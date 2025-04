Los chats de los alumnos que confirman el plan para protagonizar una masacre en una escuela de Escobar

El intercambio de mensajes de WhatsApp entre los adolescentes que planeaban una masacre en la Escuela de Educación Media N°4 de Ingeniero Maschwitz, en Escobar, fue constante. Así consta en los chats que ahora son analizados por los detectives judiciales y policiales que participan de la investigación, expediente que tiene involucrados a cuatro adolescentes que, por su edad, no son punibles.

“Es un tiroteo. No es ir y matar a quien vos quieras. Es ir y con las armas disparar para todos lados, siempre y cuando le den al objetivo” , fue uno de los chats a los que tuvo acceso LA NACION.

En otro momento del intercambio de chats, los chicos involucrados en el plan criminal hablaban de la potencia y alcance de las armas de fuego. “La mp5 [sic] sirve para media y corta. La blook [sic] de corta y un poco de media. Y la UZI 22 de corta, pero de ráfaga. Estuve buscando algo con poco retroceso, para ser más cómodo y mejor movilidad”.

También, la supuesta organizadora del plan dijo en uno de los mensajes: “Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida” .

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Martín Reinas, funcionario que conduce la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana.

“Estamos investigando desde el día miércoles [por anteayer]. Ayer se hicieron diversos allanamientos. La idea era investigar si había armas y [teléfonos] celulares. Armas no encontramos, encontramos celulares. A su vez, pedimos la prohibición de acercamiento de los niños al establecimiento educativo”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en el canal de noticias LN+.

El plan de la masacre, según informaron a LA NACION fuentes judiciales. habría estado organizado por una adolescente que tendrían antecedentes psiquiátricos.

Según los audios que analizan los detectives judiciales, el plan contemplaba el ataque en el momento de ingreso de los alumnos del turno noche. “Podríamos hacer que somos estudiantes que llegamos tarde y ahí coso...”, dijo la supuesta organizadora de la masacre en audios a los que tuvo acceso LA NACION.

En uno de los chats, la supuesta organizadora del plan criminal escribió: “Quiero agarrar a un estudiante y obligarlo a que habra [sic] la boca para después dispararle”.

El fiscal Martín Reinas sostuvo que, en principio, “hay [involucrados] cuatro menores no punibles, que tendrían menos de 16 años, pero no descartamos la participación de otra persona más que, por el momento, no está identificada”.

El delito que se investiga y por el que se pidieron los allanamientos es el de intimidación pública.

