, Angélica Romero fue asistida y trasladada al hospital Ramos Mejía con diagnóstico de traumatismo en la cabeza.

Los “tiratodo”

Durante la sesión del Senado que trata los proyectos de Ley de Bases y Paquete Fiscal en las inmediaciones se sucedieron hechos violentos entre las fuerzas de seguridad y gente que no tenía que ver con los movimientos que se manifestaban. Muchos militantes trataron parar a los que arrojaban piedras y quienes fueron la excusa para las fuerzas que reprimieron a todos. Hernan Zenteno - La Nacion

Además del hombre que arrojó una jabalina casera, hubo manifestantes que lanzaron piedras, cascotes, botellas, palos y fierros (tubos, tuercas, tornillos). Al menos uno de ellos quedó grabado haciéndolo con una gomera. Lo hizo tranquilamente tirando una piedra tras otra, ya que tenía varias en sus bolsillos. Se desconoce la cantidad oficial de agresores y las identidades, pero no fueron pocos.

Por otro lado, proveyendo a los anteriores, estuvieron los que rompieron veredas, baldosas, cordones, canteros, paredes, fachadas, mampostería y bancos; usaban herramientas –martillos, mazas– para picar aquello que encontraran en su camino que les fuera de utilidad para arrojar a la policía.

Circulan videos en redes sociales de bancos completamente destrozados a los que solo les quedó la estructura metálica, su “esqueleto”, y otros de unos hombres picando baldosas y las paredes de un comercio.

Por último, estuvieron los que incendiaron tachos de basura y los tradicionales carteles verdes de publicidad; hubo decenas de unidades vandalizadas en la vía pública.

⭕MÁXIMA TENSIÓN EN LOS ALREDEDORES DEL CONGRESO: ROMPIERON BALDOSAS Y MAMPOSTERÍA PARA TIRAR PIEDRAS https://t.co/mulnQBLX9k pic.twitter.com/0POuNYIH44 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 12, 2024

SON DELINCUENTES, HICIERON UN DESASTRE, VAN A TENER QUE PAGARLO



Entre reparaciones y limpieza, los destrozos que le hicieron a nuestra ciudad cuestan $ 278 millones. Veredas rotas, cordones, contenedores, tachos de basura, luminarias, bicicletas, bancos de plazas rotos,… pic.twitter.com/drAtxTxJwX — Jorge Macri (@jorgemacri) June 13, 2024

📌“Fuimos a proteger el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrichhttps://t.co/jrCluQUaPC? pic.twitter.com/hurPdzsuyC — Alerta Urbana (@AlertaUrbana1) June 13, 2024

