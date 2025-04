Los audios de los alumnos involucrados en el plan del atentado en una escuela de Ingeniero Maschwitz

“¿Lo del tiroteo es verdad?”, preguntó el adolescente. Su interlocutora, una chica que, presuntamente, planeaba un atentado a tiros en la Escuela de Educación Media N°4 de Ingeniero Maschwitz, en Escobar, entre risas, respondió: “Sabes que no. Es de mentira” y después fue ella la que lo interrogó con tono imperativo: “¿Lo vas a hacer? ¿Si o no?“.

La conversación forma parte de una serie de audios, a los que tuvo acceso LA NACION, que es analizada por la Justicia en el marco de una investigación que permitió desbaratar un plan para concretar un atentado a tiros en el citado establecimiento educativo.

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Martín Reinas, funcionario que conduce la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana.

Audios exclusivos de cómo planificaron el ataque al colegio

“Estamos investigando desde el día miércoles [por anteayer]. Ayer se hicieron diversos allanamientos. La idea era investigar si había armas y [teléfonos] celulares. Armas no encontramos, encontramos celulares. A su vez, pedimos la prohibición de acercamiento de los niños al establecimiento educativo”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en el canal de noticias LN+.

El fiscal Martín Reinas sostuvo que, en principio, “hay [involucrados] cuatro menores no punibles, que tendrían menos de 16 años, pero no descartamos la participación de otra persona más que, por el momento, no está identificada”.

El delito que se investiga y por el que se pidieron los allanamientos es el de intimidación pública.

Los jóvenes confirman que el tiroteo se iba a realizar el 13 de julio de 2026

Según explicaron a LA NACION fuentes judiciales, el plan de la masacre habría estado organizado por una adolescente que tendrían antecedentes psiquiátricos.

La investigación comenzó después de que detectives de la policía bonaerense advirtieran en redes sociales publicaciones que alertaban sobre el posible plan del atentado en el establecimiento educativo.

“Los alumnos bajo investigación van a estar alejados del establecimiento educativo, pero deberán seguir con la escolarización”, explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Alumnos Planificaban Una Masacre En Una Escuela Habla El Fiscal Del Caso

Según los audios que analizan los detectives judiciales, el plan contemplaba el ataque en el momento de ingreso de los alumnos del turno noche. “Podríamos hacer que somos estudiantes que llegamos tarde y ahí coso...”, dijo la supuesta organizadora de la masacre en los audios a los que tuvo acceso LA NACION.

“¿Esto es como un sueño tuyo?“, le preguntó el interlocutor a la supuesta planificadora del atentado. “No sé”, respondió la chica. “¿Y, por qué lo querés hacer?“, inquirió el muchacho. ”Porque sí“, dijo la adolescente.

Según los audios, el ataque se iba a concretar el 13 de julio, el día del cumpleaños de la ideóloga de la masacre.

